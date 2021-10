Ostschweizer Hotellerie holt auf: So entwickeln sich die Zahlen

Tourismus Die Hotellerie holt auf: So entwickeln sich die Zahlen in den Ostschweizer Kantonen Im Thurgau und beiden Appenzell werden deutlich mehr Hotelübernachtungen gebucht als in der Zeit vor Corona. In St.Gallen dauert die Erholung der Branche länger – die Hoffnungen ruhen unter anderem auf Touristen aus den USA. Adrian Vögele Jetzt kommentieren 16.10.2021, 05.00 Uhr

Nach einem massiven Rückgang im vergangenen Jahr sind auch Stadthotels wie das «Einstein» in St.Gallen wieder besser gebucht. Bild: Ralph Ribi

In der Ostschweiz übersteht der Tourismus die Coronakrise besser als in anderen Regionen der Schweiz. Die Übernachtungszahl in den vier Kantonen ist insgesamt bereits wieder fast so hoch wie vor der Pandemie: 1,07 Millionen Logiernächte von Januar bis August – das sind nur vier Prozent weniger als 2019 im gleichen Zeitraum (siehe Grafik).

Allerdings gibt es wesentliche Unterschiede zwischen den Kantonen und vor allem zwischen ländlichen und städtischen Gebieten.

Am wenigsten gelitten hat die Hotellerie im Appenzellerland: In Ausserrhoden sank die Zahl der Übernachtungen im vergangenen Jahr um 17 Prozent, in Innerrhoden stieg sie sogar leicht – dank vieler Gäste aus dem Inland. Im Alpstein hat sich seither ein Boom entwickelt, der unvermindert anhält: Im aktuellen Jahr übertreffen die Hotels in den beiden Kantonen sogar die Vergleichszahlen von 2019 bei weitem: Innerrhoden legte bei den Logiernächten um 18 Prozent zu, Ausserrhoden um 16 Prozent.



Im Thurgau war das Niveau der Vor-Corona-Zeit schon Mitte dieses Jahres wieder erreicht, und der positive Trend hält an. Auch hier sieht es sogar besser aus als vor der Krise: Über die vergangenen acht Monate verzeichnet der Kanton bei den Logiernächten ein Plus von 7 Prozent gegenüber 2019.

Allerdings sei die Coronazeit für die Hotels sehr unterschiedlich verlaufen, sagt Adrian Braunwalder, Leiter Produktmanagement und Gästeinformation bei Thurgau Tourismus. «Vor allem Betriebe mit einem Freizeitangebot waren gut ausgelastet, andere hatten starke Einbrüche.» Wie die jüngsten Zahlen zeigen, ist der Anteil der Schweizer Gäste im Thurgau viel höher als vor der Krise: Im August waren es 85 Prozent – gegenüber 65 Prozent vor zwei Jahren.



Stark zu kämpfen hatte die Hotellerie im Kanton St.Gallen, der traditionell einen höheren Anteil ausländischer Gäste hat als etwa der Thurgau. 2020 verlor die Branche in St.Gallen fast ein Drittel der Logiernächte, besonders litten Hotels in der Stadt.

Thomas Kirchhofer, Direktor St.Gallen-Bodensee Tourismus

Bild Michel Canonica

Nach einem harzigen Start ins Jahr 2021 ging es stetig aufwärts. In der Region St.Gallen Bodensee haben der Juli und der August nun gar die Werte von 2019 übertroffen. Dennoch: Direktor Thomas Kirchhofer schätzt, dass dieses Jahr erst etwa 85 Prozent des Vorkrisenniveaus erreicht werden. «Wir rechnen erst für 2023 mit einer Normalisierung.»



Immerhin wieder deutlich gestiegen ist die Nachfrage im Geschäftstourismus, Seminarhotels sind aktuell gut gebucht, in St.Gallen ebenso wie im Thurgau. Und was ist mit den Touristinnen und Touristen aus Übersee? «Wir beobachten, wie die internationalen Märkte wieder merklich zulegen», sagt Kirchhofer. «Bei den Gästen aus den USA schöpfen wir besonders viel Hoffnung.» In den vergangenen zwei Monaten habe das Interesse dort deutlich zugenommen.



Unklar ist derzeit, ob der Anteil der Schweizer Gäste – beispielsweise im Thurgau – weiterhin so hoch bleibt, oder ob das Ausland dann doch wieder stärker lockt. Das Reiseverhalten werde massgeblich davon abhängen, wo welche Coronavorschriften gelten würden, sagt Adrian Braunwalder von Thurgau Tourismus.

Die Tourismus-Experten der Universität St.Gallen erwarten, dass im Zuge der Lockerung der Reisebestimmungen in Europa beispielsweise Gruppenreisen wieder eher zunehmen werden. Wie es in einem aktuellen Konferenzpapier heisst, wird jedoch die Nachfrage im internationalen Tourismus und auch bei den Geschäftsreisen in nächster Zeit tiefer bleiben als vor der Pandemie. Demgegenüber sei absehbar, dass die Nachfrage im inländischen und regionalen Tourismus konstant hoch bleiben werde.