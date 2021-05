Unbewilligte Corona-Demonstration in Urnäsch

Überraschungsaktion «Gemeinsam statt einsam»: In Urnäsch läuft eine unbewilligte Corona-Demonstration mit rund 200 Personen – Polizei beobachtet die Lage Corona-Skeptiker haben sich in Urnäsch zu einer unbewilligten Demonstration versammelt. Der Anlass ist offenbar kurzfristig von Zürich ins Appenzellerland verlegt worden. Hinter der Demo stecken laut Polizeiangaben dieselben Kreise, die vor einer Woche in Aarau gegen die Coronamassnahmen demonstriert haben. Daniel Walt Aktualisiert 15.05.2021, 14.11 Uhr

Corona-Demonstranten in Urnäsch. Bild: Benjamin Manser (Urnäsch, 15. Mai 2021)

In Urnäsch haben sich Anfang Samstagnachmittag Corona-Demonstranten versammelt. «Wir haben kurz vor dem Mittag Informationen aus der Bevölkerung erhalten, dass ein solcher Anlass stattfinden soll», sagt Dominic Schwarz, Mediensprecher der Ausserrhoder Kantonspolizei. Dahinter stehe dieselbe Gruppierung, die am vergangenen Wochenende in Aarau gegen die Coronamassnahmen auf die Strasse gegangen sei. Der Anlass wurde offenbar kurzfristig aus Zürich ins Appenzellerland verlegt.

Wie viele Menschen sich zur spontanen, nicht bewilligten Demonstration in Urnäsch eingefunden haben, konnte Dominic Schwarz zunächst nicht abschätzen. Insbesondere beim Bahnhof habe es Leute. «Wir bieten nun alle Einsatzkräfte auf, die verfügbar sind.» Zunächst werde jetzt die Lage beurteilt und dann entschieden, wie man weiter verfahren wolle, so Schwarz.

Benjamin Manser Benjamin Manser Benjamin Manser Benjamin Manser

Ein Reporter vor Ort berichtete später, dass die Corona-Skeptiker, beobachtet von Schaulustigen, durchs Dorf Urnäsch laufen. Unter den Demonstranten sind zahlreiche Trychler, auch Kantons- und Schweizerfahnen sowie Transparente mit Aufschriften wie «Gemeinsam statt einsam» sind zu beobachten.

Bild: Benjamin Manser

Um 14 Uhr sprach Marcel Wehrlin, Sprecher der Ausserrhoder Kantonspolizei, von rund 200 Menschen, die sich in Urnäsch zusammengefunden hätten. «Der Zug formierte sich an der Unterdorfstrasse und bewegte sich dann in Richtung Dorf. Dann ging es ein Stückweit auf der Hauptstrasse in Richtung Schwägalp», so Wehrlin.

Bild: Benjamin Manser

Die Einsatzkräfte der Polizei begleiten die Demonstration, die bis dato friedlich verläuft, im Sinne einer Deeskalation, so der Polizeisprecher. «Wir werden sehen, wie sich die Situation entwickelt.» Auf die Frage, ob auch eine Auflösung der nicht bewilligten Kundgebung erwogen werde, liess sich Marcel Wehrlin nicht in die Karten blicken.