Umstrittene Krebstherapie «Auch meine Tochter wurde von diesem Arzt behandelt. Auch sie hätte eine Chance zum Weiterleben gehabt» – neue Vorwürfe gegen Abtwiler Arzt Sie wolle andere davor warnen, diesen Arzt aufzusuchen, sagt eine St.Galler Mutter. Sie teile die Erfahrungen der Angehörigen eines verstorbenen Krebspatienten. Diese hatten in der Sendung «Kassensturz» Vorwürfe gegen den Abtwiler Arzt Manfred Doepp erhoben. Das St.Galler Gesundheitsdepartement hat daraufhin ein aufsichtsrechtliches Verfahren gegen ihn eröffnet. Regula Weik 02.03.2021, 05.00 Uhr

Der Abtwiler Arzt Manfred Doepp in der «Kassensturz»-Sendung.



Screenshot: SRF (9. Februar 2021)

«Auch meine Tochter wurde von diesem Arzt behandelt. Auch sie hatte Krebs. Und auch sie hätte eine Chance zum Weiterleben gehabt.» Sie gehe mit den Angehörigen in der Sendung einig. «Es ist kein Einzelfall», sagt sie am Telefon. «Es hat sich bei meiner Tochter auch so abgespielt. Nachdem er nicht mehr weiter wusste, verwies er sie weiter.» Die Frau hat sich nach der Berichterstattung über den Abtwiler Arzt Manfred Doepp gemeldet. Sie wohnt im Fürstenland. Sie möchte ihren Namen nicht in der Zeitung lesen. Auch nicht die Lebens- und Krankheitsgeschichte ihrer Tochter.