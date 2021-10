St.Gallen-Bodensee-Tourismus richtet sich neu aus

Tourismus «Es braucht ein radikales Umdenken»: Direktor Thomas Kirchhofer will St.Gallen-Bodensee-Tourismus neu ausrichten Die Stadt St.Gallen und St.Gallen-Bodensee-Tourismus haben 2017 eine Leistungsvereinbarung abgeschlossen. Jetzt will sich der Verein eine neue Strategie geben. Es wurde nicht alles richtig gemacht. Daniel Wirth Jetzt kommentieren 28.10.2021, 05.00 Uhr

«In diese Richtung zeigt unser Weg»: Thomas Kirchhofer ist seit Sommer 2017 Direktor von St.Gallen-Bodensee-Tourismus; er löste den umstrittenen Frank Bumann ab. Bild: Michel Canonica

Das St.Galler Stadtparlament befasst sich an seiner Sitzung vom kommenden Dienstag mit St.Gallen-Bodensee-Tourismus. Der Stadtrat beantragt, dem Verein den Jahresbeitrag von 880'000 Franken für 2022 zu sprechen, also lediglich fürs nächste Jahr. 2022 soll genutzt werden, um dem Verein eine neue Strategie für die Jahre 2023 bis 2026 zu verpassen.

Über Destinationsgrenzen hinaus denken

Warum braucht es eine solche? Die Stadt und die Region St.Gallen stünden beim Tourismus vor grossen Herausforderungen, erklärt Thomas Kirchhofer, Direktor von St.Gallen-Bodensee-Tourismus. Damit die Organisation in Zukunft profilierter, bedarfsgerecht und über Destinationsgrenzen hinaus in funktionalen Räumen denken und agieren könne, bedürfe es eines radikalen Umdenkens, sagt Kirchhofer. Zum einen habe die Coronapandemie die Tourismuswirtschaft gerade in Städten empfindlich getroffen, andererseits werde der Tourismus heute nicht mehr isoliert betrachtet, sondern als Teil eines gesamten Lebensraums. Kirchhofer:

«Darum ist die Zeit mehr als reif, diesen Strategieprozess anzugehen.»

Doch die Coronapandemie sei nicht der einzige Treiber für eine strategische Neuausrichtung, sagt er. Die Individualisierung und die Digitalisierung veränderten das Reiseverhalten mit direkten Auswirkungen auf das Tourismusmarketing und die Positionierung der Stadt St.Gallen. Die Pandemie wirke beschleunigend und zeige den Handlungsbedarf einfach noch schonungsloser auf. Kirchhofer erhofft sich ein breites Miteinander.

Bei der Erarbeitung einer neuen Strategie wünscht er sich Impulse von sämtlichen Partnern. Das klinge ambitioniert und anspruchsvoll. Ein Erreichen dieses Ziels sei realistisch. Was in anderen Städten und Regionen funktioniere, sei auch in der Region St.Gallen möglich.

Kirchhofer gesteht: «Es wurden Fehler gemacht»

Diese pointierte Aussage Kirchhofers lässt bei Aussenstehenden den Schluss zu: Heute sind nicht alle Partner und Geldgeber zufrieden. Kirchhofer sagt dazu, es brauche in der Zukunft eine vertrauensvolle Partnerschaft zwischen der Stadt St.Gallen, der Hotellerie, den Olma-Messen, den Eventorganisationen, der Gastronomie, den kulturellen Institutionen, dem Handel und dem Gewerbe, der Universität St.Gallen und der Fachhochschule OST, dem Regionalflugplatz Altenrhein, den Wirtschaftsverbänden und den drei Teilregionen St.Gallen, Rorschach-Bodensee und Wil-Toggenburg. Alle müssten sich in einem frühen Stadium aktiv in den Strategieprozess einbringen, fordert Direktor Kirchhofer. Bei der Erarbeitung der neuen Strategie wird seine Organisation extern begleitet, wie aus der Vorlage des Stadtrates ans Parlament hervorgeht.

Kirchhofer macht keinen Hehl daraus, dass sich in den vergangenen vier Jahren nicht alle Partner genügend abgeholt fühlten. Ohne jemanden beim Namen zu nennen, sagt Kirchhofer, es seien Gruppierungen aus Kulturinstitutionen und Kulturschaffende der freien Szene gewesen, einzelne Eventorganisatoren und auch Bürgerinnen und Bürger. Deswegen sei der Einbezug der Bevölkerung bei der touristischen Planung und Entwicklung wichtig, um eine positive Haltung gegenüber dem Tourismus zu erreichen. Der Slogan:

«Beteiligen, begeistern und zu Botschaftern machen.»

Dies habe St.Gallen-Bodensee-Tourismus in der Vergangenheit verfehlt, sagt Kirchhofer selbstkritisch. Einigen Partnern sei zu wenig Aufmerksamkeit entgegengebracht worden. Es brauche in Zukunft ein Wir-Gefühl oder eine starke Stadtmarke, die gleichermassen nach innen und nach aussen wirken. Diese Marke muss gemäss dem Tourismusdirektor alle Anspruchsgruppen in sich vereinen und Identifikationskraft bieten. Hierfür brauche es Partizipation. Kirchhofer sagt, ein Wir-Gefühl wirke sich auch positiv auf die Gastfreundschaft aus.

