TOURISMUS Das Heidi-Erlebnisdorf im Kanton St.Gallen steht auf der Kippe Erwacht Heidi wirklich zum Leben? – Die Eröffnung des Heidi-Dorfes war dank Fördergeldern des Bundes und des Kantons St.Gallen für 2021 geplant: Nun entscheidet der Quartner Souverän am 13. Juni über die touristische Entwicklung am Flumserberg. Eine Abstimmung mit ungewissem Ausgang. Christoph Zweili 02.03.2021, 05.00 Uhr

Das Heidi-Alperlebnis in einer Visualisierung. Bild: PD

Heidi von den St.Gallern neu erfunden? Maienfeld sah bereits alle Felle davonschwimmen. Die Schlagzeilen im März 2016 übertrafen sich, die Konkurrenz im Nachbarkanton prophezeite bereits nervös, dass sich Johanna Spyri im Grab umdrehen werde: Ein Heidi-Erlebnisdorf für 30 Millionen Franken soll auf der Alp Mols auf dem Tannenboden am Flumserberg jährlich rund 200'000 Besucher anlocken? Das tönte zu gut, um wahr zu sein. Und sorgte für jede Menge böses Blut! Die Entwürfe waren bereits gezeichnet – auf dem Papier. Fehlten nur noch die Investoren. Schon 2017 hätten die Bauarbeiten beginnen können.

Pietro Beritelli, HSG-Tourismusexperte und Verwaltungsratspräsident von Heidiland Tourismus. Bild: PD

So schnell ging es nicht. Fünf Jahre später soll im Tannenboden nun eine Zone ausgeschieden werden, auf dass der neu interpretierte Heidimythos im alpinen Setting den ersehnten frischen Wind bringen kann. Pietro Beritelli, HSG-Tourismusexperte und Verwaltungsratspräsident von Heidiland Tourismus damals und heute, sagte in einem Interview mit unserer Zeitung:

«Heidi ist ein Mythos, der verortet sein will. Deshalb ist es nötig, es konkret erlebbar zu machen.»

Der Plan: «Für einen Tag Heidi sein»

Otto Steiner, Projektentwickler. Bild: Corinne Glanzmann

Projektentwickler Otto Steiner von der Steiner Sarnen AG hat schon vielen solcher Erlebniswelten Leben eingehaucht – in Zermatt, in Südtirol, in Wien. Er schwärmte von einem grossen Eingangstor in der Nähe der Talstation der Maschgenkammbahn. Und von den Themenhäusern auf dem Hundshügel auf der Molseralp, jedes rund eine Million Franken teuer.

Für einen Tag Heidi sein, animiert von einem zwölfköpfigen Schauspielerensemble. Das ist der Plan: Wenn wir die Geschichten saftig erzählen, dann begeistern wir die Besucher.» In einem Heukino mit Heidifilmen sitzen. Sich in der blinden Welt der Grossmutter zurecht finden. Zu Besuch beim einsiedlerischen Alpöhi sein und unter seiner Anleitung lernen, wie man einen Holzschemmel zimmert. Den liebenswerten Geissenpeter kennen lernen.

Sogar der Abstecher ins böse Frankfurt mit den bedrohlichen Häusern liegt drin. Heinrich Michel, CEO der Bergbahnen Flumserberg AG, sagt:

«Wir haben ein grosses Interesse daran, dass es mit der Heidi-Erlebniswelt einen starken Treiber für die Ganzjahres-Destination gibt – wir sind und waren aber weder Treiber noch Partner dieser Idee.»

Heinrich Michel, CEO der Bergbahnen Flumserberg AG. Bild: Urs Bucher

Älpler stehen nur anfangs hinter Heidi-Dorf

Noch nicht gebaut, droht der Heidi-Welt nun weiteres Ungemach. Bisher hatten am Berg einzig die Bürgerinnen und Bürger der Alpkorporation das Sagen. Nun entscheidet der Quartner Souverän über die touristische Weiterentwicklung der Flumserberge als Destination.

Die Alpbürger, die 2017 noch einen Projektierungskredit von 700'000 Franken bewilligt hatten, und damit hinter dem Erlebnisdorf standen, lehnten im Juni 2018 die Finanzierung der gesamten 100-Millionen-Destinationsentwicklung am Flumserberg deutlich ab – dazu gehörten nebst dem Heidi-Erlebnisdorf auch ein Hotel und eine Parkgarage.

Der Kanton St.Gallen beteiligt sich mit zehn Millionen Franken aus der neuen Regionalpolitik am Heididorf – für sich genommen ein 30-Millionen-Projekt. Die Zusage des Kantons betreffend die Mitfinanzierung der Projekte Heidi Alperlebnis und Tiefgarage besteht bis zum Ende der laufenden NR-Periode 2020 bis 2023. «Die Bürger waren mit der Rolle des Zugpferds bei der Destinationsentwicklung wohl überfordert», quittierte Markus Hug, Präsident der Alpkorporation Mols, das Resultat gegenüber unserer Zeitung. Hug wurde Ende 2020 abgewählt.

Referendum gegen Heidi-Welt

Bisher hatten die 140 Alpbürger und -bürgerinnen das Sagen. Nun wird am 13. Juni die gesamte 2500-köpfige Quartner Bürgerschaft über die Teilzonenplan-Änderung abstimmen, die für die Realisierung notwendig ist. 266 Bürger sehen in der Erlebniswelt «keine passende Attraktion für den Flumserberg», treibende Kraft sind gemäss dem «Sarganserländer» die Molser Brüder Walter und Anton Stoffel. Sie haben das fakultative Referendum ausgelöst. Das Projekt passe weder architektonisch noch optisch in die Alpenwelt.

Sagen die Quartner Bürger Ja zur Teilzonenplan-Änderung, müssen im Nachgang auch die Bürgerinnen und Bürger der Alpkorporation Mols das vorgesehene Land im Baurecht zur Verfügung stellen. Und das für einen Investor, der bisher noch nicht öffentlich bekannt ist. Lehnen sie die Teilzonenplan-Änderung ab, ist das Parkhaus vorläufig passé und die Pläne für das Heidi-Erlebnisdorf gehen zurück auf Feld eins.

Andreas Winkler von der Zürcher Cowen AG ist für die Investorensuche für das «Heidi Alperlebnis» betraut worden. «Es gibt potenzielle Investoren, die Interesse zeigen», sagt Winkler gegenüber dem «Sarganserländer».