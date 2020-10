Porträt «Trumps Politik ist nichts anderes als eine Reality Show»: Amerikaner in der Ostschweiz sehnen sich nach einem Wandel Eine Dentalhygienikerin aus dem Rheintal, ein Musiker aus St.Gallen, ein Postautofahrer aus dem Thurgau und ein Künstler aus dem Appenzellerland machen sich Gedanken über die Zukunft ihres Heimatlandes, der USA. Rossella Blattmann und Thomas Wunderlin 31.10.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

US-Traditionen sind in Susan Rinderers Haus präsent. Bild: Michel Canonica

(bro) «Es macht mich so wütend», sagt Susan Rinderer. Die 52-Jährige sitzt am Küchentisch in Hinterforst bei Altstätten. «Donald Trump war bis jetzt ein katastrophaler Präsident. Darum habe ich meine Stimme Joe Biden gegeben.» Die Dentalhygienikerin hat vor 26 Jahren ihre Heimat Woodville, ein kleiner Ort bei Toledo in Ohio, verlassen, um in der Ostschweiz zu arbeiten. Rinderer wollte eigentlich nur ein Jahr bleiben. Doch sie lernte ihren Mann kennen –und ist geblieben. Die Präsidentin des «American Women’s Club in Liechtenstein» sagt über Trumps Umgang mit dem Coronavirus:

«Er hat meine Familie in Gefahr gebracht.»

Er habe der Bevölkerung wissentlich Fakten vorenthalten und Fake News verbreitet. Obwohl er ganz genau über die Gefahren von Covid-19 Bescheid gewusst habe. «Das ist kein vorbildliches Verhalten. Und ein Präsident sollte ein Vorbild sein für sein Land.» Donald Trumps fahrlässiges Verhalten während der Coronapandemie sei nicht der einzige Grund, warum sie sich Joe Biden als neuen Präsidenten der Vereinigten Staaten wünsche. «In Amerika muss wieder Chancengleichheit herrschen», sagt Susan Rinderer. Jede Amerikanerin und jeder Amerikaner habe ein Recht auf eine Krankenversicherung und eine Ausbildung. «Nicht nur diejenigen, die es sich leisten können.»

Die Rheintalerin Susan Rinderer hat ihre Stimme dem Demokraten Joe Biden gegeben. Doch eigentlich wünsche sie sich endlich eine Frau als Präsidentin der Vereinigten Staaten, sagt die Dentalhygienikerin. Eine Favoritin habe sie auch:

«Michelle Obama, das wär’s!»

Musiker Malcolm Green hält wenig von Donald Trump. Bild: Arthur Gamsa

(bro) Malcolm Green schaut aufgebracht auf seinen Fernseher. «I hate this guy», sagt er, «ich hasse diesen Typen». Es läuft der Nachrichtensender CNN. Mit «diesem Typen» meint der 64-jährige St.Galler Saxofonist, Gospelsänger und Lehrer an der Kantonsschule Heerbrugg den US-Präsidenten Donald Trump. «Dieser Typ mit dem orangen Gesicht und den falschen Haaren – der ist nichts!», ruft er aus. Er sagt:

«Trumps Politik ist nichts anderes als eine Reality Show.»

Und springt vor Wut aus seinem Sessel.

Am Neujahrstag 1979 kam Malcolm Green wegen eines Engagements am Theater St.Gallen in die Schweiz. Geblieben ist er auch wegen der Liebe zu seiner Ehefrau Ines. Die Greens haben drei erwachsene Kinder und zwei Enkelkinder. Für immer in die USA zurückzukehren, könne er sich nicht vorstellen. «Ich lebe seit 41 Jahren in St.Gallen. Mein Herz ist grün-weiss.»

«Ich hoffe, dass Joe Biden Präsident wird», sagt Green. Weil er seit dem Tod seines Vaters vor fünf Jahren in seinem Heimatstaat Virginia im Süden des Landes keinen gültigen Wohnsitz mehr hat, durfte der Vollblut-Demokrat nicht mitentscheiden, ob Trump oder Biden am 3. November Präsident wird. Biden ist nicht Greens Traumkandidat. «Kamala Harris wäre die deutlich bessere Präsidentin. Sie ist viel kompetenter als Joe Biden.» Senatorin Harris ist Bidens Vizepräsidentschaftskandidatin.

«Eine schwarze Frau als US-Präsidentin – das wäre ein Traum.»

Was, wenn Trump wiedergewählt wird? Das wolle er sich lieber nicht vorstellen. Amerika brauche einen gesellschaftlichen und politischen Wandel. «Und einen neuen Präsidenten.»

