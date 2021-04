Umsetzung startet «Jetzt braucht es starke Köpfe»: Das sind die nächsten Schritte nach dem Ja des Bundesrats zum Innovationspark Ost Der Bundesrat hat seinen Segen gegeben für den Innovationspark Ost, jetzt rekrutiert der Kanton St.Gallen Führungspersonen für die Aktiengesellschaft. Die IHK St.Gallen-Appenzell erwartet, dass sich weitere Privatunternehmen für den Innovationspark engagieren. Adrian Vögele 21.04.2021, 18.03 Uhr

Markus Bänziger, Direktor Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell. Bild: Ralph Ribi

Die Ostschweiz schafft den Anschluss doch noch: Nach zwei gescheiterten Versuchen ist die dritte St.Galler Bewerbung für den nationalen Innovationspark definitiv geglückt. Der Bundesrat hat am Mittwoch beschlossen, dass die Standorte St.Gallen und Buchs ins Netzwerk aufgenommen werden. Am Projekt beteiligt sind alle Ostschweizer Kantone, die Stadt St.Gallen, das Fürstentum Liechtenstein, die Empa, das Kantonsspital, die HSG sowie eine ganze Reihe von Unternehmen – beispielsweise SFS, Vifor Pharma und Abraxas Informatik. Das Ziel ist, dass in diesem Ostschweizer Ableger des Innovationsparks Forschung und Wirtschaft direkt zusammenarbeiten, um innovative Produkte zu entwickeln. Dies vor allem in den Bereichen Gesundheit und Digitalisierung, ein weiterer Fokus liegt auf der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie.

60 Bewerbungen für das Verwaltungsratspräsidium

Volkswirtschaftschef Beat Tinner (FDP). Bild: Benjamin Manser

Volkswirtschaftschef Beat Tinner (FDP) zeigt sich erfreut über den Entscheid des Bundesrats: Jetzt werde die Ostschweiz als Werk- und Denkplatz «in einem Atemzug mit Zürich, Lausanne und Basel genannt». Mit dem Aufbau des Innovationsparks Ost soll es nun rasch vorangehen. Dieser ist als privatrechtliche Aktiengesellschaft geplant. Die St.Galler Regierung ist daran, Führungspositionen dieser AG zu besetzen. Das Verwaltungsratspräsidium wurde schweizweit ausgeschrieben. «Wir haben rund 60 Bewerbungen erhalten», so Tinner. Neun Gespräche hätten stattgefunden.

«Jetzt sind noch drei Personen im Rennen.»

Zusammen mit Regierungspräsident Bruno Damann (CVP) – der das Dossier Innovationspark als früherer Volkswirtschaftschef bis zum vergangenen Juni geführt hatte – wird Tinner der Regierung demnächst einen Vorschlag für das Verwaltungsratspräsidium unterbreiten. In einem nächsten Schritt seien die Verwaltungsratssitze zu besetzen. Der Verwaltungsrat seinerseits wird dann die Geschäftsführung des Innovationsparks Ost bestimmen.

Wirtschaft steuert bis jetzt rund eineinhalb Millionen Franken bei

Die Trägerschaft des Parks werden sich Staat und Privatwirtschaft teilen. Die Beteiligung der öffentlichen Hand in der Ostschweiz beträgt 1,75 Millionen Franken, wobei der Kanton St.Gallen ausserdem eine Anschubfinanzierung von zehn Millionen Franken leistet. Die Beteiligung der Privatwirtschaft liegt aktuell ebenfalls bei annähernd 1,75 Millionen.

Was sagt die Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell zur Ausgangslage? Die Beteiligung der Wirtschaft sei für die Startphase des Innovationsparks «genügend», sagt Direktor Markus Bänziger. Da sich der Park längerfristig aber selber tragen solle, müsse das Engagement noch zunehmen. Die Verantwortung dafür liegt aus Sicht der IHK auch bei der Leitung des Innovationsparks. Darum sei es wichtig, dass dessen Führungsgremien jetzt optimal besetzt würden.

«Es braucht starke Köpfe», sagt Bänziger. «Leute, die beispielsweise auch die Kraft und die Fähigkeit haben, weitere Grossunternehmen an Bord zu holen.» Es gebe diverse Ostschweizer Firmen, die in ihrem Bereich führend, aber bislang noch nicht in den Innovationspark eingestiegen seien. Bänziger rechnet allerdings damit, dass nach dem definitiven Beschluss des Bundesrats nun auch das Interesse der Industrie noch weiter zunehmen wird.

Tinner geht ebenfalls davon aus, dass sich nun weitere Unternehmen für den Innovationspark melden werden. Auch seine Partei, die FDP, reagierte am Mittwoch erfreut auf den Beschluss des Bundesrats: Der Innovationspark Ost werde mittel- bis langfristig eine hohe Wertschöpfung in die Region bringen.