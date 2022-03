Kirchberg eröffnet erstes St.Galler Ukraine-Flüchtlingszentrum

Ukraine-Flüchtlingshilfe «Wir sind überwältigt»: Kirchberg bietet 120 ukrainischen Frauen und Kindern einen «Ort zum Verschnaufen» Ab Donnerstag wohnen im leerstehenden Altersheim Rosenau in Kirchberg vorübergehend ukrainische Flüchtlinge. In der Toggenburger Gemeinde, die bereits den kantonsweit höchsten Anteil von Flüchtlingen an der Wohnbevölkerung zählt, ist die Hilfsbereitschaft gross. Marcel Elsener Jetzt kommentieren 15.03.2022, 18.45 Uhr

Ab Donnerstag erstes Ukraine-Flüchtlingszentrum im Kanton: Das frühere Tertianum Rosenau Kirchberg steht seit dem Umzug des Betriebs nach Bazenheid im Sommer 2020 leer. Beat Lanzendorfer

Ausgerechnet Kirchberg. Seit Jahren macht die Untertoggenburger Gemeinde Schlagzeilen, weil sie das Missverhältnis der Migrationslastenverteilung unter den 77 St.Galler Gemeinden beklagt und die Niederlassungsfreiheit für Flüchtlinge einschränken will. Tatsächlich hat Kirchberg aufgrund seines Ortsteils Bazenheid nebst dem höchsten Ausländeranteil im Toggenburg den weitaus höchsten Anteil von Flüchtlingen an der ständigen Wohnbevölkerung im Kanton St.Gallen – sie ist abgesehen vom Asylzentrumsstandort Eggersriet (Landegg) die einzige St.Galler Gemeinde mit deutlich über 2 Prozent.

Und jetzt sollen zu den 220 Flüchtlingen in Kirchberg auf einen Schlag weitere 120 dazukommen? Die Frage wird am Montag im «Toggenburgerhof» nicht ansatzweise thematisiert, als Gemeinde und Trägerverein Integrationsprojekte der St.Galler Gemeinden (TISG) über die Zwischennutzung des früheren Altersheims Rosenau für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine informieren. So «überrascht» TISG-Geschäftsführerin Claudia Nef vom spontanen Angebot ausgerechnet Kirchbergs war, so einhellig ist die Unterstützung der Bevölkerung. Von Bedenken keine Spur, vielmehr tragen sich viele Leute auf den herumgereichten Listen zur Mithilfe ein.

Aufenthalt von einigen Wochen

Gut 150 Personen sind an die Informationsveranstaltung gekommen, weit mehr als erwartet, Restaurantinhaber und SVP-Kantonsrat Linus Thalmann schleppt Zusatzstühle an. Auch von seiner Partei gibt es keine Einwände, einzig Kassier Marc Keller stellt die bange Frage nach der Aufenthaltsdauer im «Transitzentrum». Schwierig zu sagen, meint Claudia Nef, sie geht nicht davon aus, dass die Frauen und Kinder (und allenfalls wenige Männer) im nächsten Monat wieder in ihr Heimatland zurückkehrten, auch wenn dies alle wünschten. Die auf ein Jahr beschränkte Zwischennutzung des Altersheims schaffe einen «Ort zum Verschnaufen», mit Ruhe- und Spielräumen, medizinischer Versorgung, psychologischer Betreuung sowie Integrationsangeboten wie Deutschstunden.

Die Rosenau ist für die Flüchtlinge die zweite Station nach dem Bundesasylzentrum in Altstätten, wo ihre Personalien aufgenommen werden und sie eine Notunterkunft für einige Nächte finden. Nach einigen Wochen in Kirchberg sollen sie gleichmässig auf die Gemeinden verteilt und dort in Wohnungen untergebracht werden.

Vom Corona- zum Ukraine-Krisenstab

«Wir sind überwältigt»: Gemeindepräsident Roman Habrik bedankt sich ebenso wie TISG-Präsident Patrik Müller beim Publikum und betont die «rasche und unbürokratische Hilfe», die Behörden und Bevölkerung leisten. Dabei habe man sozusagen am gleichen Tag, als der Corona-Krisenstab aufgehoben wurde, einen Ukraine-Krisenstab bilden müssen. Der derzeit oft zitierte Vergleich mit den Hilfsaktionen nach der russischen Repression in Ungarn (1956) und in der Tschechoslowakei (1968) wird im typischen Dorfbeizsaal in Kirchberg eindrücklich belegt. «Wir haben sehr viele Anrufe erhalten, wie man helfen könne», freut sich Habrik und nennt Kinderkrippen, Firmen, Private, Seelsorgende oder Sportvereine wie den FC; die Angebote reichten von Kaffeemaschinen bis Betreuungsdiensten.

