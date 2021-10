Weshalb der Ostschweizer Tourismus gut durch die Pandemie kommt

Reportage Strahlende Sonne, klingende Kasse: Wildhauser Bergbahnen kommen fast unbeschadet durch die Coronakrise –doch die Unsicherheit vor dem Winter ist gross Die Schweizer Gäste machen in der Coronakrise die fehlenden ausländischen Touristinnen und Touristen wett: So das Fazit mancher Ostschweizer Bergbahn. Ungewiss ist, was der Winter bringt: Kommt die Zertifikatspflicht? Die Ostschweizer Bergbahnen sind sich einig: Eine Ausweitung der 3G-Pflicht auf den Wintersport ist nicht notwendig. Regula Weik Jetzt kommentieren 16.10.2021, 05.00 Uhr

Unterwegs talwärts: Wanderer bei der Gamsalp oberhalb von Wildhaus. Bild: PD

Der Blick aus dem Fenster ist trüb. Grau und nochmals grau. Dies seit Stunden, im übelsten Fall über Tage. Urs Gantenbein schmunzelt. Er kennt die Schilderungen der nebelgeplagten Flachländer. Der Vorsitzende der Geschäftsleitung der Bergbahnen Wildhaus AG hört sie nicht ungern. Unten grau, oben blau – eine Wetterlage, die der Bergbahn im oberen Toggenburg oft zahlreiche Nebelflüchtende beschert. So geschehen vergangenes Wochenende. «Das war ein Topwochenende», sagt Gantenbein. Über die Saison, gar über die Jahre gesehen. Einiges über tausend Gäste bestiegen den Sessellift hinauf ins Oberdorf. Doch der Nebel hielt sich hartnäckig. So fuhren die meisten weiter auf die Gamsalp – in die Sonne. Die Prognose für dieses Wochenende verspricht einen weiteren Ansturm von Gästen. Gantenbein sagt: «Unser Ertrag verläuft parallel zum Wetter.» Strahlende Sonne, klingelnde Kasse.

Urs Gantenbein, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Bergbahnen Wildhaus AG. Bild: Tobias Garcia

Der Saisonverlauf sei dieses Jahr komplett anders als im Vorjahr. Da war der Oktober ein «totaler Ausfall» – das Wetter lausig. Dieses Jahr seien Juni und Juli «miserabel bis anständig» gewesen – wetter- und damit eben auch umsatzmässig.

Doch Ende Saison sind die miesen Tage vergessen – wenn die Kasse stimmt. Und das tut sie bei den Wildhauser Bergbahnen. Riss die Pandemie kein Loch in ihre Kasse? Die Sommersaison 2020 sei überraschend gut gelaufen – «einzig und allein» dank der inländischen Touristinnen und Touristen, sagt Gantenbein. «100 Prozent unserer Gäste waren Schweizerinnen und Schweizer.»

Sie hätten die fehlenden ausländischen Gäste, die fehlenden Schulklassen und Gruppen kompensiert.

«Wir schlossen die Saison auf Vor-Coronaniveau ab – umsatzmässig, aber auch was die Anzahl transportierter Gäste betrifft.»

Fahrt ins Oberdorf – vor weiss gepuderter Bergkulisse. Bild: Bergbahnen Wildhaus (14. Oktober 2021)

Das Loch nach der Wintersaison blieb aus

Was Gantenbein, der in Wildhaus wohnt, aufgefallen ist: Das Dorf ist belebt, mal mehr, mal weniger. Das totale Loch nach dem Ende der Wintersaison blieb in der Pandemie aus. Es gab immer Gäste, die Ferienwohnungen waren gut belegt – «vielleicht hat auch die Homeofficepflicht etwas mitgeholfen, aber das ist eine reine Vermutung».

An diesem Morgen allerdings ist es ruhig. Nur wenige Leute sind unterwegs – zum Bäcker, mit dem Hund, beim Walken. Die Berge sind verhangen, die Temperatur im Keller. Drei junge Männer schieben ihre Rollkoffer Richtung Postautohaltestelle. Ergreifen sie wegen des Wetters die Flucht? Sie winken ab, die Abreise sei fix so geplant gewesen – die Arbeit rufe.

AG, BE, LU, ZH, BL, JU, ZG – die Autokennzeichen auf den Parkplätzen vor den Hotels und im Dorf lassen vermuten: Es gibt sie, die Touristinnen und Touristen. Sie sind da. Doch es ist ihnen nicht zu verargen, dass sie an diesem Morgen nach dem ersten Blick aus dem Fenster die Decke nochmals über den Kopf gezogen haben. Auch bei der Bergbahn tröpfeln Wanderer und Ausflügler nur zögerlich ein. «Geduld», sagt Gantenbein, «am Mittag scheint die Sonne.» Professioneller Optimismus eines jeden Touristikers, schiesst es einem durch den Kopf. Eben hatte er noch gesagt, an miesen Tagen wollten manchmal nur 20 Personen auf den Berg.

Deutsche Touristen kehren zurück – etwas weniger Schweizer Gäste

Auf dem Dorfplatz eine Gruppe junger Männer. Wollmütze ins Gesicht gezogen, Hände in den Hosentaschen. Ihr Dialekt verrät: keine Einheimischen, vier Freunde aus Bern. Sie seien letzten Sommer schon in die Berge gezogen, cool sei es gewesen. Daher habe nichts dagegen gesprochen, es zu wiederholen. Gantenbein teilt die Beobachtung: «Junge haben den Schweizer Bergsommer entdeckt.» Hält dies über die Pandemie hinaus an? Gantenbein wagt keine Prognose: «Das ist völlig offen.»

