Geteilte Meinung zu E-Trottinette und E-Bikes in St.Gallen

Umfrage «Rücksichtslos» oder «eine gute Sache»? Die Leute in der Stadt St.Gallen haben zu den E-Bikes und E-Trottinetten eine geteilte Meinung Seit Mai gibt es in der Stadt neben E-Trottinetten auch E-Bikes im Selbstverleih. Auf Facebook wurde das Tempo und die Platzierung der Zweiräder kritisiert. Auch auf der Strasse wird der Selbstverleih nicht nur gelobt, wie eine Umfrage zeigt. Faida Kazi 26.10.2021, 18.00 Uhr

Die türkisen Velos und Trottinette fallen einem an den unterschiedlichsten Orten ins Auge. Bild: Faida Kazi

Türkise E-Trottinette und E-Bikes fallen in der Innenstadt auf, sie stehen an Strassenecken oder bei Veloparkplätzen. Seit dem Frühling 2020 gibt es in der Stadt St.Gallen 300 Leihtrottinette der Marke Tier. Im Mai wurde das Angebot mit 200 E-Bikes erweitert.

Doch die Zweiräder stossen nicht nur auf Zuspruch. Auf Facebook haben Leute geschrieben, dass die E-Bikes mitten im Weg abgestellt würden. Ebenso wird bemängelt, dass man damit zu schnell fahren könne. Eine Umfrage in der Stadt zeigt, dass die Leute unterschiedlicher Meinungen sind.

Praktisch, aber auch gefährlich

Bernadette Frischknecht. Bild: Faida Kazi

Bernadette Frischknecht benützt die E-Trottinette nicht. Sie seien ihr zu gefährlich, sagt die 63-jährige Gossauerin. E-Bikes würde sich nicht brauchen, da sie mit dem Bus unterwegs sei. Dennoch sagt sie:

«Im Grunde ist es eine gute Sache.»

Stören würden sie die E-Bikes und E-Trottinette nicht.

Kein wirklicher Fan von den E-Trottinette und E-Bikes ist die 56-jährige Lisa Sorgesa. Die St.Gallerin sagt: «Die Idee ist gut, aber der Umgang lässt zu wünschen übrig.» Das Tempo finde sie zu hoch für die Innenstadt. Die Fahrerinnen und Fahrer würden in der Altstadt durch die schmalen Gassen rasen. Hinzu komme, dass die E-Trottinette und E-Bikes nicht sorgfältig abgestellt werden. «Sie stehen mitten im Weg», sagt Sorgesa.

Mit Kopfhörer und ohne Rücksicht unterwegs

Erwin Bremgartner Bild: Faida Kazi

Erwin Bremgartner hat eine motorische Behinderung. Seine Konzentration braucht er, um sicher an seinem Ziel anzukommen. Da sei es für ihn schwierig, wenn die Leute auf dem E-Trottinett an ihm vorbeirasen. Bremgartner sagt:

«Die meisten tragen noch Kopfhörer und nehmen keine Rücksicht auf ältere Leute oder Menschen mit Behinderung.»

Zudem findet Bremgartner es schwierig, wenn die E-Trottinette überall herumstehen würden. Es sei ein Hindernis für Menschen mit einer Sehbehinderung oder Menschen, die nicht mehr so mobil seien. Sie könnten den E-Trottinetten nicht so gut ausweichen.

Anders ist es bei Mona Egger aus Affeltrangen. Sie hat zu Hause einen E-Trottinett und benutzt deshalb diejenigen in der Stadt nicht. Ausserdem findet sie, könne man in der Stadt mit den Zweirädern zum Teil sehr schnell fahren. Die 14-Jährige sagt:

«Es könnte gefährlich werden, weil auch ältere Leute unterwegs sind.»

Sorgfältiger Umgang fehlt

Sara Floros. Bild: Faida Kazi

Auch die 32-jährige Sara Floros benutze keine E-Trottinette. Die junge Frau ist schwanger. «Sonst würde ich die E-Trottinette wahrscheinlich schon einmal ausprobieren», sagt die St.Gallerin.

Oliver Rüegg stört sich nicht über die Geschwindigkeit der Leihgeräte. Aber: «Das Abstellen könnte noch besser laufen.» Der 50-jährige St.Galler hat selbst ein E-Trottinett, deshalb leihe er sich keine aus. Er habe es jedoch schon ausprobiert.

Harry Landolt findet die Selbstverleihmöglichkeit «cool». Doch die Bezahlungsart stört den jungen Hundwiler. Der 18-Jährige sagt:

«Nicht jeder besitzt eine Kreditkarte.»

Denn die Bezahlungsmöglichkeiten sind auf die Bezahlung mit einer Kreditkarte beschränkt.

Stefan Frei Bild: Faida Kazi

Das Tempo von E-Trottinette und E-Bikes findet Stefan Frei zu hoch. Viele seien sich nicht an die Geschwindigkeit gewohnt. Der Velomechaniker sieht noch ein weiteres Problem. «Das E-Bike gehört einem nicht, so wird es dann auch behandelt», sagt der 37-Jährige. Wenn man es ausserdem eilig habe, würden sich die wenigsten die Zeit nehmen, einen Mangel in der App zu registrieren. Den Erfolg dieses Geschäfts erklärt er sich mit den Velodiebstählen. Nach einem Diebstahl sei man frustriert und kaufe kein neues Velo mehr. Man steige dann auf die E-Bikes der Selbstverleihanbieter um.