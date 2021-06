34-Jähriger stiehlt Kupfer im Wert von mehreren tausend Franken

Tübach 34-Jähriger stiehlt Kupfer im Wert von einigen tausend Franken Die Kantonspolizei St.Gallen konnte einen 34-jährigen Mann in Tübach anhalten, der mehrere hundert Kilogramm Kupfer mit sich führte. Ermittlungen zeigten, dass er das Kupfer zuvor in Mörschwil entwendet hatte. 17.06.2021, 15.00 Uhr

Ein 34-Jähriger stahl Kupfer im Wert von mehreren tausend Franken. Bild: PD

(pd/mas) Am Mittwoch in der Nacht führte eine Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen auf der St.Gallerstrasse in Tübach eine Verkehrskontrolle durch. Ein Lieferwagen näherte sich, bog dann aber kurz vor der Kontrollstelle ab und wendete sein Fahrzeug. Die Polizisten konnten den Lieferwagen nach kurzer Nachfahrt anhalten. Dabei wurde festgestellt, dass ein 34-Jähriger mehrere hundert Kilogramm mutmasslich gestohlenen Kupfers im Lieferwagen geladen hatte.