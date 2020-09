«Umsetzung des Wildschutzkonzepts ist zu unausgewogen»: Bund verbietet Innerrhoden 2020 die Hirschjagd im Jagdbanngebiet Säntis

Mit dem Konzept «Wald und Hirsch» will der Kanton Appenzell Innerrhoden die zunehmenden Wildschäden in den Wäldern verringern. Die Umsetzung komme nicht in allen Bereichen gleich gut voran, sagt der Bund. Aus diesem Grund hat er dem Kanton für das Jahr 2020 die Hirschjagd im Jagdbanngebiet Säntis verboten.

Claudio Weder 18.09.2020, 05.00 Uhr