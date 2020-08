Trotz Kritik von Links bis Rechts: Stadt St.Gallen hilft den Olma-Messen mit einem 8,4-Millionen-Darlehen Das Stadtparlament lässt die wegen der Coronapandemie in finanzielle Schieflage geratenen Olma-Messen nicht im Regen stehen: Es sagte am Dienstag nach kontroverser Diskussion Ja zu einem Hilfsdarlehen. Daniel Wirth 25.08.2020, 17.22 Uhr

Bundesrat Alain Berset hat die Olma 2019 eröffnet. Die diesjährige Schweizer Messe für Landwirtschaft und Ernährung findet wegen Corona als "Pätch" in eine abgespeckten Version statt. Michel Canonica

Die Stadt gewährt der Genossenschaft Olma-Messen ein Darlehen von 8,4 Millionen Franken und zeichnet zusätzliches Genossenschaftskapital von 1,29 Millionen Franken. Das Geschäft gab am Dienstagnachmittag im Stadtparlament - das in der Olma-Halle 2.1 zusammenkam - zu reden.

Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) stellte den Antrag, die Laufzeit des Darlehens auf maximal 20 Jahre zu begrenzen. Der Stadtrat wollte die Laufzeit erst 2031 festlegen. Das Parlament folgte dem Antrag der GPK: Bis 2031 wird auf eine Rückzahlung verzichtet, ab dem elften Jahr der Laufzeit müssen die Olma-Messen bis spätestens 2041 alles amortisieren.

Der St.Galler Kantonsrat wird in seiner Septembersession über ein Olma-Darlehen in gleicher Höhe befinden. In diesem Jahr mussten die Olma-Messen alle grossen Messen und Veranstaltungen absagen. Sie machten kaum Einnahmen. Im Gegenzug investieren sie rund 160 Millionen Franken in den Bau einer neuen Halle 1. Das wurde im Parlament kritisiert.

Folgt mehr.