Bundesrat übernimmt EU-Sanktionen: Ostschweizer Politiker erfreut

Ukraine-Krieg «Endlich reagiert der Bundesrat»: Das sagen Ostschweizer Parlamentsmitglieder zu den Sanktionen gegen Russland Die Schweiz schliesst sich nun doch den EU-Sanktionen an. Ostschweizer Parlamentsmitglieder sind erleichtert – mit Ausnahme der SVP. Sie stemmte sich im Nationalrat gegen eine Erklärung, die den neuen Kurs des Bundesrats unterstützt. Adrian Vögele aus Bern Jetzt kommentieren 28.02.2022, 18.44 Uhr

Auch im Nationalrat ist der Krieg Russlands gegen die Ukraine das beherrschende Thema: Bundespräsident Ignazio Cassis (rechts) begründet am Montag die Kehrtwende hin zur Übernahme der EU-Sanktionen. Bild: Alessandro Della Valle / Keystone

Jetzt steht es fest: Die Schweiz schliesst sich den EU-Sanktionen gegen Russland an. Kurz nachdem der Bundesrat seinen Entscheid am Montagnachmittag verkündet hatte, meldete sich auch der Nationalrat zu Wort: Die grosse Kammer verabschiedete eine Erklärung, die den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine aufs Schärfste verurteilt und einen sofortigen Waffenstillstand verlangt. Der Nationalrat fordert den Bundesrat unter anderem auf, «den Druck auf Russland zu erhöhen, indem sich die Schweiz den EU-Sanktionen gegen Russland anschliesst».

Das Jahr 1815 ist schon lange vorbei

Benedikt Würth, St.Galler Mitte-Ständerat. Bild: Peter Klaunzer / Keystone

Schon vor dem Entscheid sprachen sich Ostschweizer Parlamentsmitglieder für einen klaren Kurs der Schweiz bei den Sanktionen aus. Die Schweiz müsse zur Kenntnis nehmen, «dass wir wirtschaftlich nicht mehr in Zeiten des Wiener Kongresses von 1815 leben, als der Grundstein für die schweizerische Neutralität gelegt wurde», sagt etwa Ständerat Benedikt Würth (Die Mitte/SG). «Wir sind heute in einem ganz anderen Mass wirtschaftlich und technologisch vernetzt.» Die Schweiz müsse ihre Neutralitätspolitik weiterentwickeln – und jetzt, nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine, seien zentrale völkerrechtliche Prinzipien in Gefahr:

«In diesem Lichte ist es für mich klar, dass wir die Sanktionen der EU übernehmen. Dies schliesst nicht aus, dass wir weiterhin die guten Dienste anbieten, wir sind ja auch nicht Teil der Nato.»

Andrea Caroni, Ausserrhoder FDP-Ständerat. Bild: Peter Schneider / Keystone

Ständerat Andrea Caroni (FDP/AR) sagt: «Dieser kriminelle Aggressionskrieg ist ein existenzieller Angriff auf die europäische Friedensordnung. Putins Frevel gehört schärfstens verurteilt und sanktioniert, und der ukrainischen Bevölkerung müssen wir humanitäre Hilfe leisten.» Es sei richtig, dass das Parlament den Bundesrat in dieser Richtung bestärke und unterstütze.

Reimann will automatische Übernahme von Sanktionen verhindern

Lukas Reimann, St.Galler SVP-Nationalrat. Bild: Peter Klaunzer / Keystone

Im Nationalrat wurde dann die Erklärung deutlich angenommen. Alle Fraktionen stimmten zu – mit Ausnahme der SVP. Sie kritisierte, die Übernahme der EU-Sanktionen sei nicht mit der Neutralität der Schweiz vereinbar. Die Erklärung des Parlaments schränke den Handlungsspielraum der Schweiz als Vermittlerin für die Kriegsparteien ein. Lukas Reimann (SVP/SG) wollte die zuständige Kommission beauftragen, den Text der Erklärung umzuformulieren: Die Schweiz müsse ihre Sanktionen autonom beschliessen – und dürfe sich nicht einfach generell auf EU-Sanktionslisten stützen, die sich ständig ändern würden. Der Antrag wurde abgelehnt.

David Zuberbühler, Ausserrhoder SVP-Nationalrat. Bild: Gaetan Bally / Keystone

Die Ostschweizer Nationalrätinnen und Nationalräte stimmten jeweils mit ihrer Partei. Einzig David Zuberbühler (SVP/AR) enthielt sich der Stimme: «Ich hätte die Erklärung in allen Punkten unterstützt – aber der letzte Punkt mit der Übernahme der EU-Sanktionen kommt für mich nicht in Frage.» Es gehe dabei nicht nur um die jetzt gültigen EU-Sanktionen gegen Russland – «diese hat der Bundesrat jetzt ja ohnehin bereits übernommen» –, sondern auch um künftige.

Bisherige Haltung «völlig inakzeptabel»

Claudia Friedl, St.Galler SP-Nationalrätin. Bild: Anthony Anex / Keystone

Auf der linken Seite ist die Erleichterung am Montagnachmittag gross. «Der Druck hat gewirkt – endlich reagiert der Bundesrat», schreibt Claudia Friedl (SP/SG) auf Twitter. «Die Schweiz gehört zu Europa!» Kurz vor dem Start der Session hatte Friedl auf Anfrage gesagt: «Es ist in keiner Weise nachvollziehbar und völlig inakzeptabel, dass der Bundesrat sich nicht voll und ganz hinter die EU-Sanktionen stellt.» Die Schweiz sei der wichtigste Rohstoffhandelsplatz für russische Konzerne, daher sei das zögerliche Verhalten des Bundesrats erst recht unverantwortbar. So bleibe das Geld zugänglich, welches zur Finanzierung des Angriffskriegs Russlands benötigt werde.

Edith Graf-Litscher, Thurgauer SP-Nationalrätin. Bild: Gaetan Bally / Keystone

Auch Edith Graf-Litscher (SP/TG) – die am Montag aus aktuellem Anlass in den ukrainischen Nationalfarben Gelb und Blau gekleidet ist – zeigt sich froh über den Bundesratsbeschluss und den Entscheid des Nationalrats: «Es ist wichtig, dass wir dieses Zeichen gesetzt haben.»

Kurt Egger (Grüne/TG) bezeichnet das Neutralitätsargument als «faule Ausrede». Das Völkerrecht stehe über allem – «wenn es verletzt wird, ist eine neutrale Haltung gar nicht möglich». Auch Nicolo Paganini (Die Mitte/SG) sagt: «Die Schweiz als kleiner Staat mitten in Europa hat ein vitalstes Interesse daran, dass das Völkerrecht nicht mit Füssen getreten wird.» Darum sei es richtig, dass sich die Schweiz den internationalen Sanktionen anschliesse.

