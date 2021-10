St.Gallen-Bodensee-Tourismus richtet sich neu aus

Tourismus Auswirkungen der Coronapandemie und zahlreiche Wechsel in der Organisation: St.Gallen-Bodensee-Tourismus plant mit der Vision 2030 komplette Neuausrichtung Das St.Galler Stadtparlament beschäftigt sich an seiner Sitzung vom 2.November mit St.Gallen-Bodensee-Tourismus. Die Organisation will neue Wege gehen. Die Leistungsvereinbarung mit einem Beitrag der Stadt von 880'000 Franken soll bloss um ein Jahr verlängert werden. Daniel Wirth 14.10.2021, 12.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Touristeninformation von St.Gallen-Bodensee-Tourismus in der Altstadt: In der Pandemie hält sich der Besucherandrang in engen Grenzen. Urs Bucher

Die Luft im Waaghaus war dick, als das Stadtparlament am 5. Dezember 2017 über eine Beitragserhöhung an St.Gallen-Bodensee-Tourismus debattierte. Von 450'000 auf 880'000 Franken wollte der Stadtrat den Beitrag erhöhen und an eine Leistungsvereinbarung für die Jahre 2018 bis 2021 koppeln. Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) wollte die Beitragserhöhung um 230'000 Franken pro Jahr reduzieren und bei 200'000 Franken deckeln. Das Parlament folgte schliesslich dem stadträtlichen Antrag hauchdünn mit 31 zu 30 Stimmen. Der Verein St.Gallen-Bodensee-Tourismus konnte aufatmen, der Stadtrat ebenso.

Neue Leistungsvereinbarung kommt später ins Parlament

Ende dieses Jahres läuft die Leistungsvereinbarung aus. Das laufende und besonders das vergangene Jahr waren für den Tourismus schwierig. Der Grund ist klar: die Coronapandemie. In seiner Vorlage dokumentiert der Stadtrat den Einbruch der Übernachtungen: Im Jahr wurden in der Stadt 244'035 Übernachtungen registriert, im Jahr 2020 waren es 144'212.

Entsprechend seien auch die Gasttaxen eingebrochen, heisst es in der Vorlage. All diese habe zur Folge gehabt, dass der Betrieb und die Aktivität von St.Gallen-Bodensee-Tourismus reduziert und umgestaltet werden mussten. Die Vernetzung von Mitgliedern und Hilfestellungen hätten mehr Ressourcen in Anspruch genommen. Der Stadtrat schreibt: Die mittel- und langfristigen Folgen für St.Gallen-Bodensee-Tourismus seien noch schwierig abzuschätzen und von der generellen touristischen Entwicklung abhängig.

Frauenpower im Vorstand

Der Stadtrat und die strategische und operative Leitung der Organisation seien sich in der Diskussion über die Erneuerung der Leistungsvereinbarung einig gewesen: Die Lage hat sich zugespitzt es ist eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit der strategischen Ausrichtung nötig. Zudem habe es und gebe es personelle Wechsel im Vorstand von St.Gallen-Bodensee-Tourismus, die neue Impuls für die Organisation und deren Ausrichtung gebe. Stadtpräsidentin Maria Pappa ist Vizepräsidentin des Vereins, auch die neue Olma-Direktorin Christine Bolt ist im Vorstand.

Neu im Vorstand von St.Gallen-Bodensee-Tourismus: Stadtpräsidentin Maria Pappa. Andri Vöhringer

Vor diesem Hintergrund empfehle es sich, mit der Ausarbeitung einer neuen Leistungsvereinbarung zuzuwarten, heisst es in der Vorlage, die dem Stadtparlament voraussichtlich an dessen Sitzung vom 2. November vorgelegt wird. Der Stadtrat beantragt wegen der Auswirkungen der Coronapandemie und den Wechseln innerhalb der Organisation, die aktuelle Leistungsvereinbarung um ein Jahr zu verlängern und für 2022 auch den bisherigen Betrag von 880'000 Franken an den Verein St.Gallen-Bodensee-Tourismus zu sprechen. Bis September nächsten Jahrs soll eine neue Strategie, die so genannte Vision 2030, erarbeitet sein und dem Stadtparlament zusammen mit einer neuen Leistungsvereinbarung für die Jahre 2023 bis 2026 vorgelegt werden.

Ebenfalls neu im Vorstand: Olma-Direktorin Christine Bolt. Ralph Ribi

Externe Unterstützung

Gemäss Stadtrat wird der Strategieprozess durch eine externe Unterstützung geführt, begleitet und moderiert. Nach einem Einladungsverfahren werde die geeignetste Agentur oder Institution durch den Vorstand von St.Gallen-Bodensee-Tourismus gewählt. Mit Maria Pappa als Vorstandsmitglied sei die Stadt somit Teil des Verfahrens. Zudem werde die Stadt mit den entsprechenden Dienststellen danach aktiv in die Strategieerarbeitung involviert. Die Kosten für den Strategieprozess betragen gemäss Stadtrat 150'000 Franken; der städtische Anteil sei im ordentlichen Jahresbeitrag von 880'000 Franken inkludiert.

Der Tourismus, besonders der Geschäftstourismus, habe in St.Gallen eine lange Tradition und präge die Stadt und deren Entwicklung, schreibt der Stadtrat. Für das wirtschaftliche und gesellschaftliche Zentrum der Ostschweiz dürfe der Tourismus als nicht unwesentlicher Wirtschaftsmotor in der Stadt betrachtet werden. St.Gallen-Bodensee-Tourismus sei das touristische Kompetenzzentrum der Stadt und der umliegenden Regionen.

Der Stadtrat erachtet es als zentral, wie er schreibt, den Verein in seinen Anstrengungen als touristische Marketing- und Serviceorganisation für den Tourismusstandort St.Gallen weiterhin zu unterstützen. Er setzte dabei auf eine enge Zusammenarbeit mit der Standortförderung der Stadt. Diese Allianz ist für den Stadtrat wichtig. Von den Subventionen, die St.Gallen-Bodensee-Tourismus insgesamt zufliessen, trägt die Stadt einen Fünftel.