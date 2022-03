HSG-Dozent in Lebensgefahr: Wladimir Klitschko kämpft in Kiew

ukraine-krieg «Wir werden bis zum letzten Atemzug stehen»: Wladimir Klitschkos Kampf in Kiew bewegt seine Freunde an der HSG Im Herbst noch weilte der Box-Champion und Sportwissenschaftler Wladimir Klitschko an der Universität St.Gallen, nun kämpft er in der ukrainischen Hauptstadt gegen den russischen Einmarsch. Dass Klitschko für die Freiheit sein Leben riskiere, überrascht seinen Freund, HSG-Betriebswirtschaftsprofessor Wolfgang Jenewein, nicht: «Er ist unheimlich mutig und stellt sich jeder Herausforderung.» Marcel Elsener Jetzt kommentieren 02.03.2022, 05.00 Uhr

Glückliche Momente: Im Oktober vergab Wladimir Klitschko an der Universität St. Gallen noch die Diplome seines Weiterbildungskurses. Leo Boesinger/ Klitschko Ventures

«Man tötet uns, man beschiesst uns mit Raketen und vernichtet uns. Unsere Frauen, Kinder und älteren Menschen gehen durch die Hölle. Wir brauchen jetzt Ihre Hilfe, dringend! Hilfe, um uns zu beschützen und um zu überleben.» Mit diesen Worten hat Wladimir Klitschko am Montag erneut an die europäische Öffentlichkeit appelliert, die russische Aggression in der Ukraine zu stoppen. «Damit sie nicht an eure Häuser und Türen klopft.»

Die Menschen in Kiew hätten eine weitere «höllische Nacht hinter sich», richtet sich Klitschko angesichts der dramatischen Lage auf Deutsch an die «lieben Menschen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Liechtenstein und allen anderen Ländern im freien Europa». Dabei lässt er wie in früheren Appellen seit Kriegsausbruch keinen Zweifel daran, dass er im Kampf um die demokratische Freiheit bis zum Äussersten gehen wird:

«Wir lieben unser Land, wir lieben unsere Hauptstadt über alles und werden dafür bis zum letzten Atemzug stehen.»

Die Heimat- und Bruderliebe des Multimillionärs mit Heliflugschein

Aufgrund der Invasion Russlands hat sich Wladimir Klitschko, ehemaliger Boxweltmeister im Schwergewicht, promovierter Sportwissenschaftler und Unternehmer, der in Florida, Hamburg und Kiew gelebt hat, an die Seite seines älteren Bruders Vitali gestellt, ebenfalls Boxchampion und seit 2014 Bürgermeister von Kiew.

Am Mittwoch eröffneten die Brüder ein Rekrutierungsbüro für Reservisten, seither melden sie sich täglich mit Lageberichten, Durchhalteparolen und Hilfsappellen. Als prominente Galionsfiguren einer freien Ukraine sind die Klitschko-Brüder wie Präsident Wolodymyr Selenski auf der Liste der erklärten Todfeinde Putins und werden angeblich von Söldnern der berüchtigten Wagner-Truppe gejagt.

Unvorstellbar, dass der Mann, der noch vor wenigen Monaten an der Universität St.Gallen mit seinen Studierenden scherzte und feierte, in diesen Tagen und vielleicht Wochen in Kiew in Todesgefahr um das Überleben seines Landes kämpft. Und doch keine Überraschung, wenn man ihn kenne, wie seine St.Galler Bekannten sagen. «Natürlich ist es bedrückend und traurig, diese Aggression erleben und zu wissen, dass sich ein Partner in Lebensgefahr befindet», sagt Wolfgang Jenewein, Professor an der HSG.

«Aber dass er jetzt in der ersten Reihe steht, entspricht seinem Charakter, wie ich ihn als Freund kenne und schätze: Wladimir ist unglaublich mutig und stellt sich jeder Herausforderung. Aufgeben ist für ihn keine Option.» Dasselbe gelte für seinen Bruder Vitali: «Die beiden halten zusammen wie Pech und Schwefel.» So traten sie 2014 Seite an Seite bei den Maidan-Protesten auf und lehnten es trotz verlockender Angebote immer ab, gegeneinander zu boxen.

Wie authentisch und entschlossen ihr Kampf für die unabhängige Ukraine ist, zeigt sich für Jenewein in der jetzigen Haltung Wladimirs:

«Als viel reisender und unabhängiger Multimillionär mit Helikopter-Pilotenschein hätte er jederzeit flüchten können. Doch er will seinem Bruder und seiner Stadt in der Not um jeden Preis helfen.»

Bedroht von der russischen Armee: Wladimir Klitschko mit seinem Bruder Vitali (rechts), dem Bürgermeister von Kiew, am Sonntag im Rathaus seiner ukrainischen Heimatstadt. Efrem Lukatsky / AP

Gemeinsam Weiterbildungskurs für Herausforderungen aufgebaut

Motivation, Resilienz, Willenskraft: Die Begriffe, die Wladimir Klitschko verkörpert, sind just im Weiterbildungskurs «Change & Innovation Management» gefragt, den Jenewein mit dem Boxchampion aufgegleist und 2016 an der Universität St.Gallen installiert hat. «Er hat mich von Anfang an beeindruckt, natürlich wegen seiner imposanten Statur, aber vor allem wegen seines Mutes und seiner Herzlichkeit», sagt Jenewein.

