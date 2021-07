Ausflug Das sind die 12 schönsten Ortschaften in der Ostschweiz Bild: Tobias Garcia Die Ostschweiz hat neben ihren Kantonshauptorten noch mehr zu bieten. Diese Dörfer und Städtchen lohnt es, zu entdecken. Sheila Eggmann 17.07.2021, 07.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Gottlieben

Die Drachenburg in Gottlieben. Bild: Reto Martin

Gottlieben ist mit 32,42 Hektaren Fläche die kleinste Gemeinde im Kanton Thurgau und zählt zu den drei kleinsten Gemeinden der Schweiz. Der Ort liegt westlich von Kreuzlingen und Konstanz am Ufer des Seerheins. In den Sommermonaten pilgert manch eine Touristin hierher, um das Schloss, die Drachenburg oder die Fachwerkhäuser zu bestaunen. Ein Produkt aus Gottlieben hat internationale Berühmtheit erlangt: der Gottlieber Hüppen.

Fakt: Udo Jürgens, österreichischer Komponist, Pianist und Sänger, hatte in Gottlieben eine Zweitwohnung und starb 2014 beim Spaziergang auf der Seepromenade.

Tipp des Gemeindepräsidenten Paul Keller: Keller empfiehlt, bei Sonnenuntergang zur Seepromenade zu gehen und dort auf einem Bänkli den Sonnenuntergang zu geniessen. «Das ist unglaublich schön.»

Werdenberg

Blick über den Werdenbergersee auf das Schloss. Bild: Heini Schwendener

Werdenberg ist eine der wenigen noch erhaltenen städtischen, mittelalterlichen Holzbausiedlungen Europas. Der Ort zählt rund 60 Einwohnerinnen und Einwohner und gehört zur Gemeinde Grabs. Die Geschichte von Werdenberg ist eng mit derjenigen des gleichnamigen Schlosses verknüpft. Die letzte Besitzerin des Schlosses, Frieda Hilty, schenkte es 1956 dem Kanton. Seither ist es öffentlich und kann während der Sommermonate besichtigt werden.

Fakt: Werdenberg besitzt das historische Stadtrecht und ist die kleinste Stadt der Schweiz.

Tipp des Gemeindepräsidenten Niklaus Lippuner: Im Sommer sei es im Schloss hinter den dicken Mauern herrlich kühl. Wem das nicht genügt, der könne einen Sprung in den Voralpsee wagen. Der Bergsee liegt ebenfalls auf Grabser Boden. «Er ist eingebettet in einer herrlichen Bergwelt und wunderbar erfrischend.»

Trogen

Trogen liegt im Appenzeller Mittelland und ist «eines der eindrücklichsten Dörfer im Kanton mit ehemaligem Landsgemeindeplatz, der dank der Bauten der Zellweger zu den wichtigsten ländlichen Plätzen der Schweiz gehört», steht im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder. Wenige Orte in der Schweiz hätten ein so klares Zentrum und wenige dazu noch so viele eindrückliche Gassen- und Strassenräume. Zu den Sehenswürdigkeiten zählen unter anderem der Zellweger'sche Doppelpalast und die Reformierte Kirche.

Fakt: Die Landsgemeinde des Kantons Appenzell Ausserrhoden fand bis zu ihrer Abschaffung 1997 jedes zweite Jahr in Trogen statt.

Tipp der Gemeindepräsidentin Dorothea Altherr: In Trogen kann man sich seine Touristenführerin ins Handy holen: Wer beim ehemaligen Waschhaus den Code scannt, kann sich ein Hörspiel herunterladen und mehr über die Geschichte des Ortes erfahren.

Diessenhofen

Die historische Rheinbrücke verbindet Diessenhofen mit Gailingen in Deutschland. Bild: Andrea Stalder

Diessenhofen liegt zwischen Schaffhausen und Stein am Rhein am südlichen Ufer des Rheins. Die ursprüngliche mittelalterliche Struktur der grössten Altstadt des Kantons Thurgau blieb bis heute erhalten. Das Wahrzeichen ist der Siegelturm im Zentrum, in welchem seit dem Mittelalter Siegel und Urkunden aufbewahrt werden. Nebst dem Städtchen ist das ehemalige Dominikanerinnenkloster St.Katharinental im Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz aufgeführt. Es ist vom Zentrum aus in rund 15 Minuten Fussweg erreichbar.

Fakt: Auf dem rot-gelben Wappen der Gemeinde Diessenhofen sind zwei Löwen abgebildet. Im Gegensatz zum Wappen des Kantons Thurgau tragen die Löwen in Diessenhofen Kronen auf dem Kopf.

Tipp des Stadtpräsidenten Markus Birk: «Geniessen Sie die superschöne Altstadt mit ihren historischen Gebäuden», empfiehlt der Stadtpräsident. Anschliessend könne man den Tag bei der Rheinpromenade ausklingen lassen, mit einem feinen Znacht und einem Schlummertrunk.

