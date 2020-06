Video «Traurig», «woanders Party machen»: Wie der Sittertobel-Bauer und Open-Air-Fans mit dem Wochenende ohne Festival umgehen Corona ist schuld: Statt in diesen Stunden ins Sittertobel zu pilgern, müssen Open-Air-Fans die schönsten Tage im Jahr jetzt anders verbringen. Wir haben einige von ihnen zu ihren Gefühlen und Plänen befragt – und verraten auch, wie Max Gmür, Landwirt im Sittertobel, die Absage sieht. Raphael Rohner 25.06.2020, 15.58 Uhr

«Ich weiss auch noch nicht, was wir an diesem Wochenende machen, wenn wir nicht ins Sittertobel können»: Das ist der Tenor eines Grossteils der Befragten kurz vor dem Wochenende, an dem eigentlich das Open Air St.Gallen hätte stattfinden sollen. Eine junge Frau hatte sich das ganze Jahr über mit ihren Kolleginnen auf das Festival gefreut. Sie ist nun schwer enttäuscht: