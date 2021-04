TVO-Talk «Die kleinen Spitäler müssen vom Markt genommen werden, sonst verbläst es auch die mittleren»: Ausserrhoder Gesundheitschef debattiert mit St.Galler Kantonsrat über Spitalschliessungen In Appenzell Ausserrhoder schliesst Gesundheitschef Yves Noël Balmer das Spital Heiden. In St.Gallen kämpft Kantonsrat Christoph Thurnherr für den Erhalt des Spitals Wattwil. Beide gehören der SP an. Im TVO-Talk «Zur Sache» kreuzten sie die Klingen. Regula Weik 28.04.2021, 19.00 Uhr

Christoph Turnherr, Moderator Stefan Schmid und Yves Noël Balmer im TVO-Studio. Bild: Arthur Gamsa

Spitäler gehören zum Service public, sagt die SP. Hat sich der Ausserrhoder Regierungsrat und Gesundheitsdirektor den Kernanliegen seiner Partei entfremdet? «Wenn wir jetzt nicht handeln, sind die Folgen noch viel gravierender», antwortet Yves Noël Balmer. Dann wäre der gesamte Spitalverbund in wenigen Jahren bankrott und 900 Arbeitsplätze gefährdet.

«Das wäre verantwortungslos.»

Das töne nach sehr viel Dramatik, wirft «Tagblatt»-Chefredaktor Stefan Schmid ein, der den TVO-Talk «Zur Sache» moderiert. Es gehe nicht um Dramatik, das sei Realität, sagt Balmer. Die freie Spitalwahl habe zu mehr Wettbewerb geführt, Zentrumsspitäler hätten eine Sogwirkung auf Patientinnen und Patienten, hinzu komme die Konkurrenz im eigenen Kanton:

«Wir haben starke private Player.»

Die Privaten hätten sich die rentablen Fälle gesichert, den kleinen öffentlichen Spitälern blieben die Brosamen ‒ «so kann man nicht überleben».

Hier hakt Christoph Thurnherr, St.Galler SP-Kantonsrat und Kämpfer für den Erhalt des Spitals Wattwil, ein und meint mit Blick auf die zahlreichen, renommierten Privatkliniken in Ausserrhoden:

«Da hat der Kanton in der Vergangenheit möglicherweise ein Eigengoal geschossen.»

Balmer verspricht:

«Die Spitalliegenschaft in Heiden wird sicher nicht an eine Privatklinik verkauft.»

Der Kanton will die Immobilie in seinen Besitz zurückholen.

«Diese rein betriebswirtschaftliche Brille geht gar nicht»

Thurnherr ärgert sich: «Dieser Hammer, der nun ausgepackt wird, diese rein betriebswirtschaftliche Brille ‒ das geht nicht.» Gleichzeitig werde im Toggenburg Geld vernichtet. Da vertschutte der Kanton ein neues Spital für zehn Millionen an einen Privaten – und dieser bekomme gleich noch drei Mieter mitgeliefert. «So geht man nicht mit öffentlichen Geldern um.»

Balmer hält dagegen: Versorgungsrelevant seien Spitäler mit 4000 bis 5000 Patientinnen und Patienten pro Jahr. Heiden und Wattwil haben beide deutlich weniger.

«Wir müssen die kleinen Spitäler vom Markt nehmen, um die mittleren zu stärken, sonst verbläst es auch diese.»

Thurnherr sagt darauf:

«Das sind Drohgebärden.»

Und er macht der Innerrhoder Regierung ein Kompliment, dass sie den Verzicht auf den Spitalneubau vors Volk bringt ‒ anders als St.Gallen, wo die SP dafür habe kämpfen müssen.

Hätte ein Spital Appenzell eine Überlebenschance? «Nein», sagt Balmer, «es werden keine Patienten aus Ausserrhoden oder St.Gallen nach Innerrhoden gehen.» Einig sind sich Thurnherr und Balmer, dass eine überkantonale Spitalplanung nötig ist – «das wird ein grosser Lupf, das wird dauern», sagt Thurnherr. «Wir müssen damit vorwärtsmachen», sagt Balmer.

«Wenn wir es nicht tun, greift der Bund ein und wird ziemlich rigoros tabula rasa machen.»

Wie viele Spitäler gibt es in zehn Jahren noch?

Auf die Frage von Schmid, wie viele Spitäler es in zehn Jahren im Kanton St.Gallen noch geben werde, antwortet Thurnherr:

«Wenn der Spitalverwaltungsrat so weiter macht, werden es noch zwei sein. Dann wird auch in Wil und Uznach der Stecker gezogen. Das hoffe ich nicht. Und ich hoffe auch, dass Wattwil und Walenstadt erhalten bleiben.»

Und Herisau? Ist das Spital nun auf Jahre gesichert? Balmer antwortet: «Wenn wir die Fallzahlen der Ostschweizer Spitäler anschauen, dann sind nur das Kantonsspital St.Gallen und die beiden Thurgauer Spitäler sicher. Aber wir werden alles daransetzen, dass Herisau bei den Fallzahlen zulegt.»

Sorge um die Wiederwahl?

Gesundheitschefs, die sich an Spitalschliessungen wagten, hatten in der Vergangenheit eine geringe Überlebenschance. Moderator Schmid will denn auch von Balmer wissen, ob er um seine Wiederwahl als Regierungsrat bange. «Ich habe keine Angst vor einer Retourkutsche des Volkes», antwortet der Ausserrhoder Gesundheitsdirektor und fügt an:

«Das Volk hat das Recht, einen Regierungsrat abzuwählen.»