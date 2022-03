Wie Ostschweizer Bürgerliche die Armee aufrüsten wollen

Schweizer Armee Mehr Soldaten, neue Panzer, doppelt so viele Kampfjets? Wie Ostschweizer Parlamentarier die Armee aufrüsten wollen Weil in Europa Krieg herrscht, soll die Schweizer Armee sofort mehr Mittel erhalten: Das verlangen SVP und FDP. Auch Ostschweizer Parlamentarier fordern einen Ausbau. SP und Grüne warnen vor einem «populistischen Schnellschuss». Adrian Vögele aus Bern Jetzt kommentieren 03.03.2022, 17.00 Uhr

Schuhkontrolle bei der Ehrengarde: Die Schweizer Armee ist wegen des Ukraine-Konflikts fast über Nacht zu einem heissen Politikum geworden. Alessandro Della Valle / Keystone

Kaum hatten die Russen die Ukraine angegriffen, lag die Forderung in Bundesbern auf dem Tisch: Die Schweizer Armee soll sofort aufrüsten – mit mehr Geld, mehr Personal, mehr Material. FDP und SVP verlangen eine Erhöhung des Armeebudgets von fünf auf sieben Milliarden und eine Aufstockung der Truppe um 20'000 Armeeangehörige. Heute sind rund 140'000 Personen in der Armee eingeteilt.

Ostschweizer Bürgerliche unterstützen das: Die Motion von FDP-Präsident Thierry Burkart im Ständerat etwa haben auch Andrea Caroni (FDP/AR), Jakob Stark (SVP/TG) und Brigitte Häberli-Koller (Die Mitte/TG) unterschrieben.

Auftrag «ohne Wenn und Aber» erfüllen

Brigitte Häberli-Koller, Thurgauer Mitte-Ständerätin. Bild: Anthony Anex / Keystone

Häberli-Koller, Mitglied der Sicherheitspolitischen Kommission (SIK), sagt dazu auf Anfrage: «Ich finde es richtig, dass aufgrund der Tatsache, dass in Europa Krieg herrscht, die Situation der Schweizer Armee überprüft wird und allenfalls entsprechende zusätzliche Mittel gesprochen werden.» Die Schweiz brauche eine gut ausgerüstete und ausgebildete Armee, «welche ihren Auftrag ohne Wenn und Aber erfüllen kann».

Susanne Vincenz-Stauffacher, St.Galler FDP-Nationalrätin. Bild: Alessandro Della Valle / Keystone

Auch Nationalrätin Susanne Vincenz-Stauffacher (FDP/SG) stellt sich hinter den Vorstoss: «Die Geschehnisse in der Ukraine haben uns brutal vor Augen geführt, dass massgebende Annahmen hinsichtlich Wahrscheinlichkeit und Art kriegerischer Auseinandersetzungen in Europa überholt sind.»

Dobler will Sonderbeitrag für schnelle Beschaffungen

Marcel Dobler, St.Galler FDP-Nationalrat. Bild: Michel Canonica

Andere Bürgerliche wollen noch weiter gehen. Die Schweiz gebe 0,7 Prozent des Bruttoinlandprodukts für ihre Verteidigung aus, sagt Nationalrat Marcel Dobler (FDP/SG) – «das ist im internationalen Vergleich sehr wenig». Wenn das Budget für die Armee um zwei Milliarden erhöht werde, sei das immer noch halb so viel wie in den Nato-Staaten. Eine Aufstockung, wie sie FDP und SVP fordern, sei notwendig:

«Es drängen sich diverse Investitionen bis 2035 auf, weil Kriegsmaterial das Ende der Nutzungsdauer erreicht.»

Dobler spricht sich dafür aus, die zusätzlichen zwei Milliarden als gesonderten Beitrag zu bewilligen – so könne man die Beschaffung von zeitgemässem Material beschleunigen. Was die Rekrutierung betrifft, so habe er Sympathien für die Wiedereinführung der Gewissensprüfung, sagt Dobler: «Das heutige in der Praxis gelebte Wahlrecht zwischen Zivildienst und Armeedienst entspricht meiner Meinung nach nicht der Verfassung.» Unverständlich sei auch, dass Schweizer Kampfflugzeuge aus politischen Gründen keine Bodenziele angreifen dürften. «Die Präzision der Waffensysteme hat die politische Diskussion längst überholt.»

Eine halbe Million Soldaten?

Lukas Reimann, St.Galler SVP-Nationalrat. Bild: Anthony Anex / Keystone

Lukas Reimann (SVP/SG) sagt, das aktuelle Konzept «Armee 21» rechne mit einer Aufrüstungszeit über zehn Jahre – weil ein Krieg in Europa angeblich auf zehn Jahre hinaus absehbar sei. Dieses Konzept habe versagt und sei sofort zu streichen. Reimann verlangt zunächst eine Stärkung der Luftwaffe:

«Wir sollten umgehend die Beschaffung von 72 anstatt nur 36 F-35-Flugzeugen sicherstellen.»

