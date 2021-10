Zuschauerschwund in Theater und Kino in St.Gallen

Umfrage «Wir haben nur halb so viele Zuschauerinnen und Zuschauer»: Kinos und Theater in St.Gallen kämpfen mit Publikumsschwund Die neue Saison für Kinos und Theater ist gestartet. Doch in grossen Städten wie München oder Zürich bleiben den Häusern die Zuschauerinnen und Zuschauer aus. Wie sieht die Situation in St.Gallen aus? Eine Umfrage. Sabrina Manser und Julia Nehmiz 15.10.2021, 05.00 Uhr

Die Premiere «König Lear» im Theaterprovisorium St.Gallen durften pandemiebedingt nur 50 Zuschauerinnen und Zuschauer besuchen. Doch wo bleibt das Publikum jetzt, wo alle Stühle besetzt werden könnten?

Bild: Arthur Gamsa (St.Gallen, 20. April 2021)

Es ist Herbst, Theater und Kinos stehen am Anfang ihrer Saison. Endlich sind die Türen wieder offen, endlich dürfen die Säle wieder gefüllt werden. Nun muss nur noch das Publikum kommen. Doch die Theater haben mit Publikumsschwund zu kämpfen. Ob Wien, Berlin, München, Zürich – überall läuft es harzig mit dem Ticketverkauf. Beim Figurentheater St.Gallen und bei der Kellerbühne sind etwa die Hälfte der Zuschauerzahlen weggebrochen, auch das Programmkino Kinok spürt einen leichten Rückgang. Das Theater St.Gallen und auch die anderen befragten Institutionen sind dennoch zuversichtlich und halten an ihren Programmen fest. Bleibt einzig die Frage: Was ist mit dem Publikum?

Sandra Meier, Leiterin Kinok. Bild: Michel Canonica

Der Sommer war nass, was positiv war für die Kinos. Die Besucherzahlen im Kinok waren nicht so schlecht. Doch dann kam die Zertifikatspflicht. «Wie die meisten Kulturinstitute haben wir den Einbruch am 13. September gespürt», sagt Sandra Meier, Leiterin des Kinoks. Sie präzisiert:

Die Säle im Kinok können nicht bei jeder Vorstellung gefüllt werden. Bild: Raphael Rohner

«Es gibt Vorstellungen, bei denen der Saal nach wie vor gut gefüllt ist, bei anderen bleibt er fast leer.»

Die Kulturbranche leidet seit Beginn der Pandemie. Insgesamt sei etwa ein Drittel der Gäste weggebrochen, sagt Meier.

Nicht alle Besucherinnen und Besucher seien glücklich über die neuen Regelungen. Doch ob die derzeitige Zurückhaltung der Zuschauenden wirklich nur an der Zertifikatspflicht liege, sei schwierig abzuschätzen. «Es gibt verschiedene Faktoren», sagt Sandra Meier. Faktoren seien zum Beispiel auch das Wetter oder die Ferien. Die Wintermonate sind die besucherstarken Monate. «Wir müssen abwarten, wie es weiter geht.»

Meier ist trotz allem positiv eingestellt. «Die Situation bessert sich langsam wieder, auch mit der neuen Regelung.» Viele würden es auch schätzen, dass man wieder raus und die kulturelle Vielfalt geniessen könne. Meier sagt:

«Kultur ist ganz wichtig, sie ist geistige Nahrung, schafft Öffentlichkeit und bringt Menschen zusammen.»

Meier hofft, dass die Gesellschaft gemerkt habe, was ihr durch den Lockdown entgangen sei und dass man der Kultur Sorge tragen müsse. Deshalb sei es nun wichtig, dass Interessierte Kulturinstitutionen besuchen und diese so stärken würden. «Wir sind darauf angewiesen, dass uns Besucherinnen und Besucher unterstützen.»

Das Programm bleibt wie geplant bestehen

Mit der 3G-Regel müssten nun auch Gäste, die den Kinobesuch bislang gescheut haben, keinerlei Bedenken mehr haben, sagt Meier. «Für uns hatte die Sicherheit unserer Zuschauerinnen und Zuschauer ohnehin immer oberste Priorität.» Das Angebot wegen des Zuschauereinbruchs zurückfahren? Nein. Das Kinok müsse attraktiv bleiben. «Es ist wichtig, dass wir ein vielfältiges und ansprechendes Programm bieten», sagt Meier. «Wenn wir weniger Filme spielen, leiden auch Verleihe sowie Regisseurinnen und Regisseure.» Eine solche Kettenreaktion wolle man vermeiden. Zudem würden sich die Premieren stauen.

«Wir machen weiter und müssen es nehmen, wie es kommt», sagt Meier. «Finanziell wurden wir zum Glück mit Ausfallentschädigung und Kurzarbeit unterstützt. Sonst wäre es schlimm gewesen.»

