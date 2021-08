Thurgauer und Appenzeller Hotels laufen besser als vor Corona

Übernachtungen Die Ostschweizer Hotellerie kämpft sich aus dem Coronaloch: In drei Kantonen hat sie den Rückgang bereits wieder aufgeholt Im Thurgau und beiden Appenzell ist die Halbjahresbilanz der Hotelübernachtungen besser als vor der Pandemie. St.Gallen verzeichnet immer noch einen Rückgang gegenüber 2019 – steht aber im nationalen Vergleich ebenfalls gut da. Adrian Vögele 05.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Bodensee und der Alpstein locken: Die Zahl der Logiernächte hat sich in der Ostschweiz besser entwickelt als in manchen anderen Regionen der Schweiz. Bild: Keystone

Nach dem Coronajahr 2020 geht es für den Tourismus in der Schweiz wieder aufwärts. Allerdings nur langsam, wenn man die Zahlen betrachtet, die das Bundesamt für Statistik am Mittwoch publiziert hat: Im ersten Halbjahr 2021 hat die Hotellerie 11,4 Millionen Logiernächte registriert. Das sind im Vergleich mit 2020 zwar 14 Prozent mehr – aber immer noch 39 Prozent weniger als vor der Pandemie.

Für die Ostschweiz jedoch sieht die Statistik deutlich freundlicher aus als für andere Regionen. In den beiden Appenzell ist die Zahl der Logiernächte im ersten Halbjahr jetzt sogar höher als vor der Krise. Die entsprechenden Halbjahreszahlen von 2017, 2018 und 2019 wurden übertroffen, am deutlichsten in Innerrhoden. Dort beträgt das Plus gegenüber dem ersten Halbjahr 2019 23 Prozent.

Auch der Thurgau hat den coronabedingten Einbruch bei den Übernachtungen bereits wieder aufgeholt. Dies haben schweizweit nur zwei weitere Kantone geschafft: Jura und Tessin, wobei das Tessin gegenüber 2019 von allen Kantonen am stärksten zulegte: 27 Prozent. Im Kanton St.Gallen liegt die Zahl der Logiernächte zwar noch unter dem Wert von 2019. Mit einer Einbusse von 24 Prozent steht die St.Galler Hotellerie aber immer noch besser da als der nationale Durchschnitt.

Viele Schweizer Feriengäste, immer noch wenig Seminare

Die gute Ostschweizer Bilanz erstaunt sogar die Tourismusfachleute. «Wir sind positiv überrascht», sagt Rolf Müller, Geschäftsführer von Thurgau Tourismus. Dass die Zahl der Logiernächte im Kanton nun bereits wieder das Niveau von 2019 erreicht habe, sei nicht unbedingt zu erwarten gewesen.

Normalerweise sei der Juni nicht zuletzt deshalb ein starker Monat, weil viele Seminare mit Übernachtungen für ganze Gruppen gebucht würden. Dieser Geschäftszweig erhole sich nur langsam, die Zahlen seien immer noch tief. «Aber die Individualreisenden, vor allem Gäste aus der Schweiz, haben das mehr als kompensiert.» Und der Trend setze sich fort:

Rolf Müller, Geschäftsführer Thurgau Tourismus. Bild: Donato Caspari

«Von vielen Hotels hörten wir in den letzten Wochen, dass sie sehr gut gebucht, teilweise sogar ausgebucht sind.»

Möglicherweise spiele das unsichere Wetter eine Rolle: Vielleicht hätten sich manche Leute lieber für ein Thurgauer Reiseziel mit Optionen für verschiedene Aktivitäten entschieden als beispielsweise für Wanderferien in Bergkantonen.

Die Städte leiden immer noch

Während der Tourismus am Bodensee und im Alpstein boomt, sieht es in den Städten anders aus. In stark städtisch geprägten Kantonen wie Zürich, Genf und Basel-Stadt hält der Abwärtstrend bei den Logiernächten an: Gegenüber 2019 beträgt ihr Minus jetzt über 60 Prozent. Wie die Statistik zeigt, ist die Zahl der ausländischen Gäste schweizweit erneut gesunken. Aus dem Ausland wurden 78 Prozent weniger Logiernächte gebucht als noch im ersten Halbjahr 2019.