Stempelsteuer: Vincenz und Friedl im Streitgespräch auf TVO

TVO-Talk «Die Stempelsteuer ist absurd» - «Die Ausfälle muss das Volk bezahlen»: Susanne Vincenz-Stauffacher und Claudia Friedl im Streitgespräch Am 13. Februar stimmt die Schweiz über die Abschaffung der Emissionsabgabe für Unternehmen ab. Doch wer profitiert davon? Im TVO-Talk «Zur Sache» diskutierten die St.Galler Nationalrätinnen Claudia Friedl (SP) und Susanne Vincenz-Stauffacher (FDP). Adrian Vögele 02.02.2022, 19.00 Uhr

Claudia Friedl (links) und Susanne Vincenz-Stauffacher (rechts) mit Moderator und TVO-Chefredaktor Dumeni Casaulta. Bild: Belinda Schmid

250 Millionen Franken: Etwa so viel Geld bringt die Emissionsabgabe dem Bund pro Jahr ein. Diese Stempelsteuer, die erhoben wird, wenn Unternehmen Eigenkapital im Umfang von mehr als einer Million Franken aufnehmen, soll abgeschafft werden. Am 13. Februar stimmt das Volk darüber ab - SP, Grüne und Gewerkschaften wollen die Steuer beibehalten und haben darum das Referendum ergriffen. Im TVO-Talk am Mittwochabend diskutierten die St.Galler Nationalrätinnen Claudia Friedl (SP) und Susanne Vincenz-Stauffacher (FDP) über die Vorlage.