Sevelen/Trübbach: Überfälle auf Bank- und Postfilialen

Am Mittwochnachmittag hat die Kantonale Notrufzentrale St.Gallen die Meldung von einem Raubüberfall auf die Raiffeisenbank in Trübbach erhalten. Eine Stunde später ging ein weiterer Überfallalarm ein, diesmal von der Post in Sevelen. Der Täter erbeutete gesamthaft mehrere zehntausend Franken. Kurze Zeit später konnte in einer Nachbargemeinde ein tatverdächtiger Mann festgenommen werden.

13.01.2022, 10.48 Uhr