Ukraine «Es ist zum Weinen, wie die Russen auf ihre Brüder schiessen müssen»: Der St.Galler Slavko Plancak über die Lage in der Ukraine Erst wenn in seiner Nähe geschossen werde, reise er zurück, sagt Slavko Plancak. Der St.Galler mit ukrainischen Wurzeln weilt derzeit in Ternopil im Westen der Ukraine und pflegt seinen Bruder. Aufgezeichnet: Janina Gehrig Jetzt kommentieren 04.03.2022, 19.00 Uhr

Ternopil im Westen der Ukraine zählt rund 224'000 Einwohnern. Die Stadt ist ein Wallfahrtsort. zvg

«Ich bin vor 26 Tagen von der Schweiz über Kroatien in die Ukraine gekommen, weil es meiner Mutter schlecht ging. Eine Woche vor Kriegsbeginn ist sie verstorben. Am 17. Februar war ihr Begräbnis. Sie hatte den Zweiten Weltkrieg erlebt und den Kroatienkrieg. Einen dritten Krieg hätte sie nicht überlebt. Sie hätte das nicht ausgehalten.

Slavko Plancak kam als 24-Jähriger nach St.Gallen.

Zugleich war mein Bruder im Spital. Ich habe ihm geholfen, vom Spital nach Hause zu kommen, und päppele ihn jetzt auf. Seit 1992 besuche ich ihn regelmässig. Er ist Abt und hat ein Kloster gegründet, das drei Standorte hat. Wir kommen gut aus und ich helfe ihm bei Maler- und anderen Handwerkerarbeiten, beim Einkauf und Transport. Wir wohnen in einem grossen Haus, das zum Kloster gehört.

Im Moment befinde ich mich in Welyki Birky in der Nähe der Stadt Ternopil im Westen der Ukraine. Ich sitze im Auto und gehe gerade einkaufen. Vor jedem Dorfeingang und -ausgang sind Blockaden errichtet worden. Einheimische haben eine Art Bürgerwehr gebildet und Kontrollposten erstellt. Zusammen mit dem Militär und der Polizei kontrollieren sie alle, die hier durchfahren, damit die russischen Terroristen nicht in die Stadt kommen.

Ternopil mit dem Stausee Seret. Roman Diachkin / Alamy

Die Fabriken stehen still, nur das Nötigste ist offen, etwa Lebensmittelläden. Am ersten Kriegstag hat man nicht genug Brot bekommen, da und dort sind gewisse Regale leer. Im Grossen und Ganzen gibt es aber wenig Engpässe. Heute muss ich im Rathaus die Dokumente meiner Mutter zurückgeben. Es ist offen, aber viel weniger Leute sind am Arbeiten als normalerweise. Viele sind an der Front oder in Bürgerwehren aktiv oder helfen mit, die Hilfsgüter aus dem Westen nach Kiew zu transportieren. Die Hauptstrasse nach Kiew ist voller Lastwagen mit Hilfsgütern. Kürzlich stand ich eine Stunde im Stau, um die acht Kilometer vom Dorf nach Ternopil zurückzulegen. Schon am ersten Tag des Krieges standen die Leute kilometerlang Schlange für Benzin. Bleifrei 95 gibt es bereits keines mehr, ich war schon an zwei Tankstellen.

Slavko Plancak mit seinem Bruder Grigorij Antonij (rechts), der in der Nähe von Ternopil ein Kloster gegründet hat und führt. zvg

Wir informieren uns ständig übers Fernsehen, aber auch über Leute aus Wirtschaft und Politik, die mit meinem Bruder befreundet sind. Der Präsident spricht häufig zu den Leuten, beruhigt das Volk. Die Leute sehen: Die Regierung bleibt, der Präsident ist bei ihnen. In der Nähe gibt es einen kleinen Militärflughafen. Ich habe gehört, dass es dort Attacken gab, ansonsten ist es hier ruhig.

Die Holzkirche bei Iwano-Frankiwsk gehört zum Kloster, das der Bruder von Slavko Plancak gegründet hat. zvg

An der Grenze lassen sie die jüngeren Männer nicht ausreisen. Es ist eine Katastrophe, wie Familien auseinandergerissen werden. Und die Schlangen sind lang bei dieser Kälte, es herrschen 0 Grad.

