Bischof Markus Büchel äussert sich zum Ukraine-Konflikt

Ukrainekrieg «Krieg ist mit keiner Religion vereinbar»: St.Galler Kirchenvertreter sind bestürzt Bischof Markus Büchel appelliert an die Politik, sich mit Sanktionen für die Ukraine einzusetzen. Derweil versucht der Generalsekretär des Rates der europäischen Bischofskonferenz von St.Gallen aus mit ukrainischen Kirchenvertretern in Kontakt zu treten. Noemi Heule Jetzt kommentieren 25.02.2022, 18.52 Uhr

Gebete, Anteilnahme und ein Appell an die Politik: Die St.Galler Kirchenvertreter setzen sich für die Menschen in der Ukraine ein. Bild: Getty

«In the name of God, stop», lautet der Titel einer Mitteilung, die der Rat der europäischen Bischofskonferenzen verschickte. Die Kirchen Europas verurteilen die Ereignisse in der Ukraine in der Nacht auf Donnerstag, heisst es darin. Im Generalsekretariat der Organisation in St.Gallen ist man einen Tag später «überrascht, bestürzt und empört» über die rasante Eskalation der Ereignisse, wie Generalsekretär Martin Michalicek sagt.

Wie die ganze europäische Gemeinschaft sei er verängstigt, sagt der gebürtige Slowake. Und besorgt, schliesslich sind unter den 39 Mitgliedern der Konferenz, die in 43 Ländern tätig ist, auch drei in der Ukraine – etwa die Konferenz der römisch-katholischen Bischöfe der Ukraine, deren Mitglieder sich wiederum im ganzen Land verteilen.

Martin Michalicek, Generalsekretär des Rates der europäischen Bischofskonferenzen Bild: PD

Schwieriger Kontakt in die Ukraine

«In einigen Gebieten im Süden und Westen herrscht faktisch seit sieben Jahren Krieg», sagt Michalicek. Während dieser Zeit sei man in direktem Austausch mit den Mitgliedern vor Ort gestanden. Seit dem neuerlichen Kriegsausbruch finde der Kontakt nur noch indirekt per E-Mail statt. Die Anteilnahme unter den Mitgliedern sei gross, die Rückmeldungen klein. Die Mitglieder vor Ort könnten das Mitleid teils gar nicht entgegennehmen, sagt er und erzählt das Beispiel des Grosserzbischofs der Ukrainischen griechisch-katholischen Kirche in Kiew, der nun in einem Bunker unter der Sophienkathedrale weile – mit minimalem Kontakt zur Aussenwelt.

Besonders traurig stimme es ihn, dass nun ein Krieg zwischen Ländern ausgebrochen ist, die – zumindest vordergründig – christliche Werte hochhalten. Er sagt:

«Krieg ist mit keiner Religion vereinbar.»

Wie viele Kirchenvertreter vergleicht Michalicek den Konflikt zwischen den Nachbarländern mit der biblischen Geschichte über den tödlichen Bruderstreit zwischen Kain und Abel.

Die Kirche solle sich nun auf ihre Stärken besinnen: beten und fasten. In den vierzig Fastentagen gedenken die 39 Mitglieder des Rats der europäischen Bischofskonferenzen mit je einer Messe den Coronatoten. Diese Aktion setzt nun zusätzlich den Frieden ins Zentrum der Gebete. In den benachbarten Grenzgebieten würden die Bistümer zusätzlich Räumlichkeiten für Flüchtlinge bereitstellen.

«Der Krieg betrifft uns alle», ergänzt Martin Michalicek. Es sei nun wichtig, Anteilnahme zu zeigen, innerlich wachsam zu sein, aber auch den eigenen inneren Frieden zu bewahren.

Bischof appelliert an die Politik

Bischof Markus Büchel. Bild: Regina Kühne

Auch Bischof Markus Büchel zeigt sich bestürzt über die Invasion Russlands in der Ukraine. Seine Gedanken und Gebete seien bei den vielen unschuldigen Menschen in der Ukraine, schreibt er in einer Botschaft zur aktuellen Lage. «Meine Gedanken sind ebenso bei den Angehörigen der Armeen auf beiden Seiten, deren Blut sinnlos vergossen wird.»

Der St.Galler Bischof zitiert eine Aussage, die der damalige Papst Johannes Paul II während des Kalten Krieges machte: «Krieg ist niemals ein unabwendbares Schicksal. Krieg bedeutet immer eine Niederlage für die Menschheit.»

Auch Bischof Markus Büchel ruft zum gemeinsamen Friedensgebet auf, das am kommenden Aschermittwoch in der Kathedrale stattfindet. Er belässt es allerdings nicht beim Gebet, sondern nimmt auch die Politik in die Pflicht: «Die Weltgemeinschaft mit der Schweiz muss sich Russland und Präsident Wladimir Putin vehement in den Weg stellen, um der Ukraine zu helfen. Nicht durch Waffengewalt, aber mit der Umsetzung von harten Sanktionen.»

Friedensgebet am kommenden Aschermittwoch, ab 12 Uhr bis 13 Uhr, in der Kathedrale St.Gallen.