Matthias Peter, Leiter der Kellerbühne.

Bild: Michel Canonica

Der Start in die Saison war vielversprechend. Mit Schutzkonzept und der damals zulässigen Zweidrittel-Belegung lockte Akkordeonist Goran Kovacevic zwei Mal je rund 70 Personen in die Kellerbühne. Auch die drei Vorstellungen des Kabarett-Duos schön&gut waren gut besucht, 50, 60, 40 Leute kamen.

Mit bunten Hemden markiert Matthias Peter in der Kellerbühne die Sitze, die gesperrt bleiben. Bild: PD

Doch dann der Einbruch. Der Grund: Der Entscheid des Bundesrats, Veranstaltungen dürfen nur noch mit 3G stattfinden. «Ab diesem Zeitpunkt gab es keine zusätzlichen Reservationen mehr.» Matthias Peter, seit 17 Jahren Leiter der Kellerbühne, kann die Zahlen für jede Vorstellung nennen. Sie sind traurig. Selbst Künstlerinnen und Künstler, die sonst grosse Hallen mit bis zu 900 Leuten füllen, wollte plötzlich fast niemand mehr sehen: sieben, vier, zwölf, vier. Bei dieser Anzahl Reservationen zog Matthias Peter die Reissleine.

«In Rücksprache mit den Künstlerinnen und Künstlern entschieden wir, die Vorstellungen zu verschieben.»

Peter sperrte sein Theater zwei Wochen zu. Die Kellerbühne, die sonst immer spielte, wenn es erlaubt war, blieb stumm.

Während andere Kulturveranstalter rätseln, warum das Publikum nicht so strömt wie sonst, ist für Matthias Peter klar: Es liegt an 3G. Es sei eine grosse Verweigerungshaltung da. Als er sein Publikum per Mail über die neue 3G-Verordnung informierte, schrieb niemand zurück, «toll, dass das jetzt auch in der Kellerbühne eingeführt wird». Hingegen bekam er mehrere E-Mails aus dem Massnahmen-Gegner-Lager.

«Vielleicht ist es so, dass ein Teil des Stammpublikums ungeimpft ist. Aber die Geimpften kommen auch nicht in Massen.»

Viele Veranstaltende, viele Künstlerinnen und Künstler würden diese Erfahrung gerade machen. Er hätte sich gewünscht, dass Kleintheater von 3G ausgenommen würden.

Mit einem Theaterbesuch unterstützt man die Künstlerinnen und Künstler

Doch Matthias Peter ist zuversichtlich.

«Die Reservationszahlen für den Herbst sind schon viel besser.»

Jetzt mit 3G hat er trotzdem nicht alle Plätze freigegeben. Anstatt 138 lässt er aktuell maximal 82 Zuschauerinnen und Zuschauer in sein Theater. Noch sei man nicht wieder gewöhnt, eng neben Fremden zu sitzen.

Er will alle Vorstellungen durchführen. Nicht nur fürs Publikum, sondern vor allem für die Künstlerinnen und Künstler. «Wir bieten ihnen eine Plattform und einen Verdienst», sagt er. «Wer ins Theater kommt, kann die coronagebeutelten Künstlerinnen und Künstler nah und direkt unterstützen.»

Werner Signer, Geschäftsführender Direktor Theater St.Gallen.

Bild: Nik Roth

Die neue Spielzeit ist gestartet, erste Stücke gingen über die Bühne. Im September präsentierte das Theater St.Gallen die Premieren von «Hot Spot Ost», «Breaking the Waves» sowie «Julia und Romeo». «Wir sind gut mit den drei Premieren in die Spielzeit gestartet», sagt Werner Signer, Geschäftsführender Direktor Konzert und Theater St.Gallen. Signer ergänzt: «So richtig los geht es aber erst nach der durch die Olma bedingten Pause mit der Premiere von Mozarts ‹Zauberflöte› am übernächsten Samstag.»

Die Aufführung «Julia und Romeo» im Theater St.Gallen.

Bild: Tanja Dorendorf / T+t Fotografie

Ob das Theater St.Gallen mit einem Zuschauerrückgang zu kämpfen hat, könne man noch nicht sagen. Werner Signer sagt, man könne frühestens ab Mitte November aussagekräftige Zahlen nennen. Aber:

«Aufgrund der bisher getätigten Buchungen blicken wir sehr zuversichtlich nach vorne.»

Wie gut einzelne Stücke laufen, hänge auch von der Bekanntheit der Titel ab. Eine gewisse Zurückhaltung bei neuen und unbekannten Werken sei immer spürbar, heisst es weiter auf Anfrage. Zudem befinde man sich noch am Anfang der Saison. Bis die Leute wieder vermehrt das Theater oder Konzerte besuchen, brauche es seine Zeit. Weiter heisst es: «Jede Saison ist ein Unikat.»