Man hat zwar immer damit gerechnet, dass die Russen angreifen. Die Gefahr war immer da. Die Ukrainer sagen, das ist der 22. Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Persönlich habe ich aber nicht gedacht, dass sie so blöd sind und jetzt angreifen. Ich habe wirklich gedacht, Putin wäre schlauer. 2014 war die Ukraine wehrloser, da hätten die Russen mehr Chancen gehabt. Aber jetzt, wo die Ukraine gerüstet ist und so viele Freunde hat im Westen?

«Praktisch die ganze Welt steht hinter uns. Das ist der Wahnsinn!»

Der Zusammenhalt unter den Leuten hier ist beispiellos, alle engagieren sich, die Solidarität ist riesig. Sogar auf den Strassen fahren die Leute rücksichtsvoller. Sie erleben etwas Böses, sind besorgt und nun aufeinander angewiesen. Die Ferienwohnungen in den Karpaten sind voller Flüchtlinge. Kürzlich hat ein Bekannter telefoniert, er könne – egal wie viele – Frauen und Kinder unterbringen in seiner Brauerei. Er habe Platz. Wir hoffen natürlich nicht, dass es noch zu einem Atomkrieg oder einem dritten Weltkrieg kommt. Bereits haben sich einige russische Soldaten widersetzt, Odessa anzugreifen. Die Russen haben brutale Verluste eingefahren, die Moral unter den russischen Soldaten bröckelt. Der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny hat im TV geweint und uns um Verzeihung gebeten. In der Schweiz habe ich auch immer Talkshows im russischen Fernsehen gesehen. Ich musste aber jeweils nach 15 Minuten umschalten. Brutal, wie die Wahrheit verdreht wird!

Was ich von der Schweiz erwarte? Sie verfolgt wie alle Länder auch wirtschaftliche Interessen. Was will man machen? Wichtig ist, dass die Hilfe ankommt: Essen, Waffen, Treibstoff.

Bis Ostern möchte ich hier bleiben. Als Abt kann mein Bruder das Kloster nicht verlassen und ich will ihn nicht als Kranken zurücklassen. Ich habe nie Angst gehabt. Ich habe schon meine Eltern in Kroatien besucht, als dort Krieg war.

«Aber meine Grosskinder wollen wissen, wo ich bin. Sie rufen mich an und wollen Opa wiedersehen.»

Meine Frau vertraut mir. Wenn hier geschossen wird, fahre ich über die Grenze zurück.

Ich bin in Bosnien geboren, in Kroatien aufgewachsen, in der Schweiz alt geworden. Meine Familie ist auf dem ganzen Balkan zerstreut. Wir haben aber immer Ukrainisch gesprochen. Die ukrainische Mentalität hat viel Ähnlichkeit mit der schweizerischen. Wir sind ruhig und arbeitsam. Jede Nation ist mir lieb. Die Schweiz mit ihren Werten, die Ukraine mit ihrer Seele, Kultur und Religiosität, Kroatien wegen seiner Stärke. Ich bin Europäer.

«Es ist zum Weinen, wie die Russen auf ihre Brüder schiessen müssen.»

Russland soll auseinanderbrechen. Ich wünsche mir, dass die Ukraine endlich frei wird, sich entwickeln kann und die Leute in ihre Heimat zurückkehren dürfen.»

Zur Person In Bosnien geboren, in Kroatien aufgewachsen, in der Schweiz alt geworden Slavko Plancak ist als Kind ukrainischer Eltern 1954 in Bosnien zur Welt gekommen. Seine Familie war vor dem Zweiten Weltkrieg dorthin ausgewandert. Seine Ausbildung machte Plancak in Kroatien, als 24-Jähriger wanderte er 1978 in die Schweiz nach St.Gallen aus, wo er seine kroatische Frau heiratete und «alt wurde», wie er sagt. Der gelernte Schriftenmaler arbeitete auch als Maler und Tapezierer und war die letzten sechs Jahre bis zur Pensionierung selbstständig. Das Paar hat drei Töchter und drei Grosskinder. Seit 1992 reist Plancak regelmässig in die Ukraine. Seit er pensioniert ist, verbringt er etwa die Hälfte des Jahres in der Nähe der Stadt Ternopil, wo sein Bruder ein griechisch-katholisches Kloster gegründet hat und führt.

