Tourismus in der Krise: Ständerat beschliesst Rettungsanker für die Schifffahrt – und für Reisebüros fordert der St.Galler Nationalrat Nicolo Paganini eine Härtefallunterstützung Für die leidende Bodenseeschifffahrt naht Hilfe aus Bern – auch dank dem Einsatz von Ostschweizer Parlamentariern. Der St.Galler CVP-Nationalrat und Präsident des Tourismusverbands Nicolo Paganini fordert zudem eine Härtefallunterstützung für Reisebüros, touristische Betriebe und die Eventbranche. Adrian Vögele aus Bern 08.09.2020, 17.00 Uhr

Sich den Wind um die Nase wehen lassen, das ist leider nicht erlaubt: Eine Passagierin mit Schutzmaske auf der «MS Zürich» der Schweizerischen Bodensee-Schifffahrtsgesellschaft (SBS). Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Ausgedünnte Fahrpläne, Kurzarbeit, einzelne Entlassungen: Die Coronakrise trifft die Schifffahrtsbetriebe am Bodensee hart. So lagen die Passagierfrequenzen auf den Schiffen der Schweizerischen Bodensee-Schifffahrtsgesellschaft (SBS) im August bis zu 50 Prozent unter dem Vorjahreswert. Das Unternehmen rechnet mit einem Millionenverlust. Nicht besser geht es der Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh).

Brigitte Häberli-Koller, Thurgauer CVP-Ständerätin. Bild: Peter Schneider / KEYSTONE

In ihrer Not hat sich die Schifffahrtsbranche an die Politik gewandt. Jetzt zeigt der Hilferuf Wirkung - auch dank dem Einsatz von Ostschweizer Parlamentariern. Der Ständerat hat am Montag ein dringliches Gesetz zur Unterstützung des öffentlichen Verkehrs in der Coronakrise verabschiedet. Die Verkehrskommission des Ständerats hat das Paket des Bundesrates noch ausgeweitet und auch touristische Angebote wie die Schifffahrt mit aufgenommen. «Die Umsatzeinbrüche der Schifffahrtsbetriebe sind massiv», sagt Brigitte Häberli-Koller, Thurgauer CVP-Ständerätin und Mitglied der Kommission. Die Maskenpflicht auf den Schiffen habe wohl viele Leute abgeschreckt. Das dringliche Gesetz könne die verlorenen Umsätze nicht einfach ersetzen, sagt Häberli. «Aber es bietet die Option, das Schlimmste abzuwenden.»

Crewmitglieder des Bodenseeschiffes «MS Zürich». Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Nur wenn der Kanton zahlt, beteiligt sich auch der Bund

Konkret sieht das Gesetz Finanzhilfen für touristische Angebote mit einer Personenbeförderungskonzession vor. Der Bund beteiligt sich nur, wenn der Kanton Hilfe leistet – die Bundeshilfe beträgt dann 80 Prozent des kantonalen Beitrags. Die weiteren Voraussetzungen: Die Ausfälle in der Sommersaison 2020 müssen höher sein als der Reingewinn der drei Vorjahre – nach Abzug aller Reserven. Auch dürfen die Unternehmen in den Jahren 2020 und 2021 keine Dividende ausschütten.

Es sei richtig, auch die Kantone in die Pflicht zu nehmen, sagt Häberli. Die Krisenhilfe sei eine gemeinsame Aufgabe. Dieser Meinung ist auch Jakob Stark (SVP/TG): «Die Kantone kennen die Verhältnisse vor Ort und haben die Hauptverantwortung.»

Graf-Litscher will auch den Fernverkehr stützen

Edith Graf-Litscher, Thurgauer SP-Nationalrätin. Bild: PD

Nach dem Ja des Ständerats geht das dringliche öV-Gesetz an den Nationalrat. Dort hatte sich Edith Graf-Litscher (SP/TG) in der Verkehrskommission dafür eingesetzt, dass der touristische Verkehr samt der Schifffahrt unterstützt wird. Mit der ständerätlichen Variante ist sie einverstanden und rechnet damit, dass diese im Nationalrat angenommen wird. «Danach ist der Kanton Thurgau gefordert, das Instrument auch anzuwenden, wenn es nötig ist.»

Das Gesetz sieht ausserdem Unterstützung für den öffentlichen Regional- und Ortsverkehr vor. Graf-Litscher wird als weiteren Punkt beantragen, dass der Bund für die Umsatzausfälle auf den Fernverkehrslinien der Bahn in die Bresche springt. Es geht dabei um rund 400 Millionen Franken. In der Ständeratsdebatte hatte bereits Paul Rechsteiner (SP/SG) gewarnt, der Fernverkehr sei finanziell ebenfalls massiv betroffen.

Paganini weibelt für Reisebüros und Veranstalter

Nicolo Paganini, St.Galler CVP-Nationalrat und Präsident des Schweizer Tourismusverbands.

Bild: Nik Roth

Die Schifffahrt ist bei weitem nicht der einzige touristische Bereich, der in der Krise um besondere Unterstützung bittet. Die Branche der Reisebüros hat diese Woche einen verzweifelten Appell an die Parlamentarier gestartet. Für Nicolo Paganini, St.Galler CVP-Nationalrat und Präsident des Schweizer Tourismusverbands, ist klar:

«Wir brauchen eine Härtefallunterstützung für Reisebüros und touristische Betriebe, ebenso für Schausteller und die Eventbranche.»

Paganini beantragt nun, dass dieser Punkt ins Covid-19-Gesetz aufgenommen wird, das der Nationalrat am Mittwoch behandelt. Voraussetzung für diese Finanzhilfe müsse aber sein, dass die Unternehmen vor der Pandemie gesund gewesen seien und keine anderen besonderen Unterstützungsmassnahmen des Bundes beziehen würden, so Paganini.

Skepsis gegenüber weiteren Sonderlösungen

Allerdings: Im Parlament herrscht auch Skepsis gegenüber weiteren Sonderlösungen für bestimmte Branchen im Zuge der Coronakrise. So wollen sich Häberli und Graf-Litscher noch nicht festlegen, ob sie einer Härtefallregelung für den Tourismus zustimmen würden. «Wichtig ist aus meiner Sicht in erster Linie, dass die Grundinstrumente der Wirtschaftshilfe – Kurzarbeit, Kredite und Unterstützung für Selbständige – fortgeführt werden», sagt Graf-Litscher.

Mike Egger, St.Galler SVP-Nationalrat. Bild: Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Die Hilferufe aus der Tourismusbranche haben auch Mike Egger (SVP/SG) erreicht. Er verstehe die Not, sagt er – «ich sehe die Auswirkungen auch im Gastronomiebetrieb meiner Eltern» – doch das oberste Ziel müsse sein: Zurück zur Normalität, weg von den coronabedingten Einschränkungen. Dann werde sich auch die Wirtschaft erholen. «Der Staat kann nicht ewig zahlen. Dennoch müssen wir nun die einzelnen Forderungen prüfen und darüber befinden, so dass den Branchen vorübergehend geholfen werden kann. Weiter müssen wir lernen, mit dem Virus zu leben.» Auch Massnahmen wie die Maskenpflicht könne man schliesslich nicht für immer fortsetzen – schon gar nicht auf den Aussendecks von Bodenseeschiffen.