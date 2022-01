Paul Rechsteiner und Peter Weigelt streiten über Medienpaket

TVO-Talk «Das ist Blödsinn!»: Hartes Gefecht zwischen Paul Rechsteiner und Peter Weigelt um das Medienpaket Brauchen die Medien zusätzliche staatliche Unterstützung? Im TVO-Talk «Zur Sache» stritten sich Peter Weigelt, Präsident des Referendumskomitees, und SP-Ständerat Paul Rechsteiner. Adrian Vögele 12.01.2022, 20.34 Uhr

SP-Ständerat Paul Rechsteiner (links) und Peter Weigelt, Präsident des Referendumskomitees gegen das Medienpaket (rechts), im Gespräch mit «Tagblatt»-Chefredaktor Stefan Schmid. Bild: Ralph Ribi

Sie schenkten sich nichts: Als Paul Rechsteiner und Peter Weigelt am Mittwochabend in der Talksendung «Zur Sache» auf TVO antraten, um über das Massnahmenpaket zu Gunsten der Medien zu diskutieren, blieb kaum Zeit zum Luftholen. Der St.Galler SP-Ständerat als Befürworter und der St.Galler alt FDP-Nationalrat als Präsident des Referendumskomitees lieferten sich einen Schlagabtausch in hohem Tempo, schnitten sich oft das Wort ab, hüben wie drüben blitzte Zorn auf.

Moderator und «Tagblatt»-Chefredaktor Stefan Schmid warf gleich zu Beginn das grosse Schlagwort der Gegner in die Runde – «Staatsmedien» – und wollte von Weigelt wissen: «Glauben Sie wirklich, dass mit diesem Paket die Abhängigkeit der Medien vom Staat grösser wird?» – «Selbstverständlich», so Weigelt, es gehe um zusätzlich 150 Millionen Franken, das falle für die Medien wirtschaftlich ins Gewicht. «Die Hand, die einen füttert, beisst man nicht – das Sprichwort trifft auch hier zu.» Es sei bereits ein Nachteil, wenn die Leute nur schon glauben würden, dass die Medien nicht mehr unabhängig seien vom Staat.

«Das ist Blödsinn», widersprach Rechsteiner. Staatliche Medienförderung gebe es bereits seit den Anfangszeiten des Bundesstaats. Die zusätzliche Förderung, über die am 13. Februar abgestimmt wird, sei notwendig, weil die Medien wirtschaftlich immer stärker unter Druck stünden – nicht nur die Tageszeitungen, sondern etwa auch die Mitglieder- und Stiftungspresse, mit Zeitschriften wie dem «St.Galler Bauer» beispielsweise. «Und nur, weil jemand Subventionen bezieht, wird er in seiner Meinung nicht gleich vom Staat abhängig. Die Landwirtschaft ist das beste Beispiel.»

Weigelt: «Die Medien liegen nicht auf dem Leichenbett»

Weigelt schoss zurück: Gerade Bauernpräsident Markus Ritter habe beim Medienpaket vor einer Abhängigkeit vom Staat gewarnt – und die Landwirtschaft als Beispiel genannt. Dann kam der Präsident des Referendumskomitees auf das Wort «Blödsinn» zurück: Zu behaupten, die Medien lägen sozusagen auf dem Leichenbett, sei schlicht falsch. «Grosse Medienhäuser wie die TX Group und CH Media schreiben Milliardengewinne. Ringier sagt von sich selber, in der Entwicklung des Onlinebereichs führend zu sein.» So schlecht gehe es den Medien nicht, der Ausbau der Förderung sei unnötig.

Von Moderator Schmid auf das Zeitungssterben angesprochen – «schweizweit sind 70 Titel verschwunden» –, sagte Weigelt, das habe mehr mit verändertem Konsumentenverhalten zu tun als mit sinkenden Inserateeinnahmen.

Rechsteiner: «Gesetz hilft den kleinen und mittleren Medien»

Rechsteiner liess das nicht so stehen: «Wie blind ist man, wenn man sagt, es gebe keine Verarmung der Medienlandschaft?» Die Medien seien angewiesen auf die zusätzliche finanzielle Unterstützung. Es sei anspruchsvoll, in der Ostschweiz überhaupt noch eigenständige Redaktionen zu bewahren. «Zum Glück gibt es sie noch – ohne sie wäre das Leben äusserst schwierig.» Das neue Gesetz sei zum grossen Teil auf die kleinen und mittleren Medien ausgerichtet, wovon die Regionen profitieren würden – gerade auch in der Ostschweiz, «das Toggenburg, das Rheintal, der Thurgau, das Appenzellerland und so weiter».

Weigelt wandte ein, die meisten dieser Zeitungen gehörten demselben Unternehmen. «Das Medienpaket zementiert Monopole.» Dass vor allem die kleinen Medien davon profitieren würden, stimme nicht.

Wer liefert noch Informationen für die Meinungsbildung?

Rechsteiner wies auf die gesellschaftliche Bedeutung der Medien hin: «Information ist die Grundlage für die Meinungsbildung!» Schmid gab die Frage an Weigelt weiter: «Wer liefert die Informationen für die Meinungsbildung in unserer Demokratie – wenn nicht die etablierten Medien?» Neue, kleinere Medien würden das nicht im selben Umfang leisten. Weigelt räumte dies ein. Jedoch würden mit dem Medienpaket und der Aufstockung der Gelder für die Postzustellung überholte Strukturen am Leben erhalten.

Gegen Rechsteiners Bemerkung, das Referendum sei mit massgeblicher Unterstützung der «Freunde der Verfassung» zu Stande gekommen, wehrte sich Weigelt vehement: «Wir haben über 70'000 Unterschriften selber gesammelt!»

Dennoch, so der SP-Ständerat, könne man nicht übersehen, dass in der aktuellen Krisensituation vielen Leuten schlichtweg die Informationen, die von den Medien transportiert würden, nicht passen würden – «dann schlagen sie den Sack, obwohl sie den Esel meinen». Aber gerade in der jetzigen sensiblen Weltlage müsse man den Medien Sorge tragen.

TVO-Debatte «Zur Sache» über das Mediengesetz. Video: TVO