Auslandamerikaner wählen brieflich für ihren Heimatstaat

Bald ist es so weit. Am kommenden Dienstag, 3.November, wählt die US-Bevölkerung ihren 46. Präsidenten. Entweder den bisherigen, republikanischen, Präsidenten Donald Trump mit Vize Mike Pence. Oder das demokratische Duo Joe Biden, der Vize von Ex-Präsident Barack Obama, und Kamala Harris, ehemalige Generalstaatsanwältin und aktuell Senatorin für den Staat Kalifornien. 447 US-Bürgerinnen und -Bürger in der Ostschweiz 2019 lebten in den Kantonen St.Gallen, Thurgau, sowie den beiden Appenzell insgesamt 447 US-Bürgerinnen und -Bürger, die meisten im Kanton St.Gallen (284). Über die vergangenen zehn Jahre hinweg lebten stets um die 450 Amerikanerinnen und Amerikaner in der Ostschweiz. Auslandamerikaner wählen via «Absentee Ballot» (wörtlich «Abwesenheitsabstimmung»). So wird die Briefwahl in ihrem Heimatstaat genannt. Sie wählen den Präsidentschaftskandidaten, für den die Wahlmänner ihres Staates, die sogenannten «electors», ihres Bundesstaates stimmen sollen. Die Bundesstaaten verwenden diesen «popular vote» um die Wahlmänner zu bestimmen. Die Fristen für die Briefwahl aus dem Ausland variieren von Bundesstaat zu Bundesstaat. Am 14.Dezember treffen insgesamt 538 Wahlmänner in ihren Bundesstaaten ein und wählen Präsidenten und Vizepräsidenten in separaten Wahlgängen. Am 6.Januar 2021 zählt der Kongress (das US-Parlament) die Stimmen aus. Für das absolute Mehr benötigen die Kandidaten 270 Stimmen. (bro)

Der Postautofahrer Allen Murphy wählt Joe Biden. Bild: Andrea Stalder

(wu) Seine Stimme zählt, denn sie wird in Iowa registriert. Dort lebte der 58-jährige Allen Murphy, bevor er zuletzt die USA verliess. Iowa ist ein Staat mit wechselnden Mehrheiten. Vor vier Jahren gewann hier Donald Trump. Murphy möchte dazu beitragen, dass er den Sieg nicht wiederholen kann. Tendenziell wählt der Absolvent einer Polizeischule demokratisch. 2016 gab er trotz Vorbehaltes Hillary Clinton seine Stimme. Nun hat er sich für Joe Biden entschieden. Murphy würde einen jüngeren Präsidenten bevorzugen, noch lieber wäre ihm eine Präsidentin.

In die Schweiz zog Allen Murphy erstmals vor 31 Jahren «aus Liebe». Nach einem vierjährigen Abstecher nach Iowa kehrte er in die Schweiz zurück. Er wohnt in Landschlacht, da seine Frau im benachbarten Münsterlingen eine Stelle fand. Murphy fuhr zunächst Lastwagen, seit sieben Jahren arbeitet er als Postautofahrer in Frauen­feld. Er sei stolz, Amerikaner zu sein, sagt Murphy. An eine Rückkehr in die USA denke er jedoch nicht, da er seine Kinder und Enkel kaum noch sähe.

Donald Trump sei ein guter Geschäftsmann, aber tue dem Land nicht gut, findet Murphy.

«Wie er andere Länder blockiert, ist auch nicht gut.»

Gegenüber Trumps Coronapolitik ist er skeptisch. Fragwürdig seien etwa Trumps Wahlveranstaltungen, an denen die Teilnehmer Gefahr liefen, sich anzustecken. Es sei richtig, der Wirtschaft zu helfen. Aber auch für eine verbesserte Gesundheitsversorgung sollte sich der Präsident einsetzen. Murphy weiss von seiner Schwester, einer Sozialarbeiterin, wie es den schlechter gestellten Leuten im Land geht.



Mark Staff Brandl kämpft für die Rechte von amerikanischen Frauen. Bild: Ralph Ribi

(bro) «Hallo Chicago!», ruft der kurdische Kioskverkäufer am Bahnhof Trogen Mark Staff Brandl zu. Der bei Chicago, Illinois, aufgewachsene pensionierte Kunsthistoriker und -lehrer winkt fröhlich zurück. «Ich bin hier ein bunter Hund», sagt der 65-jährige Künstler, der sich «Dr.Great Art» nennt. 1988 kam er wegen der Liebe zu seiner Frau in die Schweiz. Seit 22 Jahren lebt das Paar mit drei Hunden und zwei Katzen in Trogen.

Brandl wuchs im Amerika der Sechzigerjahre auf. Martin Luther King kämpfte damals für die Gleichberechtigung der afroamerikanischen Bevölkerung, die Demokraten John Fitzgerald Kennedy (JFK) und Lyndon Baines Johnson (LBJ) waren die Präsidenten von Brandls Kindheit. Das revolutionäre Amerika der Sechzigerjahre habe ihn geprägt. Er sei bis heute überzeugter Sozialdemokrat, sagt Brandl. «Auch wenn er eher ein zentristischer Demokrat ist, habe ich Joe Biden gewählt.» Für Donald Trump hat Brandl wenig übrig. Die Augen blitzen wütend hinter der runden Brille hervor, wenn er vom amtierenden US-Präsidenten spricht. Das Gesundheitssystem und die öffentlichen Schulen in Amerika seien zum Beispiel in einem desolaten Zustand. «Meine Schwester war Lehrerin und berichtet von zu grossen Klassen und mangelnder Infrastruktur.» Es gäbe noch viel mehr, was sich in den USA dringend ändern müsse. Brandl sagt:

«Amerika ist eine Bananenrepublik.»

Brandl nennt Trump wegen der Hautfarbe und des «faschistischen Verhaltens» auch «Mango-Mussolini». «Ich bete, dass Biden am Dienstag mit deutlichem Abstand gewinnt. Amerika ist reif für einen Wandel.»