Der Polizistenmord von St.Gallen erschütterte vor 25 Jahren die ganze Schweiz. Bildcollage: Raphael Rohner

Tragödie beim Hauptbahnhof Vor 25 Jahren: Als in St.Gallen ein Stadtpolizist von einem Räuber erschossen wurde Am Samstag jährt sich der St.Galler Polizistenmord zum 25. Mal. Der Fall erschütterte die ganze Schweiz und veränderte die Polizeiarbeit grundlegend. Ein Rückblick. Raphael Rohner 19.03.2021, 18.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es geschieht in den frühen Morgenstunden vom 20. März 1996 in der Stadt St.Gallen: Eine Patrouille der Stadtpolizei beobachtet gegen 4 Uhr zwei Männer in der Dunkelheit bei einem Einbruch in ein Computergeschäft an der St.Galler Winkelriedstrasse. Die drei Polizisten, zwei Beamte und ein Aspirant, machen sich bemerkbar und wollen die verdächtigen Männer kontrollieren. Diese reissen aus und fliehen Richtung Bahnhof. Zu Fuss verfolgen die Polizisten die Räuber über die Gleise.

Neun Schüsse abgefeuert

Bei abgestellten Waggons hinter dem Bahnhof der Appenzeller Bahnen fallen mehrere Schüsse und treffen zwei Polizisten. Von neun abgegebenen Schüssen trifft eine Kugel den Ärmel des Polizeiaspiranten, drei treffen einen Polizisten von hinten – mit fatalen Folgen. Während sich die Räuber aus dem Staub machen, kämpfen die Polizisten um das Leben ihres Kollegen. Vergeblich: Der 31-jährige Korporal Rudolf Himmelberger verliert in dieser Nacht sein Leben im Dienst der Stadtpolizei St.Gallen. Er hinterlässt eine Ehefrau und zwei Kleinkinder. Ein unauffälliges Kreuz aus Kreide markiert die Stelle, wo der 31-jährige Polizist erschossen wurde.

An dieser Stelle wurde der damals 31-jährige Stadtpolizist Rudolf Himmelberger erschossen. Archivbild: Ralph Ribi (20. März 1996)

Die Schweiz blickt an jenem Tag nach St.Gallen. Es wird jede verfügbare Einsatzkraft aufgeboten und eingesetzt. Das St.-Leonhard-Quartier wird auf den Kopf gestellt. Eine eingeleitete Grossfahndung der Polizei läuft überkantonal. Autos werden kontrolliert. In der Stadt wird überall beobachtet und befragt. Man beginnt in alle Richtungen zu ermitteln, doch ohne Erfolg. Erste Zeugenaussagen gelangen über Boulevardmedien in die Öffentlichkeit: «Es waren zwei Männer, die dadurch gerannt sind», heisst es. Der Polizeikommandant Hubert Schlegel wird zitiert:

«Wir werden die Polizistenmörder mit aller Energie jagen.»

Die St.Galler Stadtpolizei war an diesem Tag überall in der Stadt in Alarmbereitschaft. Archivbild: Ralph Ribi (20. März 1996)

Die Polizei sucht Zeugen, die die beiden Tatverdächtigen gesehen haben: «Beide Männer sind zirka 20-jährig und 170 cm gross. Einer trug eine blaue Jacke und dunkle Hosen, der zweite trug eine grüne Jacke und eine Wollmütze.» Wie später herauskommt, sind die beiden Räuber mit dem Zug geflohen.

Drei Tage nach der Tat setzt die St.Galler Regierung eine Belohnung von 100'000 Franken aus. Die Polizei ermittelt auf Hochtouren, um den Täter zu finden. Aus der Bevölkerung gehen über 100 Hinweise ein. Auch in angrenzenden Kantonen wird nach den beiden flüchtigen Räubern gesucht. In Winterthur stürmt ein Sondereinsatzkommando eine Wohnung und nimmt einen Tatverdächtigen fest – der aber nichts mit dem Polizistenmord in St.Gallen zu tun hat, wie sich später herausstellt.

Zwei Verhaftungen und kein Geständnis

Nach dem Mordfall wurde in alle Richtungen ermittelt. Archivbild:

Michel Canonica

Genau 153 Tage nach dem Delikt, am 23. August 1996 meldet die St.Galler Kantonspolizei, dass man zwei 37-jährige Männer mit dringendem Tatverdacht festgenommen hat. Es handelt sich dabei um zwei Schweizer, die schon mehrfach wegen Einbrüche und anderer Delikte vorbestraft sind. Beiden werden banden- und gewerbsmässige Einbruchdiebstähle zur Last gelegt. Bei einer Hausdurchsuchung findet die Polizei eine grüne Jacke eines Tatverdächtigen mit Schmauchspuren. Die Verdächtigen werden in Untersuchungshaft genommen und streiten die Tat ab. Von der Tatwaffe fehlt jede Spur.

