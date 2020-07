Über 1000 Ferienrückkehrer aus Corona-Risikoländern haben sich bereits bei den Ostschweizer Kantonen gemeldet Über 1000 Ostschweizer sind bisher aus Risikoländern in die Schweiz zurückgekehrt, wie die Kantone St.Gallen, Thurgau und Appenzell Ausserrhoden gegenüber TVO meldeten. Die Rückkehrer müssen in Quarantäne, sonst droht eine Busse. 23.07.2020, 19.12 Uhr

Flughafen Zürich: Ein Plakat weist auf die obligatorische Quarantäne bei der Einreise aus bestimmten Risikoländern hin. Bild: Alexandra Wey, Keystone

(dar) Quarantäne oder Busse? Vor dieser Entscheidung steht, wer aus einem der 42 durch den Bund festgelegten Risikoländer in die Schweiz einreist. Rückkehrer müssen sich bei den kantonalen Behörden melden und sich für zehn Tage in Isolation begeben, um eine Ausbreitung des Coronavirus möglichst zu verhindern – so die Vorschriften des Bundes