So stellte er diesen Sommer fest: Es kamen leicht weniger Schweizerinnen und Schweizer ins Toggenburg.

«Dafür kehrten die deutschen Touristinnen und Touristen teilweise zurück.»

So seien sie insgesamt «fast aufs Loch genau» auf gleichem Niveau wie 2020. Frequenzen und Umsatz der Bergbahn seien auf Kurs, der Gastronomiebereich sei «noch leicht im Rückstand; wir reden hier aber nicht von hunderttausenden von Franken». Konkrete Zahlen möchte Gantenbein nicht nennen. Nur soviel: Bahn und Gastronomie zusammen peilen in der Sommersaison jeweils einen Umsatz von einer Million Franken an.

Blick auf Wildhaus. Bild: PD

Die Toggenburger Erfahrungen lassen sich auf die ganze Schweiz übertragen: Destinationen, die schon vor Corona mehrheitlich Schweizer Gäste hatten, kamen besser durch die Pandemie. Die Ostschweiz zählt dazu. Gantenbein hat Respekt vor dem nächsten Jahr.

«Wir müssen damit rechnen, dass Schweizerinnen und Schweizer wieder vermehrt ins Ausland reisen.»

Gleichzeitig hofft er, dass die Ostschweiz auch künftig als «echte Alternative zu Velotouren entlang der Donau oder Wanderferien im Südtirol» wahrgenommen wird.

Wintersaison mit Fragezeichen: Kommt die Zertifikatspflicht?

Die Wolken beginnen sich zu lichten – und da zeigt sich: der Winter naht. Hänge, Wiesen, Bäume sind weiss gezuckert. Ist die Ostschweiz gewappnet für den Winter? Wie zuversichtlich blicken die Bergbahnen den kommenden Monaten entgegen? Gantenbein, der auch Vizepräsident des Ostschweizer Verbands der Seilbahnunternehmen ist, holt tief Luft. Im Raum steht eine Frage, die noch unbeantwortet ist: Kommt die Zertifikatspflicht? «Wir streben eine nationale Regelung an», sagt er. Der Schweizer Verband sei im Gespräch mit dem Bund.

Gantenbein macht kein Geheimnis daraus: Die Ostschweizer Seilbahnunternehmen sind gegen eine Ausweitung der Zertifikatspflicht auf den Wintersport. «Es gibt keinen Grund, unsere Branche anders zu behandeln wie den öffentlichen Verkehr.» Und weiter:

«Auch Nichtgeimpfte sollen im Freien Sport ausüben dürfen.»

Dem Ostschweizer Verband sind 50 Bahnunternehmen angeschlossen, darunter alle grösseren Gebiete wie Flumserberg, Pizol, Chäserrugg, Wildhaus, Elm, Malbun.

So einfach, wie sich dies manche Befürworter der Zertifikatspflicht vorstellen, sei es nicht, sagt Gantenbein. Ein Skigebiet sei kein abgesperrter Raum. Es sei frei zugänglich und könne nicht nur über die Bergbahnen betreten werden, vielerorts könnten die Wintersportler vom Hotel, der Ferienwohnung oder der privaten Unterkunft direkt auf die Pisten gelangen. Gantenbein sagt:

«Nimmt man die Kontrolle ernst, werden die Gäste auch bei einer Zertifikatspflicht dennoch bei jedem Restaurantbesuch im Skigebiet geprüft werden müssen.»

So wie dies heute der Fall sei, ob in der Stadt oder im Wandergebiet.

Die Wintersaison ist nicht mehr allzu fern: Sessellift vom Oberdorf auf die Freienalp. Bild: PD

Noch bleibt bis zum Saisonstart Anfang Dezember etwas Zeit. «Wir planen für verschiedene Szenarien», sagt Gantenbein. Mit welchem Ausgang der Beratungen rechnet er? «Schwierig zu sagen.» Gebiete mit internationalen Gästen neigten eher zur Zertifikatspflicht; sie erhofften sich davon auf dem Markt bessere Chancen, respektive keine Nachteile gegenüber dem Ausland wie etwa Österreich. Dort ist die 3G-Regel für die Wintersaison beschlossene Sache.

Einbussen bei der Gastronomie – trotz Härtefallzahlungen

Der Winterbetrieb der Bahn sei vergangenes Jahr «ganz ordentlich» gewesen – dank des Wetters, der Schneeverhältnisse und der Schweizer Gäste, sagt Gantenbein. Bei der Gastronomie habe es dagegen grosse Einbussen gegeben: Da fehlte trotz Härtefallzahlungen gegenüber einem normalen Jahr rund eine Million Franken. Womit rechnet er diesen Winter? Er sei zuversichtlich, und sie seien parat.

«Die Leute sind gluschtig auf Natur, und die Wirtschaft läuft – das Geld ist vorhanden. Bremsen können uns nur fehlender Schnee, schlechtes Wetter und das Virus.»

Fröhliches Stimmengewirr von Kindern: Zwei Familien peilen die Talstation der Sesselbahn an. Wohin zieht es sie? «In den Schnee», sagt augenzwinkernd ein Vater. «Nein, wir gehen Würste bräteln», folgt sofort der Protest der Kinder. Die Sonne hat sich wacker zurückgekämpft, die Spazierwege im Talboden und die Hauptstrasse beleben sich zusehends. Am späten Nachmittag, zurück im Büro, ein Blick auf die Webcams: Das Toggenburg zeigt sich von seiner Schoggiseite. Dieser Punkt geht an Gantenbein. Seine Wettervorhersage ist eingetroffen.