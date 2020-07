Reportage Umarmungen unter Wildfremden und falsche Mailadressen: So sieht der Ausgang in St.Gallen zu Coronazeiten aus Bars und Club stehen im Moment als mögliche Corona-Ansteckungsquellen unter Generalverdacht. Ein Rundgang in St.Gallen zeigt: Die Betreiber nehmen die Lage grösstenteils ernst, die Gäste hingegen kaum. Rosa Schmitz 05.07.2020, 12.50 Uhr

Es ist Samstag, kurz vor 22 Uhr. Rund 50 Personen, die meisten zwischen 20 und 30 Jahre alt, stehen vor dem Hintereingang des Trischli in St.Gallen Schlange. Die Ereignisse der letzten Woche – Superspreader in Zürich, gebrochene Isolation in Grenchen – haben aufgezeigt, dass in diesen Lokalen die Gefahr einer Ansteckung mit Corona gross ist. In St.Gallen ist bisher noch kein solcher Fall bekannt. Aber die Frage ist, ob das so bleibt.

Waren bei Ausbruch der ersten Welle viele Menschen verängstigt und trauten sich kaum mehr aus dem Haus, scheinen die Berührungsängste nun verflogen. Unter den Jungen herrscht Nachholbedarf: «Wir wollen endlich das Ende des Semesters feiern», sagt eine HSG-Studentin. Ihre Kollegin hält fest: «Die meisten von uns steckten bis zur Lern- und Prüfungsphase daheim bei unseren Eltern fest.» Ihr Bedarf auszugehen sei grösser als ihre Sorge um die Sicherheit.

Überprüfung der Identitätskarten

Das Sicherheitspersonal vor dem Club kontrolliert an diesem Abend streng. Die Angestellten überprüfen alle Identitätskarten, obwohl dies in St.Gallen noch nicht Pflicht ist. Allerdings tragen sie dabei weder eine Maske noch Handschuhe. Auch sind keine Markierungen am Boden angebracht, die Gästen in der Schlange signalisieren sollen, genügend Abstand zu halten. Die Menschen stehen alle in einer grossen Gruppe herum. Schreiend, spuckend, schwitzend.

Einige Partygänger sind von diesem Verhalten verunsichert. Der 33-jährige Mario sagt:

«In einem Club ist es so gut wie unmöglich, Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.»

Es komme vor allem auf die Eigenverantwortung der einzelnen Personen an. Und die sei anscheinend nicht vorhanden. Er macht heute Abend eine Kehrtwende. «Ich bleibe bei Bars.»

Betrieb läuft wie zu Corona-freien Zeiten

Aber auch die Bars füllen sich wieder mit Besuchern. Nebenan in der Brühlgasse läuft der Betrieb wie zu Corona-freien Zeiten. Die einzelnen Lokale sind voll, es trägt niemand eine Maske, die Gäste stehen drinnen genauso wie draussen dicht an dicht. Einzig ein paar Desinfektionsstellen erinnern an die Pandemie.

Der minimale Abstand von 1,5 Metern wird nicht in allen Bars eingehalten. Bild: Michel Canonica (St.Gallen, 4. Juli 2020)

Dass alle Gäste sich in einer Liste eintragen müssen, hilft nicht viel. Dabei ist die Angabe falscher Daten, abgesehen vom Namen, einfach. Das wird vielfach ausgenützt. Die 19-jährige Anna sagt:

«Meine Daten einzusammeln, verstösst gegen den Datenschutz, das geht doch nicht.»

Sie habe heute Abend nirgends ihre richtige E-Mail-Adresse angegeben. Drei Bars hat sie zu diesem Zeitpunkt bereits besucht.

Das Bermudadreieck ist eine besonders beliebter Ausgangszone in St.Gallen. Bild: Michel Canonica (St.Gallen, 4. Juli 2020)

Ähnlich läuft es in der Engelgasse, Ecke Augustinergasse. Auch hier hat sich eine grosse Menschenmenge versammelt – die Menschen halten nicht Abstand zueinander. «Irgendwann reicht es. Wir wollen nicht immer daran denken müssen», sagt der 27-jährige Thomas und umarmt einen Wildfremden von hinten. Dieser wehrt sich nicht: «Denn ich habe keine Angst vor meinen Mitmenschen.»

Schliessung von Clubs ist möglich

Wenn sich diese Sorglosigkeit nicht von selbst ändert, wird vielleicht irgendwann eingegriffen. Die beiden St.Galler Regierungsräte Fredy Fässler und Bruno Damann nahmen am Samstag zur aktuellen Situation Stellung. Sie appellierten vor allem an die Vernunft in der Bevölkerung, machten aber auch die eine oder andere klare Ansage. In einer weiteren Phase könnten auch Massnahmen für das ganze Kantonsgebiet beschlossen werden. So etwa eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum oder die Schliessung von Clubs – «wenn sie ihre Eigenverantwortung nicht wahrnehmen», sagte Damann. Dies könnte der Fall sein, wenn sich pro Woche deutlich über 40 Menschen mit dem Coronavirus anstecken, wenn über 50 Covid-Patienten im Spital sind oder über zwölf Menschen pro Woche beatmet werden.