Die Aufführung «Hot Spot Ost». Bild: Tanja Dorendorf / T+t Fotografie

Die Zertifikatspflicht habe wie sämtliche weiteren Schutzmassnahmen Einfluss auf den Konzert- und Theaterbetrieb, sagt Werner Signer. Folgerichtig gebe es stets Reaktionen aus dem Publikum, egal, ob es sich um Einschränkungen oder Erleichterungen handle. Das war auch bei der Einführung der Zertifikatspflicht nicht anders.

Manche verzichten auf ein Abonnement

Der Geschäftsführende Direktor sagt: «Offensichtlich ist: Der grosse Teil des Theater- und Tonhallepublikums unterstützt diesen Entscheid und freut sich über die Rückkehr zur Normalität und darüber, mit einem guten Gefühl der Sicherheit ins Theater und in die Tonhalle gehen zu können.» Dennoch würde es Personen geben, die vorläufig auf ein Abonnement verzichten.

Zudem habe die Pandemie gelehrt, mit der Planung zurückhaltender zu sein. So werde der Vorverkauf abgestuft. Momentan sind Tickets für die Aufführungen bis im Januar erhältlich, erst später werden weitere Zeitfenster geöffnet. Schnell komme es zu Änderungen: «Wir müssen es schrittweise nehmen.»

Grundsätzlich habe sich gezeigt: «Das Interesse ist da.» Bei einem Gratiskonzert Ende August in der Tonhalle war jeder einzelne Platz besetzt. Zudem wurde im Provisorium das erste Mal die Bar geöffnet. «Es war ein schönes Erlebnis.»

Stephan Zbinden, kaufmännischer und technischer Leiter des Figurentheaters St.Gallen. Bild: Tobias Garcia

Die Puppen sind endlich wieder auf der Bühne. Sie unterhalten jedoch nur ein kleines Publikum. Am 17. September ist das neue Programm des Figurentheaters St.Gallen gestartet, während der Herbstferien ist nun Pause, danach geht es weiter. «Im Vergleich zu den Jahren vor der Pandemie haben wir nur halb so viele Zuschauerinnen und Zuschauer», sagt Stephan Zbinden, kaufmännischer und technischer Leiter des Figurentheaters.

Der Saal des Figurentheaters umfasst 150 Plätze. Derzeit würde man 100 Plätze freigeben.

«Ich denke, die Leute haben sich an den Abstand gewöhnt und schätzen es, wenn sie Platz haben.»

Von den 100 freigegebenen Plätzen werden etwa 50 besetzt. Ein Drittel der vollen Kapazität wird ausgeschöpft.

Es sei schwierig abzuschätzen, welchen Einfluss das Zertifikat habe. Dennoch: Letztes Jahr habe das Theater im Sommer über einen Monat länger gespielt, die Zuschauerzahlen seien gut gewesen. Und jetzt erreiche man die Zahlen nicht mehr, obwohl der Herbst die Theaterzeit sei. Die Auswirkungen der kostenpflichtigen Tests werde sich noch zeigen. Doch Zbinden sagt: «Wenn eine ganze Familie zu den Tickets zusätzlich noch Tests berappen muss, wird ein Theaterbesuch wohl unerschwinglich.»

An allen Ecken und Enden sparen

Was bisher gut laufe, seien die Aufführungen für Schulen, sagt Stephan Zbinden. Das Interesse sei da, die Nachfrage gross. «Das ist unser grosses Glück.» Allerdings hätten die Schulen teilweise strenge Auflagen. So können nur kleine Gruppen in den Saal kommen. «Wir müssen für die gleiche Zuschauerzahl zwei Mal spielen.» Die doppelte Anzahl von Aufführungen und das fehlende Publikum bei öffentlichen Vorstellungen haben finanzielle Auswirkungen. «Wir müssen sparen», sagt Zbinden. Aber nicht bei den Löhnen der Künstlerinnen und Künstlern, da diese sowieso nicht üppig seien. Beim Kanton seien die Gesuche für die Ausfallentschädigung seit Januar hängig. «Wir schweben ein wenig in der Luft.»

Wie sich die Lage des Figurentheaters entwickle, werde sich Ende Jahr zeigen. Zbinden sagt:

«Wir tasten uns noch an die neue Situation heran, es kann sich alles sehr schnell verändern.»

Das Figurentheater hat deshalb darauf verzichtet, gedruckte Werbemittel mit Spieldaten zu versehen, der Spielplan existiert nur online. So könne man Optionen offen lassen und Spielzeiten laufend anpassen. Doch Zbinden ist zuversichtlich: «Ich denke, wir werden die Saison wie geplant durchspielen.»