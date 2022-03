Ukraine Flüchtlinge in Teufen

Ukraine-Krieg «Es gibt keinen Grund, es nicht zu machen»: Weshalb Ostschweizer 120 ukrainische Flüchtlinge bei sich aufnehmen Über das Hilfswerk Freundesdienst Schweiz organisiert der Teufner Seelsorger Stefan Staub zusammen mit seinem protestantischen Gegenpart einen Flüchtlingskonvoi aus der Ukraine in die Schweiz. Die Spontanaktion wird kurzerhand durch die Bevölkerung gestützt. Vor allem Frauen und Kinder fliehen zurzeit vor dem Krieg. Elia Fagetti Jetzt kommentieren 12.03.2022, 05.00 Uhr

Mit Winken werden die zwei Cars in Teufen begrüsst. Bild: Michel Canonica

Stille. Ab und zu fahren ein Auto oder die Appenzeller Bahnen durch Teufen. Der Himmel ist fast frei von Wolken. Der Horizont wird vom Alpstein eingenommen. Ein typisches Bild aus dem Appenzellerland.

Dennoch ist dieser Donnerstag ein Besonderer: In der katholischen Kirchgemeinde bereiten sich Helfende auf die Ankunft der ukrainischen Flüchtlinge vor. Übersetzer tragen ein blaues T-Shirt, Helfer ein gelbes.

Kurz nach 15 Uhr ist es so weit. Die zwei Cars treffen in der Ausserrhoder Gemeinde ein. Sie halten an der Hauptstrasse oberhalb des Kirchengemeindehauses. Alle Helfenden versammeln sich vor den Bussen und begrüssen die Geflüchteten. Es sind vor allem Kinder und Frauen.

Stefan Staub ist Diakon der katholischen Pfarrei Teufen-Bühler-Stein. Bild: Raphael Rohner

Zuerst begeben sich die Ukrainerinnen und Ukrainer für eine Begrüssung in die Kirche. Vereinzelt weinen die Menschen. Seelsorger und Initiator der Hilfsaktion, Stefan Staub, begrüsst die Menschen. Er sagt:

«Ich bewundere euren Mut.»

Als Zeichen der Hoffnung zündet er eine Osterkerze an.

Ebenfalls anwesend sind der Gemeindepräsident von Teufen, Reto Altherr, und der Bischof von St.Gallen, Markus Büchel. Zudem hält Dmytro Sidenko, Präsident des Ukrainisch-Schweizerischen Wirtschaftsverbandes eine kurze Ansprache. Danach erwartet die Geflüchteten ein gemeinsames Essen, bei dem sie unter sich bleiben. Die vielen Medienschaffenden haben keinen Zutritt.

Bei der Begrüssung – die Menschen in blauen T-Shirts sind Übersetzer, die in gelben Helferinnen und Helfer. Bild: Michel Canonica

Ein Montag voller Menschlichkeit

Die einzigartige Aktion nimmt am Montag ihren Anfang: Viele Menschen, die schnell und unkompliziert helfen wollen, befinden sich im Kirchgemeindesaal. «Wir werden heute Nacht zwei Busse an die polnisch-ukrainische Grenze schicken und 120 Menschen retten», sagt Stefan Staub am Infoanlass. Dabei steht er vor rund 160 interessierten Menschen, die Flüchtlinge aufnehmen wollen. Hastig notieren die möglichen Gastfamilien die Informationen. Staub rät:

«Geben Sie den Menschen Raum und Zeit, zeigen Sie aber auch, dass wir für sie da sind, wenn sie Hilfe brauchen.»

In weniger als einer Woche steht das Projekt. Zusammen mit dem Hilfswerk Freundesdienst Schweiz und dem Ukrainisch-Schweizerischen Wirtschaftsverband organisiert die katholische Kirche Teufen in Kooperation mit der evangelisch-reformierten Kirche einen Flüchtlingskonvoi aus der Ukraine ins Appenzellerland. 120 Menschen finden ein vorübergehendes Zuhause bei den Gastfamilien der Region.

Am Ende der Informationsveranstaltung steht da eine junge Frau. Sie möchte anonym bleiben. Auf die Frage, warum sie beim Projekt mitmache, sagt sie: «Vor allem wegen meiner Familiengeschichte». Die gelernte Sozialarbeiterin hat Wurzeln im Balkan und sei durch dessen Geschichte der letzten drei Jahrzehnte geprägt. Sie hilft, indem sie ihre Wohnung zur Verfügung stellt. Dafür ziehe sie zurück zu ihren Eltern. «So haben die Ukrainer möglichst viel Freiraum», sagt sie.