In der Vorlage des Stadtrates heisst es, zentral und wichtig sei die Zusammenarbeit der städtischen Standortförderung und St.Gallen-Bodensee-Tourismus. Die Allianz funktioniere, sagt Kirchhofer. Als Beispiel nennt er die Sankt-Kampagne. Aber man könne die Kooperation weiter entwickeln. Die verstärkte Konkurrenz unter den Regionen erfordere ein professionelles Marketing für Städte und Regionen. Dabei sollen die Kräfte gemäss Kirchhofer beim Wohnort- und Tourismusmarketing, bei der Wirtschaftsförderung und beim City-Management gebündelt werden, um nach innen eine abgestimmte Entwicklung und nach aussen eine optimale Marktwirkung zu erzielen.

Neue Leute im Vorstand

Im Vorstand von St.Gallen-Bodensee-Tourismus ist es in jüngster Zeit zu personellen Veränderungen gekommen: Stadtpräsidentin Maria Pappa ist neu und auch Olma-Direktorin Christine Bolt. Die Nachfolgerin oder Nachfolger von Vereinspräsident Markus Isenrich, der zurücktreten wird, ist noch nicht bestimmt. Neben der Coronapandemie, welche den Tourismus hart traf, nennt der Stadtrat auch diese personellen Wechsel als Grund für den richtigen Zeitpunkt für eine strategische Neuausrichtung.

«Wir schaffen Transparenz und Klarheit»: Stadtpräsidentin Maria Pappa ist Mitglied im Vorstand von St.Gallen-Bodensee-Tourismus. Bild: Andri Vöhringer

«Als Stadtpräsidentin erhoffe ich mir, dass alle gemeinsam das Anliegen verfolgen, die Region St.Gallen als starke, innovative und spannende Region zu positionieren», sagt Maria Pappa. Zu diesem Zweck solle die neue Strategie das Thema Standortvermarktung analysieren. Es gehe darum, ein Gesamtbild der Region mit ihrer Hauptstadt zu zeichnen.

«Die Strategie gibt eine gemeinsame Stossrichtung und bestimmt das Ziel, was wir sein wollen und was nicht, was wir erreichen wollen und was nicht», sagt Pappa. Die Strategie solle aufzeigen, wer was zur Zielerreichung beitrage. Mit der Klärung der Rollen und Aufgaben kann die Zusammenarbeit gemäss Pappa auf eine neue Basis gestellt werden. Mit dem gemeinsam erarbeiteten Zielbild vor Augen würden Ressourcen gebündelt, und alle könnten fokussiert und gezielt an den eigenen Aufgaben arbeiten. Pappa:

«Wir schaffen damit Transparenz.»

Das sei eine Grundvoraussetzung für das gesellschaftliche und politische Vertrauen in die Organisation St.Gallen-Bodensee-Tourismus. Zur Erinnerung: Im Dezember 2017 stimmt das Stadtparlament einer Beitragserhöhung an St.Gallen-Bodensee-Tourismus hauchdünn zu. Das Geschäft war hochgradig umstritten, die politische Debatte aufgeheizt.

Die Ressourcen neu zuweisen

«Die neue touristische Strategie für den Standort St.Gallen soll einerseits eine thematische Klärung bringen, andererseits die Rolle von St.Gallen-Bodensee-Tourimus und weiterer Player im touristischen Umfeld definieren», sagt Olma-Direktorin Christine Bolt.

«St.Gallen hat Nachholbedarf»: Olma-Direktorin Christine Bolt. Bild: Ralph Ribi

Eine Strategie sei immer ein Entscheid, was man zukünftig tun werde und was nicht; es gehe um eine Zuweisung von Ressourcen. Die finanziellen Mittel seien begrenzt. Bolt sagt:

«Deshalb braucht es Fokus und Konsens.»

Es stellten sich die Fragen: Wie viel Geld soll in den Freizeit-Tourismus, wie viel in den Business-Tourismus investiert werden? Und welche Rolle und Aufgaben kommen St.Gallen-Bodensee-Tourismus zu, welche anderen Partnern?

Bei der thematischen Klärung sei es aus Sicht der Olma-Messen essenziell, dass gemeinsam eine Event- und Kongress-Strategie definiert werde. Denn die Region St.Gallen tätige mit dem Bau der Halle 1 und damit mit der Erweiterung und Modernisierung des Olma-Geländes eine grosse, zukunftsweisende Investition. Damit sich diese für alle rechnet, braucht es gemäss Bolt Mittel für die Vermarktung von St.Gallen als attraktiven Event- und Kongress-Standort und für die Akquisition und Durchführung von Grossanlässen. Hier habe St.Gallen gegenüber anderen Austragungsorten Nachholbedarf.

So soll die neue Olma-Halle 1 aussehen: Es wird die grösste stützenfreie Halle der Deutschschweiz. Der Überdeckung der Autobahn wird in diesen Tagen abgeschlossen. Bild: PD