Rasch wurden die beiden Sportmanagementexperten Freunde, die sich auch ausserhalb der Uni austauschen; spannend zeigt dies ein öffentliches Youtube-Video ihres digitalen Gesprächs, das im Corona-Lockdown 2020 ihr regelmässiges Abendessen ersetzte. Noch am Tag des Kriegsausbruchs hatten sie Kontakt – seither aber nicht mehr, was schon wegen der Überwachung besser sei, meint Jenewein.

Mit den St.Galler Kursteilnehmern veranstaltet Klitschko jeweils eine spielerische Challenge: Diese Teamübungen mit «Stare-down-Boxerblick», Liegestützen oder Beinkraftstellungen verweisen «aus besseren Zeiten» auf Klitschkos Willensmantra, wonach jeder für sich «die bewegendste Kraft» sei und sich nie vom Umfeld oder den Umständen wie Corona in die Defensive treiben lassen dürfe.

Den Krieg mag Jenewein in diesem Zusammenhang nicht nennen, doch mit Kraftwünschen ist es nicht getan. Mit einem bewegenden Aufruf hat der HSG-Professor deshalb am Dienstag auf dem LinkedIn-Netzwerk seinen Bekanntenkreis aufgefordert, für den Kampf Klitschkos die Stimme zu erheben, im Sinne seines viel beachteten offenen Briefs in der FAZ, wonach es «keine Demokratie ohne Demokraten» gebe.

Indem sich Klitschko dem russischen Aggressor stelle und sein Leben riskiere, im Wissen, dass er ein strategisches Ziel des russischen Präsidenten sei, rufe er «die Weltöffentlichkeit zur Solidarität und zum Kampf für unsere Demokratie auf», schreibt Jenewein und folgert: «Wer Putin friedlich schaden will, steht jetzt auf für unsere Werte ‹Frieden, Freiheit, Respekt und Offenheit› und aktiviert andere für unsere demokratischen Überzeugungen.

Auch Wladimir Putin ist nur so stark wie die Menschen, die ihm folgen. Ich bin überzeugt, dass auch viele russische Bürger diese demokratischen Werte vertreten und es uns gleichtun werden, wenn wir ausreichend viele werden.»

Klitschko macht auch als Dozent mächtig Eindruck

Auch wenn es in der düsteren Lage schwer fällt, versuchen die St.Galler Bekannten Klitschkos den Optimismus zu behalten. Sie schwärmen vom umgänglichen und unprätentiösen Motivator, der «vom Reinigungspersonal bis zum Manager allen herzlich und auf Augenhöhe begegnet», wie es Jenewein formuliert. Gemeinsam haben sie an der HSG bereits über 200 Studierende graduiert, stets freute sich Klitschko, als Dozent zurückzukehren und mit den Studierenden in sein Fokusthema «Challenge Management» einzutauchen, erst recht nach dem pandemiebedingten Digitalunterricht.

Im Oktober 2021 verabschiedete er sich von 40 Absolventinnen und Absolventen, denen er für tolle Wochen und «grossartige Teamarbeit» dankte: «Ich habe die Diskussionen und Gespräche während des Unterrichts – und vor allem in der Freizeit – sehr genossen. Wir sehen uns 2022 wieder.»

In zweieinhalb Monaten, am 16. Mai, startet der nächste Lehrgang, freilich steht in den Sternen, ob Klitschko wie üblich am Eröffnungstag und an den späteren Themenblocktagen im Sommer teilnehmen kann. Von der friedlichen Schweiz und der HSG kann der Co-Kursveranstalter (Klitschko Ventures) derzeit nur träumen: «Es geht um Frieden oder Krieg, Tod oder Leben, alles oder nichts», hat er am Dienstag in einem TV-Interview gesagt.

Eine grauenhafte Vorstellung auch für den CAS-Studienleiter Christoph Mund, der Klitschko ebenfalls als «sehr mutigen, beeindruckenden und doch bodenständigen Menschen» erlebt. Und der sein Motto «immer weiter lernen» vorbildlich vorlebe: «Er hätte im Boxbereich bleiben können, wollte aber eine zweite Karriere und ist dabei auf einem sehr erfolgreichen Weg.»

Von den «Sessions» mit Klitschko und seiner «Face»-Methode im Umgang mit Herausforderungen schwärmen etliche Kursabsolventen. «Die Hühnerhaut weicht sehr schnell der Faszination», meint etwa der Zürcher Versicherungsmanager Martin Studer.

«Wladimir hat eine fesselnde Aura und strahlt eine enorme Ruhe und Gelassenheit aus.»

Obwohl er den Kurs «nicht wegen der HSG und wegen Klitschko» gebucht habe, erzählt der Bussnanger Simon Pfiffner, Regionenleiter Mitte-Süd bei der SBB, sei er rasch eingenommen gewesen von der «faszinierenden Persönlichkeit» des ehemaligen Boxchampions. «Gegen aussen hart, aber mit weichem Kern und bei allem sehr fokussiert», hat Pfiffner Klitschko erlebt: «Er hat einen eisernen Willen und gibt alles, um sein Ziel zu erreichen.» Aufgrund der persönlichen Begegnung im Jahr 2018, bei der Klitschko auch von seinem Bruder und den Maidan-Protesten erzählte, habe er «gewusst, dass er hingeht, wenn der Krieg ausbricht».

Im Kampf gegen den Überfall auf ihre Heimat werden die Brüder bis zum Äussersten gehen, wissen Klitschkos Bekannte. Dies bekräftigt auch Tatjana Kiel, CEO im Unternehmen Klitschko Ventures und langjährige Weggefährtin der Boxer:

«Sie kämpfen für die Freiheit der Ukraine. Wladimir und Vitali Klitschko werden alles tun, was möglich ist.»

