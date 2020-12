TVO-Talk über corona «Das Pflegepersonal ist am Anschlag»: Oberste Pflegerin und Intensivmediziner zur Situation in den St.Galler Spitälern Barbara Dätwyler, Präsidentin des St.Galler Berufsverbandes der Pflegenden (SBK), und Miodrag Filipovic, Leiter der chirurgischen Intensivstation am Kantonsspital St.Gallen, sehen hinter die Kulissen des Pflegesystems. Im TVO-Talk «Zur Sache» reden sie über die steigenden Fallzahlen, die entscheidenden Festtage und die hoffnungsvolle Aussicht auf einen Impfstoff. Alain Rutishauser 16.12.2020, 19.00 Uhr

Miodrag Filipovic und Barbara Dätwyler im Gespräch mit «Zur Sache»-Moderator Stefan Schmid (Mitte).



Bild: Arthur Gamsa

«Das Pflegepersonal ist psychisch und physisch am Anschlag.» Mit diesem Satz startet Barbara Dätwyler, Präsidentin des St.Galler Berufsverbandes der Pflegenden (SBK), in die TVO-Diskussionsrunde «Zur Sache». Sie sehe, wie die Pflegeleute derzeit im Hinblick auf die steigenden Fallzahlen leiden würden. «Es ist besorgniserregend. Das Personal war schon immer unter Druck. Jetzt nimmt er aber exponentiell zu», sagt Dätwyler. Im Moment gebe es viele Zusatzschichten, sei auch die Hilfe vom Zivilschutz und von Freiwilligen in Anspruch genommen worden.

Im Kantonsspital St.Gallen ist die Sache derzeit glücklicherweise nicht so dramatisch. «Wir haben zwar viele Patienten, aber wir können die Situation im Moment gut bewältigen», so Miodrag Filipovic, Leiter der chirurgischen Intensivstation am Kantonsspital.

«Die Fallzahlen sind besorgniserregend»

Erst gestern noch hat sich das Universitätsspital Zürich in einer Pressekonferenz an den Bundesrat gewendet und die ausserordentliche Lage gefordert. «Zu Unrecht?», fragt «Zur Sache»-Moderator und «Tagblatt»-Chefredaktor Stefan Schmid. «Natürlich ist die Situation nicht in der gesamten Schweiz gleich. Im Hinblick auf die Zukunft halte ich den Aufruf aber für gerechtfertigt», sagt Filipovic. Die Fallzahlen seien besorgniserregend und es könne gut sein, dass sie über die Festtage weiter stiegen. Doch das Kantonsspital hat seit rund sieben Wochen in etwa die gleiche Patientenzahl. Filipovic: «Das liegt daran, dass es grundsätzlich eine zeitliche Verzögerung von zwei Wochen gibt, bis eine positiv-getestete Person ins Spital muss.» Danach gehe es nochmals rund eine Woche, bis schwer kranke Patienten in die Intensivstation übergeben würden.

«Konsequenz ist ein rigoroser Lockdown»

Schmid lenkt das Thema auf die kürzlich getroffenen Massnahmen und darauf, welche Verschärfungen der Bundesrat am Freitag wohl entscheiden werde. Für Dätwyler liegt das grösste Problem derzeit bei den privaten Kontakten. Dort würde man sich derzeit am häufigsten anstecken.

«Die Konsequenz, auch im Hinblick auf das Gesundheitspersonal, ist ein rigoroser Lockdown.»

Klar sei ein Lockdown aus menschlicher Sicht schwierig. «Doch jetzt ist es einfach wichtig, dass wir über die Festtage und auch darüber hinaus unsere sozialen Kontakte minimieren», sagt Dätwyler. Filipovic stimmt ihr zu, spricht allerdings auch einen entscheidenden Punkt an: «Die Massnahmen sind eines, was jeder Einzelne daraus macht, das andere.» Er vermutet, dass man das Feierabendbier nun eben nicht mehr im Restaurant, sondern bei jemandem zu Hause trinke:

«Diejenigen, die gesund sind und nicht zur Risikogruppe gehören, stehen in der Verantwortung gegenüber denen, die schwer erkranken können.»

Er appelliert an die Eigenverantwortung, beispielsweise solle man derzeit Risikosport und Aktivitäten vermeiden, bei denen man sich schwer verletzen könnte.

Impfstoff entscheidet über nächstes Jahr

Hoffnung gibt derweil die Aussicht auf einen Impfstoff, womöglich bereits im Januar? «Das ist sehr schwierig zu sagen. Natürlich hoffe ich, dass wir im Januar impfen können. Doch dafür brauchen wir einen zugelassenen Impfstoff», sagt Filipovic. Er erhoffe sich aber viel vom Impfstoff, wenn er denn da sei. Er hoffe ausserdem, dass sich das Pflegepersonal solidarisch zeige und sich impfen lasse, primär zum Schutz der Patienten.

«Ich werde mich impfen lassen. Ich finde, bei Corona ist es etwas anderes als bei einer Grippeimpfung», so Dätwyler. Doch bis der Impfstoff kommt, hängt der Verlauf des Jahres 2021 in der Luft. Ob wir den kommenden Sommer ohne grössere Einschränkungen geniessen können? Dätwyler: «Ich hoffe es schwer.»