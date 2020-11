Trotz Corona: Die Hirslanden Kliniken in der Ostschweiz erzielen ein «solides» Halbjahresergebnis Nach dem Lockdown im Frühjahr und der damit verbundenen Untersagung nicht-dringlicher Eingriffe konnten sich die Hirslanden Kliniken in Stephanshorn und Heiden ab Mai stetig erholen. Daraus resultierte gemäss der Hirslanden-Gruppe im Geschäftshalbjahr von März bis Oktober 2020 ein solides operatives Ergebnis. Besonders überrascht sei man von der Erholung der Hirslanden Klinik am Rosenberg in Heiden. 13.11.2020, 12.00 Uhr

Die Hirslanden Klinik im St.Galler Stephanshorn konnte nicht ganz ans Vorjahresergebnis anknüpfen. Der Halbjahresumsatz (März bis Oktober) ist den Umständen entsprechend dennoch beachtlich. Bild: Michel Canonica

(pd/mlb) Die Hirslanden Klinik Am Rosenberg in Heiden und die Hirslanden Klinik Stephanshorn in St.Gallen bilden innerhalb der Hirslanden-Gruppe die Versorgungsregion Ostschweiz. «Beide Kliniken blicken auf ein herausforderndes Geschäftshalbjahr zurück, das durch die Covid-19-Pandemie geprägt war», heisst es in einer Medienmitteilung. Nachdem während des Lockdowns nicht-dringliche Eingriffe untersagt waren, habe sich in der Zeit danach im stationären Bereich eine «deutliche Wiederbelebung» an beiden Ostschweizer Standorten gezeigt.

Die Hirslanden Klinik Am Rosenberg in Heiden hat im ersten Halbjahr (März bis Oktober) gegenüber dem Vorjahr 4 Prozent mehr Umsatz (12 Millionen Franken) generiert. Die Klinik Stephanshorn konnte indes mit einem Umsatz von 39,5 Millionen Franken nicht ganz am Vorjahres-Niveau von 42 Millionen anknüpfen. Andrea Rütsche, Direktorin Versorgungsregion Ostschweiz, hält fest:

Andrea Rütsche, Direktorin Versorgungsregion Ostschweiz, Hirslanden Kliniken. Bild: PD

«Es ist eine herausragende Leistung, in einer Krise, die wir noch nicht hinter uns gelassen haben, ein so solides Ergebnis zu erzielen.»

Ohne die Höchstleistungen der Mitarbeitenden und der Ärzteschaft wäre dies nicht möglich gewesen. Rütsche ergänzt: «Sie verdienen meinen höchsten Respekt.»

Investitionen in die Zukunft

Die Hirslanden-Gruppe investiert in den Standort in Heiden und will gemäss Mitteilung 2021 an der Klinik Am Rosenberg zwei neue Operations-Module realisieren. «Das Projekt ist in Planung und wird demnächst realisiert», heisst es. In St.Gallen laufe unterdessen das Bauprojekt an der Neudorfstrasse weiter. Dort entstehen für die Klinik Stephanshorn neue, zusätzliche Praxisstandorte und die Radiotherapie. Deren Eröffnung ist auf 2022 geplant. Gemäss Mitteilung würden diese strategisch wichtigen infrastrukturellen Projekte «das Angebot an spezialisierten stationären und ambulanten medizinischen Dienstleistungen deutlich stärken.»

Kliniken im Kampf gegen die Pandemie weiterhin in der Verantwortung

Aufgrund der Ungewissheit über die Schwere, die Dauer und die vollen Auswirkungen sowie die wirtschaftlichen Folgen der anhaltenden Pandemie bleibe der Ausblick für die zweite Hälfte des Geschäftsjahres mit Unsicherheiten behaftet, schreibt das Unternehmen. Die Hirslanden Klinik Am Rosenberg sei als Nicht-Covid-Klinik weiterhin solid unterwegs.

Ab dem 24. Dezember werde sie, sofern es die Pandemie zulasse, für die Betriebsferien schliessen. Die Klinik Stephanshorn hat, wie an den öffentlichen Häusern, Wahleingriffe mit Intensiv-Belegung abgesagt, um Patienten auch aus den umliegenden Spitälern aufnehmen zu können. Eine starke Zunahme verzeichne derweil die Notfallaufnahme, die nicht nur ein Covid-Testcenter beinhaltet, sondern auch Notfälle aus umliegenden Spitälern übernimmt.