Hemberg

Hemberg nach Sonnenuntergang. Bild: Martin Lendi

Hemberg liegt im voralpinen Hügelgebiet am oberen Necker im Toggenburg. Wer hierherkommt, kann den Weitblick über das Thur- und Neckertal bis hin zum Alpsteingebiet geniessen. Die Tourismusseite Toggenburg.swiss schreibt über Hemberg: «Wer einmal eintaucht in die heimelige Dorfatmosphäre, entdeckt interessante Altbauten und ein reiches Dorfleben. Zumeist nebelfrei, ist Hemberg der Inbegriff von Sonnetanken.»

Fakt: Einmal im Jahr – während Corona gab's eine Pause – findet in Hemberg das Bergrennen statt. Der Motorsportevent hat eine lange Tradition, er fand erstmals 1968 statt. Nach einem Unterbruch wurde er 2012 wieder aufgenommen.

Tipp des Gemeindepräsidenten Christian Gertsch: Besonders empfiehlt der Gemeindepräsident, die St.-Anna-Kapelle zu besuchen. «Das ist ein schöner Rückzugsort.» Sie ist ein wenig versteckt. Der Eingang befindet sich hinter dem Altar der Katholischen Kirche.

Schwellbrunn

Im Jahr 2017 gewann Schwellbrunn einen Preis als «schönste Gemeinde der Schweiz». Bilder: Jil Lohse

Schwellbrunn liegt auf einem markanten Hügelrücken in der voralpinen Landschaft in Appenzell Ausserrhoden und ist mit 972 Metern über Meer die höchstgelegene Gemeinde in Ausserrhoden. Das Dorf bietet einen schönen Ausblick über den Alpstein bis hin zum Bodensee. Die vielen Wander- und Bikewege ziehen Touristen von weit her an. Im Jahr 2017 gewann die Gemeinde einen Wettbewerb der «Schweizer Illustrierten» und des Schweizerischen Fernsehens und durfte sich als «schönste Gemeinde der Schweiz» bezeichnen.

Fakt: Jedes Jahr findet am Montag nach Aschermittwoch das «Buebebloch» statt: ein alter Brauch, der 1961 wieder eingeführt wurde. Dabei wird frühmorgens ein Baumstamm – das sogenannte Bloch – auf einem schön geschmückten Wagen von einer Schar Buben durch die Gegend gezogen.

Tipp des Gemeindepräsidenten Ueli Frischknecht: «Wenn man etwas Schönes für die Seele und den Gaumen sucht, ist man im Restaurant Sitz richtig.» Es liegt 1087 Meter über Meer und bietet einen beeindruckenden Ausblick. Wer die Ruhe bevorzugt, dem empfiehlt der Gemeindepräsident einen Ausflug zum Aussichtspunkt Hochwacht.

Ottoberg

Ein Geheimtipp im Thurgau ist der Ort Ottoberg. Er gehört zur Gemeinde Märstetten und liegt am südwestlichen Abhang des Ottenbergs, was ihm einen wunderbaren Weitblick über die vielen Rebberge einbringt. Der Dorfkern ist im Inventar der schützenswerten Ortsbilder, auffallend sind vor allem die alten Riegelbauten, das alte Schulhaus sowie das Schlössli.

Fakt: Hier gibt es lokalen Wein. Der neun Kilometer lange Weinwanderweg führt an Ottoberg vorbei.

Tipp der Gemeindepräsidentin Susanne Vaccari-Ruch: Man soll hier vor allem die Ruhe und Natur geniessen: «Die Umgebung ist landschaftlich sehr beeindruckend. Es ist allgemein sehr idyllisch.»

Arbon

Beim Fischmarktplatz in Arbon finden regelmässig Märkte statt. Bild: Ralph Ribi

In Arbon herrscht das ganze Jahr über Ferienstimmung. Das Städtchen am Bodensee ist vor allem wegen der mittelalterlichen Altstadt und der Seepromenade bekannt. Das Schloss mit Schlossturm gehört zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten von Arbon und ist gleichzeitig ihr Wahrzeichen. In Arbon kann man sich die Zeit ebenfalls gut in Museen vertreiben, unter anderem im Mosterei- und Brennereimuseum (MoMö), im historischen Museum im Schloss oder in der Kunsthalle.

Fakt: Hier scheinen Bäume einen besonderen Wert zu haben. Arbon hat römische Wurzeln und hiess ursprünglich «Arbor Felix» (lateinisch glücklicher Baum).

Tipp des Stadtpräsidenten Dominik Diezi: Der Stadtpräsident empfiehlt, den Seewanderweg von Steinach bis zum Strandbad Arbon abzulaufen. Anschliessend kann man auf der Terrasse beim Strandbad einkehren. «Am besten zuvorderst mit bestem Rundblick über den ganzen Obersee.»

Lichtensteig

Die Altstadt von Lichtensteig thront auf einem Felsen. Bild: Shutterstock

Lichtensteig ist ein Ort für Künstlerinnen und Kreative und die einzige Kleinstadt im Toggenburg. Im Zentrum des Ortsbilds steht die auf einem Felskopf thronende Altstadt. Der Ortskern hat sich den Charakter eines mittelalterlichen Städtchens bewahrt. Zu den Sehenswürdigkeiten zählen das alte Rathaus oder das Bezirksgebäude. Kontrastpunkt zur historischen Altstadt bildet die Äulischlucht. Im Sommer verweilen Einheimische und Touristen gerne hier am Kiesstrand bei der Thur.

