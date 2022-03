Ukraine-Krieg «Jetzt habe ich immerhin etwas getan»: St.Gallerinnen und St.Galler spenden Hilfsgüter für ukrainische Flüchtlinge Die Spendenaktion des Kanton St.Gallen stösst auf ein breites Echo: Viele St.Gallerinnen und St.Galler spenden Wolldecken und Schlafsäcke für ukrainische Flüchtlinge – die Anteilnahme ist gross. Olivia Jasek Jetzt kommentieren 01.03.2022, 17.21 Uhr

Hilfsgüter für ukrainische Flüchtlinge: Eine Frau bringt Wolldecken zur Sammelstelle an der Mingerstrasse in St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Emsiges Treiben herrscht beim Verwaltungsgebäude an der Mingerstrasse 2 in St.Gallen. Die Stimmung ist aber auch bedrückend. Als wir eine Spenderin interviewen wollen, senkt sie ihre Sonnenbrille: Sie hat Tränen in den Augen. «Ich kann nicht darüber sprechen», sagte sie. So sehr berühre sie der Krieg in der Ukraine. Der Andrang ist gross, pro Minute fahren zwei Autos die Auffahrt zur Sammelstelle hinauf. Polizisten in gelben Schutzwesten und Helfer vom Zivilschutz organisieren alles. Sie helfen den Spendern, die Tüten mit den Spenden aus den Autos zu hieven. Die Hilfsgüter landen in grossen Holzboxen.

Der Kanton St.Gallen hat das Verwaltungsgebäude an der Mingerstrasse kurzerhand zur Spendensammelstelle für ukrainische Flüchtlinge umfunktioniert. In Absprache mit Polizeidirektor Freddy Fässler hat Jörg Köhler, Chef des kantonalen Amtes für Militär, entschieden, sofort zu handeln und nicht auf die Bundesbehörden zu warten. Die Bevölkerung konnte am Dienstag ihre Spenden vorbeibringen. Gesucht wurden vor allem wintertaugliche Hilfsmittel wie Schlafsäcke und Wolldecken.

Schon um 10 Uhr ist ein halber Lastwagen gefüllt

Auf der einen Seite des Verwaltungsgebäudes stapeln sich die Hilfsgüter des Zivilschutzes: Matratzen, Kochmaterialien und Kopfkissen. Zu den Kopfkissen sagt Köhler scherzhaft: «Vitali Klitschko hat schon gefragt, wann die Kopfkissen kommen. Sie sind zwar nicht gedacht für eine Kissenschlacht, aber sie sollten mindestens für improvisiertes Übernachten reichen». Im Innern des Gebäudes stehen riesige Kochtöpfe, um Suppen oder Ähnliches zubereiten zu können.

Es ist auch eine grosse Zahl an Wolldecken zusammengekommen. Köhler zählt spontan ein paar Kisten und kommt im kleinen Bereich, in dem er steht, auf 600 Decken. Er freut sich über die Spenden und sagt:

«Ich bin glücklich.»

Er betont, wie wichtig die Wolldecken seien. Denn sie ermöglichten es den Flüchtenden, in Aussenbereichen zu übernachten.

Auf der anderes Seite des Gebäudes werden die Spenden von Privatpersonen entgegengenommen. Helfer vom Zivilschutz sortieren und ordnen die Gaben in grossen braunen Holzkisten. Später werden sie gewogen, in eine Excel-Tabelle eingetragen und danach in Lastwagen verladen. Bereits um 10 Uhr ist ein halber Lastwagen gefüllt, der später zur polnischen-ukrainischen Grenze fahren wird.

40 Wolldecken Spitex-Beständen

Die Mitarbeiterin einer Spitex-Organisation erzählt, dass sie den Aufruf am Morgen in der Zeitung gelesen habe. Sie habe sich sofort daran erinnert, dass ihre Arbeitgeberin noch Wolldecken übrig habe, die sie als Weihnachtsgeschenke vorgesehen hatte. So konnte die Frau etwa 40 Stück zur Sammelstelle bringen. Eine andere Spenderin bringt in einem kleinen braunen Lederkoffer ebenfalls Wolldecken und verschiedene Wollartikel, damit die Flüchtlinge sich wärmen können. Sie sagt: «Jetzt habe ich immerhin etwas getan.» Im Moment sitze sie nur noch vor dem Radio, um sich zu informieren. «Ich bin schockiert».

Auf die Frage, ob die kantonale Spendenaktion verlängert werde, antwortet Jörg Köhler: «Mein Mailpostfach explodiert fast.» Man werde weitersammeln, solange die Leute Spenden vorbeibringen.

«Wir werden die Türen nicht schliessen.»