Cornel Mäder war früher Gastronom. Bild: Elia Fagetti

Es ist inzwischen dunkel geworden. Die Vorbereitungen vor der Abfahrt laufen. Cornel Mäder steht vor dem Eingang und raucht. Seine Frau Marion ist Präsidentin der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Teufen. «Ich bin aber auch dabei, weil es viel mit meiner Grundeinstellung zu tun hat. Ich bin immer positiv gestimmt und möchte das weitergeben.»

Gastfamilien empfangen die Geflüchteten

Inzwischen ist es Donnerstag. Die Gastfamilien treffen ein. Beim Hintereingang werden die Flüchtlinge gestaffelt auf ihre Ausserrhoder Gastgeber aufgeteilt. «Das müssen wir bei so vielen Menschen so machen», sagt Staub. Anders wäre es nicht möglich.

Ein Mann mit Sonnenbrille begibt sich zum Eingang für die Gastgeberfamilien. Auf das Projekt angesprochen, sagt er: «Es ist eine Herzensangelegenheit. Ich habe eine Krebserkrankung hinter mir, das gibt Perspektive.» Zur Vorbereitung habe er viel Essen eingekauft und die zur Verfügung gestellte Wohnung eingerichtet. Jetzt freue er sich, die Flüchtlinge mit nach Trogen zu nehmen.

Eine ältere Dame und ihre Tochter kommen auf den Eingang zu. Angesprochen erzählt die Frau von ihrem Vater. Er war im Zweiten Weltkrieg Soldat und habe nach der Heimkehr viele Geschichten erzählt. «Einmal lag mein Vater schwerst verwundet in einem Hauseingang. Da haben ihn die Bewohnerinnen des Hauses reingezogen und versorgt.» Dieser Akt der Nächstenliebe habe grossen Einfluss auf ihr Leben gehabt.

«Ich möchte etwas zurückgeben. Das ist mein Grund, um zu helfen.»

Konrad Hummler hat zusammen mit seiner Frau drei Zimmer für die Flüchtlinge hergerichtet. Bild: Ralph Ribi

Ebenfalls Teil des Projektes als Gastfamilie sind der ehemalige Privatbankier Konrad Hummler und seine Frau Liesbeth. Sie haben im obersten Stock ihres Hauses drei Zimmer für die Flüchtlinge bereitgemacht. Nach dem vergangenen Sonntagsgottesdienst erfuhren sie vom Projekt. Einen Tag später haben sie sich angemeldet. «Es gibt keinen Grund, es nicht zu machen», sagt Hummler.

Essen, Betten und Kleider organisiert

Tamara Scherrer weiss noch nicht, was auf sie zukommt. Bild: Elia Fagetti

Zusammen mit ihrer Nachbarin hat Tamara Scherrer sich beim Projekt angemeldet. Sie habe Essen und Betten organisiert. «Wenn die Flüchtlinge angekommen sind, gehen wir mit ihnen Kleider holen», sagt sie. Es sei in ihrem Umfeld eine riesige Solidarität zu spüren.

Jeder komme und biete seine Hilfe an, wenn sie vom Projekt hören. Dank einer ukrainischen Mitarbeiterin sei Scherrer auch informiert, was Ukrainerinnen und Ukrainer gerne essen. Dennoch sagt sie: «Keine Ahnung, was in den nächsten Tagen auf uns zukommt.»

Eine Frau wartet auf ihren Mann, der kurze Zeit später mit dem Velo zur Kirche kommt. Beide erfuhren vergangenen Sonntag von der Aktion. Am nächsten Tag waren sie an der Informationsveranstaltung. «Eigentlich wollte ich mich auf einer schweizweiten Website mit demselben Ziel anmelden, dann hat mir eine Freundin von der Aktion in Teufen erzählt», sagt die Frau. Sie stellen die Ferienwohnung in ihrem Haus zur Verfügung. Ihr Mann ist auch beruflich am Projekt interessiert. Er arbeitet mit Flüchtlingen zusammen und weiss deshalb, auf was es ankommt.

Pfarrer Albert Wicki betont die Leistung des Transportunternehmens Ramsauer. Bild: PD

Neben Stefan Staub ist auch Pfarrer Albert Wicki auf dem Platz. Er wollte unbedingt das Transportunternehmen Ramsauer loben für dessen Einsatz und Flexibilität. Die Herisauer Firma hat sich kurzerhand bereit erklärt, die Flüchtlinge abzuholen. «Die Versicherung hätte keinen Schaden am Car bezahlt, da dieser in ein Kriegsgebiet gefahren ist», sagt Wicki. Das brauche Mut. Der Pfarrer sagt:

«So viele Helferinnen und Helfer – das ist Kirche.»