Die Ukraine-Invasion zeige, wie entscheidend die Lufthoheit sei. Sodann müsse die Schweiz über eine Wiederaufstockung auf mindestens 500'000 Armeeangehörige diskutieren, ebenso die Beschaffung neuer schwerer Waffen wie Panzer und Artillerie. «Die einzige Möglichkeit, einen Krieg zu verhindern, ist letztlich eine glaubwürdige Abschreckung.»

Christian Lohr, Thurgauer Mitte-Nationalrat. Bild: Alessandro Della Valle / Keystone

Solche Szenarien stossen allerdings auch unter Bürgerlichen auf Vorbehalte. Christian Lohr (Die Mitte/TG) sagt:

«Der massive Ausbau der Armee hätte schwerwiegende Folgen für die Gesellschaft und Wirtschaft in unserem Land und ist deshalb sehr heikel.»

Die Rekrutierung sei hierbei nur einer von verschiedenen Aspekten. Die Sicherheitspolitik müsse einen höheren Stellenwert erhalten, «die Massnahmen zur Stärkung der Sicherheit müssen aber in der Ganzheit verantwortungsvoll bleiben».

Den Bedarf sauber prüfen

Auch für Lohr ist jedoch klar: «Die Sicherheitssituation in Europa – dies zeigt der Krieg in der Ukraine – wurde leider falsch eingeschätzt.» Die Frage, wie sich die Schweiz inskünftig schützen könne, müsse jetzt vertieft analysiert werden. Lohr hält eine Erhöhung der Mittel für die Armee für nötig. Jedoch sei es entscheidend, «dass wir zuerst die vorhandenen Fähigkeiten bezüglich Personal, Taktik und Material prüfen, bevor wir uns auf Zahlen und Forderungen festlegen». Der Bedarf müsse jetzt seriös abgeklärt werden, das liege primär in der Verantwortung der Führungskräfte der Armee.

Thomas Rechsteiner, Innerrhoder Mitte-Nationalrat. Bild: PD

Thomas Rechsteiner (Die Mitte/AI) ist ebenfalls offen für eine Aufstockung des Armeebudgets, verlangt aber, dass zuerst die pendenten Armeegeschäfte abgeschlossen werden. Das gelte insbesondere für die Beschaffung der F-35:

«Die Offerte für die 36 neuen Kampfjets ist noch nicht unterschrieben. Ich verlange, dass Verteidigungsministerin Viola Amherd den Vertrag jetzt unterzeichnet.»

Das bedeutet zugleich: Das Verteidigungsdepartement soll nicht abwarten, ob die Anti-F-35-Initiative von SP und Grünen erfolgreich ist oder nicht. Die Spitzen von SVP und FDP hatten die Initianten bereits aufgefordert, die Unterschriftensammlung zu stoppen.

Die SVP will zudem unter anderem, dass die Schweiz weiterhin selber Munition herstellt und der Bundesrat den Verkauf der Firma Ruag Ammotec sofort sisitiert - David Zuberbühler (SVP/AR) hat namens der Fraktion einen dringlichen Vorstoss eingereicht.

SP und Grüne: «Populistischer Schnellschuss»

Paul Rechsteiner, St.Galler SP-Ständerat. Bild: Alessandro Della Valle / Keystone

Bei Links-Grün kommt das alles sehr schlecht an. Ständerat Paul Rechsteiner (SP/SG) sagt, es sei «unwürdig», dass die Tragödie in der Ukraine jetzt genutzt werde, um Stimmung zu Gunsten eines Ausbaus der Schweizer Armee zu machen.

Nationalrätin Franziska Ryser (Grüne/SG) kritisiert, die entsprechende Forderung von SVP und FDP sei «plump und ein populistischer Schnellschuss»:

Franziska Ryser, St.Galler Grünen-Nationalrätin. Bild: Anthony Anex / Keystone

«Die Bürgerlichen fallen zurück in die Logik des Kalten Krieges.»

Ein Wettrüsten sei der falsche Weg, so Ryser. Es stärke Kräfte wie Russland, die in Waffen statt in Schulen und Spitäler investieren würden. «Mit der Logik der FDP und SVP müsste die Schweiz ja jetzt auch Atomwaffen beschaffen.» Tatsache sei aber:

«Die Schweiz wird sich auch mit einem höheren Budget militärisch nicht allein verteidigen können. Wir brauchen zunächst eine sorgfältige Analyse und dann den Entscheid, wofür wir unsere Mittel investieren wollen.»

Bei der Überprüfung der Sicherheitspolitik dürfe es nicht nur um die Armee gehen: Dazu gehöre auch die Frage der Abhängigkeit von russischem Gas oder die Frage der Rüstungskontrolle. So habe die Schweiz beispielsweise den Atomwaffenverbotsvertrag noch immer nicht unterschrieben und erlaube indirekte Investitionen in Atomwaffenproduzenten, sagt Ryser. «Und der Handel mit russischem Erdgas half nicht nur, diesen Krieg zu finanzieren, er macht Europa auch abhängig.» Eine nachhaltige Energiepolitik sei damit auch sicherheitspolitisch relevant.