Als Erste gefragt sind freilich die Leute vom Zivilschutz: Am Wochenende beauftragt, begannen sie am Montag mit der Einrichtung, seit Dienstag sind 30 Mann an der Arbeit. Innert dreier Tage muss das Zentrum bereit stehen, 52 Zimmer mit 120 Betten, allein der Kauf und die Lieferung der Betten samt Subitobezug von 14000 Franken in bar ein organisatorischer Kraftakt. Die «verschwitzten Helden» um Kommandant Pascal Stöckli erhalten für ihre «riesige Leistung» denn auch einen Sonderapplaus. Nebst den Männern sind nach der Eröffnung vermehrt Frauen gefragt: Betreuerinnen, Dolmetscherinnen, Koordinatorinnen für Freiwillige sowie für Kleider- und Sachspenden. «Mitgefühl, aber kein Mitleid» bräuchten die selber hilfsbereiten Ukrainerinnen, wie eine Frau meinte; das Essen dürfte aber zunächst von der Altersheimbetreiberin Thurvita geliefert werden.

Spitalbauten in Rorschach und Flawil eher ungeeignet

Viele Fragen lassen sich erst in den nächsten Tagen und Wochen beantworten, etwa jene nach der Anzahl schulpflichtiger Kinder. Jedenfalls würden diese nicht in Kirchberg beschult werden, sagt Claudia Nef, sondern in spezialisierten Schulen des Gemeindeverbunds. Die grösste offene Frage ist jene nach der Zahl der Ukraine-Flüchtlinge, die dem Kanton zugeteilt werden: Je nach Verlauf und Dauer des Kriegs ist beim Bund von 20’000 bis 60’000 Schutzsuchenden in der Schweiz die Rede, was gemäss Verteilungsschlüssel von 6 Prozent für St.Gallen zwischen 1200 und 3600 Flüchtlinge bedeutete.

Die Rosenau in Kirchberg ist laut dem Mieter TISG ein glücklicher Ausnahmefall, weil das Gebäude «so schnell hochgefahren» werden kann. Kanton und Gemeinden suchen jedoch dringend weitere Liegenschaften, wie es heisst. Dabei sind sich alle Beteiligten einig, dass die mancherorts bereit gestellten Zivilschutzanlagen möglichst vermieden werden und nur als Notschlafstellen zum Einsatz kommen sollten, wenn für die ersten Nächte keine andere Unterkunft möglich ist. «Die Geflüchteten sollen rasch in die Gemeinden verteilt werden, damit schnellstmöglich eine Art von Alltag möglich wird», lässt die Kantonskommunikation verlauten.

Die Gemeinden seien parat und hätten bereits viele eigene oder angemietete Wohnungen auf Reserve, sagt Claudia Nef. «Wir sind verantwortlich», pflichtet ihr der Präsident des Gemeindeverbands VSGP bei, der Oberrieter Gemeindepräsident Rolf Huber, der sich am Montag vor Ort in Kirchberg im Namen aller St.Galler Gemeinden bedankt. Kanton, TISG und VSGP prüfen derzeit weitere Unterkünfte, doch sind offenbar noch keine spruchreifen Lösungen darunter. In Auge gefasst werden auch die leerstehenden Spitalbauten in Flawil und Rorschach, doch seien sie «eher ungeeignet». In Rorschach, wo die Stadtbehörden das Angebot unterstützen, sind nach dem Auszug des Spitals Anschlüsse und Leitungen abgebrochen worden, so dass eine rasche Einrichtung schwierig erscheint. Allenfalls kann aber das dortige Personalhaus genutzt werden – nur eine von mehreren Optionen, die nun geprüft werden.

Kirchberg geht mit gutem Beispiel voran, ausgerechnet Kirchberg, das seine ausserordentlichen Belastungen den politischen Vorstössen zum Trotz tapfer schultert. Das Image einer fremdenfeindlichen Gemeinde hat ihr Gemeindepräsident Roman Habrik stets zurückgewiesen. «Unsere Bevölkerung hat viel Erfahrung mit Migranten», sagte er vor einigen Jahren und verwies auf die unschätzbare Integrationsarbeit von Vereinen, Unternehmen und Dorfkorporationen nach den Kriegen in Ex-Jugoslawien in den 1990er-Jahren. Jetzt herrscht wieder Krieg, unvorstellbar, aber ein Weckruf für die Solidarität. «Wir sind alle betroffen, in Europa, in der Schweiz, auch hier im Dorf», wie eine Kirchbergerin meint.