Fakt: Der einstige Einwohner Jost Bürgi (1552–1632) erfand die erste astronomisch genutzte Sekundenuhr.

Tipp des Gemeindepräsidenten Mathias Müller: «Die Mischung aus ländlichem Raum und Urbanität reizt mich an Lichtensteig», sagt der Gemeindepräsident. Als Geheimtipp empfiehlt er den Begegnungsplatz Flötzli an der Thur. Dort entstanden über die letzten Jahre, umrahmt von Rebbergen, unter anderem ein Beachvolleyballfeld und ein Grillplatz.

Gais

Die Reformierte Kirche in Gais zählt zu den Kulturgütern von nationaler Bedeutung. Bilder: Tobias Garcia

Gais liegt in Appenzell Ausserrhoden am Fusse des Gäbris. 1780 brannte das Dorf nieder, anschliessend erfolgte der Wiederaufbau nach dem alten Grundriss um den grossen Dorfplatz herum. Entstanden sind damals die beeindruckenden Holzhäuser mit geschweiften Giebeln, welche heute zu den Sehenswürdigkeiten zählen. Die Bemühungen zum Erhalt des Ortsbilds von nationaler Bedeutung trugen der Gemeinde 1977 den Wakkerpreis ein.

Fakt: Der Name Gais leitet sich wohl vom Dialektwort für die Ziege ab. Er wurde erstmals im Jahr 1272 («de Geis») erwähnt, wie im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder steht.

Tipp des Gemeindepräsidenten Ernst Koller: Koller empfiehlt den Erlebniswanderweg, bei dem man die Lieblingsplätze der Geiss Laura kennen lernt. Der Weg ist rund zehn Kilometer lang, Ausgangspunkt ist beim Bahnhof.

Bischofszell

Bischofszell wird auch Rosenstadt genannt. Bild: Manuel Nagel

Der Konstanzer Bischof und St.Galler Abt Salomo III. baute zu Beginn des 10. Jahrhunderts die Stiftskirche St.Pelagius in Bischofszell. Dem Etappenort zwischen den beiden Machtzentren Konstanz und St.Gallen verdankt die Stadt den Namen als «des Bischofs Zelle», wie es in der Tourismusbroschüre der Stadt steht. Die Bischofszeller Altstadt wurde 1987 mit dem Wakkerpreis ausgezeichnet. Dieser wird an Ortschaften vergeben, die besondere Anstrengungen für den Erhalt ihrer historischen Altstadt erbringen. Bischofszell ist ausserdem bekannt für die vielen Rosengärten. Einmal pro Jahr – ausser während Corona – findet die Rosen- und Kulturwoche statt.

Fakt: Wer über die spätmittelalterliche Thurbrücke läuft, soll beten: Der Sage nach hat eine Frau von Hohenzorn die steinerne Brücke für ihre zwei im Hochwasser ertrunkenen Söhne gestiftet. Anstelle eines sonst üblichen Brückenzolls sollte ein Vaterunser für alle Mütter der Welt gebetet werden.

Tipp des Stadtpräsidenten Thomas Weingart: Der Stadtpräsident empfiehlt die «brandneue» Gelateria Centro an der Bahnhofstrasse und dort speziell das Chriesiglace.

Altstätten

Der historische Kern Altstättens entstand nach einem Brand im 16. Jahrhundert. Bilder: Tobias Garcia

Altstätten liegt im Rheintal und war vor 2003 Hauptort des damaligen Bezirks Oberrheintal. Die Stadt verfügt über einen historischen Kern, der Grossteil davon entstand nach einem Brand im 16. Jahrhundert. Bei einer Besichtigungstour dürfen die schmucke Marktgasse, das Untertor und die Kirche St.Nikolaus nicht fehlen. Seit über tausend Jahren wird in Altstätten Wein angebaut. Auf der zehn Hektare umfassenden Rebfläche werden vorwiegend Blauburgunder, Müller-Thurgau und Chardonnay angepflanzt.

Fakt: Wer hier wohnt, hat verschiedenste Nachbarn: Die Gemeinde grenzt dank der Exklave Lienz an die beiden Appenzeller Halbkantone, an das österreichische Vorarlberg und an das Fürstentum Liechtenstein.

Tipp des Stadtpräsidenten Ruedi Mattle: Die Schollenmühle inmitten des Naturschutzgebiets sei immer einen Ausflug wert. «Weil man nur zu Fuss oder mit dem Fahrrad hinkommt, ist es auch nie völlig überlaufen.» Auch immer, aber natürlich besonders im Herbst, lohne sich ein Spaziergang von der Altstätter Altstadt zum Torkel und entlang der Reben auf dem Ferdinand-Gehr-Weg zur Forstkappelle. Von dort kann man entweder weiter dem Hügelzug entlang wandern oder wieder zurück in die Altstätter Altstadt.