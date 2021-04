Übrigens Moutier macht Mut im Osten Arbon liebäugelt mit St.Gallen, Bad Ragaz mit Graubünden. Noch halten sich die hiesigen Separatisten bedeckt. Doch schon bald könnten sie dem Vorbild des abtrünnigen Städtchens Moutier folgen. Marcel Elsener 01.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Neue Wohnüberbauungen auf dem Saurer-Areal in Arbon: In der «Harrass City» haben sich in den letzten Jahren Hunderte St.Gallerinnen und St.Galler angesiedelt. Bild: Ralph Ribi

Die Berner Kleinstadt Moutier wird endlich jurassisch. Der Kantonswechsel am andern Rand der Schweiz ist in unserer Ostrandzone ohne Freudengeschrei aufgenommen worden. Mit gutem Grund: Die hiesigen Separatisten halten sich bedeckt. Sie wissen, dass gut Ding Weile haben will – ein paar Jahrzehnte, nötigenfalls auch Jahrhunderte müssen sie sich noch gedulden.

Aber die dräuenden Kantonswechsel sind unausweichlich. Zum Beispiel in Arbon, wegen der Grossüberbauungen der Thurgauer Immobilienfirma HRS mitunter «Harrass City» gerufen. In deren und anderen Neubauten haben sich in den letzten Jahren Hunderte St. Gallerinnen und St. Galler angesiedelt. Vordergründig geht es ihnen um die schöne Lage am Bodensee, hintergründig verfolgen sie einen Geheimplan: Das stolze Saurer­städtchen soll dem Grossraum St. Gallen und also dem Kanton zugefügt werden! Der Transfer ist wie gesagt längst nicht spruchreif, doch aufmerksame Völker hören die Signale, man denke nur an die permanent verbesserten ÖV-Verbindungen in die Gallusstadt.

Der Kanton St. Gallen wird freilich nicht nur Profiteur sein, wenn die Politgeografie mancherorts durcheinandergewirbelt wird. Er wird wohl oder übel Rapperswil-Jona an Zürich abgeben müssen, sehr zur Freude des dannzumal uralten Baby-Jail-Sängers Boni Koller («D’Sanggaller schtönd scho z’Rapperswil …»). Zürich wiederum wird Winterthur an den östlichen Nachbarkanton verlieren – ein logischer Schritt für die Eulachstadt, die nicht länger die undankbare Zwei sein wird, sondern endlich, was sie heimlich bereits ist: Hauptstadt des Thurgaus. Derweil schielt Graubünden auf Bad Ragaz, das dank Grand Resort zum WEF-Schwesterort von Davos erklärt werden soll.

Von internationalen Wechselgelüsten in der Grenzregion wollen wir gar nicht reden; die sind virulent, man weiss es von Vorarlberger Städten und hat umgekehrt von Kreuzlingen gehört, das mit Konstanz verschmelzen und EU-deutsch werden will – ein erster Dominostein, der eine unabsehbare Bewegung auslösen wird. Trainiert wird übrigens im Kleinen. Allem Anschein nach sollen das reformierte Grub AR und das katholische Grub SG fusionieren und dann AR zugeschlagen werden. Was glauben Sie, bedeutet die 2019 eröffnete Hängebrücke über den Bach, der die beiden Grub seit jeher trennt? Genau, es ist nichts anderes als ein Vorbote des Ausserrhoder Zugriffs. Jetzt aber: Psst! Lassen wir die Separatisten im Stillen wirken. Mit dem Mut von Moutier und dem Zahn der Zeit auf ihrer Seite.