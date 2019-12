«Tragisch für die Artisten»: Das sagen der Stadtpräsident von Kreuzlingen und der Kanton Thurgau zum Knall im Circus Royal

Interview

Circus-Royal-Direktor verteidigt umstrittene Löwennummer: «Tiere gehören genauso zum Zirkus wie Artisten»

In seinem neuen Programm präsentiert der Circus Royal wie schon vor drei Jahren wieder Löwen. Direktor Oliver Skreinig verteidigt diese von vielen Seiten kritisierte Entscheidung. Premiere auf der Freudigerwiese in Weinfelden feiert der Zirkus am 2. März.