Mit Name und Bild des mutmasslichen Täters nach Waffe gesucht

Am 10. Dezember 1996 sucht die Polizei mit einem Bild und dem kompletten Namen des einen Tatverdächtigen nach Hinweisen zur Tatwaffe: «Wem hat [Name des Verdächtigen] eine Glock verkauft oder geschenkt?» Man setzt erneut eine Belohnung von 10'000 Franken für Hinweise auf den Verbleib der Waffe aus – ohne Erfolg. Die Waffe bleibt bis zum heutigen Tag verschollen. Sie wäre das letzte Puzzleteil der Ermittler im Mordfall. Es handelt sich dabei um eine Glock 17 mit einem Kaliber von neun Millimetern.

Mit so einer Pistole soll der 37-jährige Räuber geschossen haben. Von ihr fehlt bis heute jede Spur. Damit hätte die Schuldfrage geklärt werden können. Archivbild

Der mutmassliche Schütze, ein 37-jähriger Elektromonteur aus Bischofszell, streitet die Anschuldigungen ab und sagt aus, dass er am Einbruch gar nicht dabei war. Ein unbekannter dritter Mann sei an seiner Stelle dabei gewesen. Laut den Akten macht der Verdächtige widersprüchliche Aussagen und bleibt schliesslich bei der Version, dass der besagte Dritte seine Jacke aus seinem Auto geholt habe und er selber in der Tatnacht im Bett lag. Dann gibt er zu Protokoll, dass er doch da war, aber nicht eingebrochen sei. Schliesslich haben ihn Zeugen im Zug nach Bischofszell gesehen in den frühen Morgenstunden und er trug dabei eine grüne Jacke.

Ebenso belastend für ihn: Der andere – durchaus erfahrenere – Räuber verpfeift den Mann und bringt plötzlich Erinnerungen aus der Tatnacht zu Protokoll: «Er hat mir gesagt, er hätte gerade einen Polizisten erschossen», kommt dem anderen Mann in den Sinn. In den Verhören wird klar, dass sich die beiden nach der Tatnacht abgesprochen haben über ihre Aussagen und wer wann wohin gehen soll. Über den Verbleib der Tatwaffe weiss aber auch der Komplize vom mutmasslichen Schützen nichts.

Die Räuber versuchten, in dieses Computergeschäft an der Winkelriedstrasse einzubrechen, bevor sie von der Polizei geflüchtet sind. Archivbild: Ralph Ribi (20. März 1996)

Eine besonders verwerfliche Tat und ein Schuldspruch

Schliesslich wird am 30. Juni 1997 gegen den mutmasslichen Mörder Anklage wegen Mordes und gegen seinen Komplizen M.V.* Anklage wegen Komplizenschaft zum Mord und gewerbsmässigem Raub erhoben. Der Prozess dauert eine ganze Woche und wird national zum Thema Nummer eins in den Medien.

Der Hauptangeklagte aus Bischofszell wird in einem Indizienprozess vor dem Gericht Punkt für Punkt befragt. Die belastenden Indizien sprechen klar gegen ihn: Unter anderem wurden die Spuren an seiner grünen Jacke mit den Spuren an den Hülsen vom Tatort verglichen und diese waren passend. Ebenso wurden Spuren von Rost von den Bahngleisen an Schuhen des Mannes gefunden. Dieser streitet bis zuletzt ab, dass er am 20. März 1996 dabei war. Die Tat erscheint dem Gericht als eine besonders verwerfliche und in besonderem Mass vorwerfbare Auslöschung eines Menschenlebens.

Das St.Galler Kantonsgericht spricht beide Täter schuldig. Das Strafmass wird schliesslich rund ein Jahr später bekanntgegeben, nachdem der Verdächtige ein erneutes psychiatrisches Gutachten bekommen hat. Er muss für 17 Jahre in Haft. Sein Komplize M.V. wird zu fünfeinhalb Jahren verurteilt. Der verurteilte Mörder entscheidet sich im Jahr 2009 in der Haftanstalt Bostadel im Kanton Zug, freiwillig aus dem Leben zu scheiden.