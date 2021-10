Bäckerei Mock aus Engelburg übernimmt Filiale in Wittenbach

Übernahme «Wir hoffen, dass uns die Menschen in Wittenbach akzeptieren»: Engelburger Bäckerei Mock übernimmt die Filiale der Bäckerei Gätzi Die Nussgipfel von Joe Mock sind ein besonderer Genuss. Jetzt expandiert der Engelburger Dorfbäcker nach Wittenbach. Ab

24. Oktober übernimmt er die Filiale der Bäckerei Gätzi. Das hat auch familiäre Gründe. Melissa Müller Jetzt kommentieren 08.10.2021, 18.00 Uhr

Der Engelburger Bäcker Joe Mock in seiner Backstube. Bild: Michel Canonica

In einen frisch duftenden, saftigen Hefeteig gerollt, mit einer ausgeprägten Haselnussnote in der Füllung: Die Nussgipfel des Engelburger Bäckers Joe Mock sind weit herum bekannt. «Der Trick ist, dass man die Haselnüsse im Ofen röstet, damit sie ihr Aroma entfalten», verrät Mock, der das Rezept von einem alten Appenzeller geerbt hat. Er mische auch Cashewkerne in die Füllung. Die seien zwar sackteuer, aber es lohne sich. Auch auf seine Cremeschnitten ist Mock stolz, mit dem karamellisierten Blätterteig, der nicht zu dicken Zuckerglasur und der Vanillefüllung mit Rahm. «Das macht die Füllung cremiger, luftiger und weniger mastig.»

Ab dem 24. Oktober kann man die Brote und Patisserie der Engelburger Bäckerei Mock auch in Wittenbach kaufen: Er übernimmt die Filiale von Hildegard und Albert Gätzi an der Romanshornerstrasse 11, die sich nach 40 Jahren in den Ruhestand verabschieden. Es ist ein fliegender Wechsel. «Ich hoffe, dass uns die Wittenbacherinnen und Wittenbacher akzeptieren», sagt Mock.

Mitarbeiterinnen und seine Frau gaben ihr Okay

Ende April musste alles plötzlich ganz schnell gehen: Gätzi bot ihm die Übernahme an. Mock hatte einen Monat Zeit, sich zu entscheiden. Sein Team, das ausschliesslich aus Frauen besteht, war einverstanden. «Wir sind dabei», versicherten ihm die drei Verkäuferinnen, die Chauffeuse und die fünf Bäcker-Konditorinnen aus der Produktion. Auch seine Frau, die Thailänderin Mett, gab ihm ihr Ja-Wort. Sie leistet viel im Hintergrund, bereitet Snacks und Salate zu. Mit ihr hat Mock zwei kleine Kinder, drei und fünf Jahre alt. «Als Vater bin ich ein Spätzünder. Das war so nicht geplant, aber ich bereue nichts», sagt der 54-Jährige.

«Ich kann mit 60 noch nicht aufhören zu arbeiten, wenn ich noch so kleine Kinder habe, die dann vielleicht noch studieren wollen.»

Das sei mit ein Grund, nochmals etwas Neues anzureissen.

Das Gute am Kindersegen im reiferen Alter sei, dass man schon viel erlebt hat. Mock reiste viel, bevor er sich mit 35 selbstständig machte. Er hat in Nicaragua drei Jahre Entwicklungshilfe geleistet in einer Bäckerei, «meine spannendsten Jahre».

Der Sonntag ist ihm heilig

Im Gegensatz zu Gätzi wird Mock am Sonntag nicht offen haben, trotz zahlreicher Anfragen. «Den Sonntag gebe ich nicht her.» Da könne man die Kundinnen und Kunden ein Stück weit erziehen. Seine Freizeit gehöre der Familie, dem Biken und Singen. «Das Jodelchörli Alpsteinblick ist mein seelischer Ausgleich», sagt er.

«Es sagt niemand danke, wenn man sich überarbeitet und sieben Tage die Woche offen hat.»

Mittags bleiben die Filialen von 13 bis 15 Uhr geschlossen, «damit die Verkäuferinnen Luft haben und in Ruhe Zmittag essen können». Auch das sei Lebensqualität. Ebenso wie die sechs Wochen Ferien, die Mock sich und seinem Team jährlich gönnt.

Seit 18 Jahren behauptet sich Mock im traditionell-konservativen Engelburg. Einfach sei das nicht. Denn auch Grossverteiler locken mit Backwaren; der Markt sei gesättigt. Bei der Kleinbäckerei sind die Preise etwas höher. Dafür verzichtet Mock auf Fertigmischungen. Er würde eher als Bäcker aufhören, als diese zu benutzen. «Mit Fertigmischungen geht das Handwerk verloren», sagt der hagere Mann, auf dessen Ohrläppchen eine kleine silberne Brotschaufel mit einem Gipfel glänzt. «Wir machen alles selber, ausser Pralinen.» Früchte und Beeren bezieht er von Bauer Lehmann in Bernhardzell, Fleisch von der Hirschen Metzg von Patrick und Anita Sager in Waldkirch. Auf Palmöl verzichtet er aus ökologischen Gründen, und das alte Brot gibt er seinem Bruder, der es auf seinem Bauernhof in St.Josefen den Kühen verfüttert. «Es ist uns wichtig, Food-Waste zu verhindern.»

Die nächsten zwei Wochen macht Mock Ferien am Walensee mit der Familie, bevor es losgeht. Mit einem Kribbeln im Bauch schaut er der Neueröffnung am 24. Oktober in Wittenbach entgegen, wo der Betrieb nahtlos weiterläuft. Er übernimmt zwei Verkäuferinnen von Gätzi und eine Chauffeuse, «ein Riesenglück». «Wir wissen nicht, was uns in Wittenbach erwartet», sagt er. «Aber wir sind gespannt und freuen uns.»