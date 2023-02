Kulinarische Manufakturen stehen in Lichtensteig im Fokus

Zwischennutzung Das Toggenburg «klingt gut», Lichtensteig soll dafür gut schmecken: Die Mini-Stadt beherbergt temporär kulinarische Mini-Manufakturen Lichtensteig, das sich selbst die «Mini-Stadt im Toggenburg» nennt, erhält ein weiteres «Mini»-Konzept. Ein zeitlich beschränktes Projekt wendet sich an kleinere Produzierende im Umfeld der Kulinarik und soll so auch gegen den Leerstand im Städtli vorgehen. Sascha Erni Jetzt kommentieren 06.02.2023, 05.00 Uhr

Im ehemaligen Möbelhaus an der Hauptgasse (Bildmitte, grau) entsteht die temporäre Mini-Manufakturstadt in Lichtensteig. Bild: Sascha Erni

Lichtensteig war einmal der wichtigste Marktflecken der Region. Zwischen Wasserfluh- und Ricken-Pass und auf der Strecke Wil–Buchs gelegen, nahm die Gemeinde historisch eine Zentrumsfunktion ein. Im Städtchen sass mit der Toggenburger Bank eine der Gründerbanken der heutigen UBS, während der Zeit der helvetischen Republik eines der ersten Postämter des damaligen Kantons Säntis.

Die Post ist schon lange ausgezogen, die UBS hat das Städtchen verlassen. Und die Bedeutung als Marktort? Die Kalberhalle steht heute statt für Viehschauen für Events offen, Einkäufe erledigt die Bevölkerung lieber bei den grossen Detaillisten in Wattwil. Gegen diesen Trend geht Lichtensteig nun mit dem Projekt Mini-Manufakturstadt in die Offensive. Ab Ende März sollen für ein halbes Jahr kleine Produzentinnen und Produzenten sowie Start-ups ihre Produkte an zentraler Lage präsentieren.

Kulinarik auch als touristisches Ziel

Ein Blick in die Projektunterlagen zeigt, dass mit «Manufaktur» primär das kulinarische Handwerk gemeint ist. Dies ist auf mehreren Ebenen kein Zufall. Einerseits bestehen in Lichtensteig bereits Angebote wie die Food-Trail-Schnitzeljagd oder der Mini-Bierladen, der auch Degustationen anbietet. Ausserdem richtet die Chääswelt Toggenburg zurzeit im ehemaligen Restaurant Krone ein Kulinarikzentrum ein. Diese Dinge zu ergänzen, erscheint naheliegend.

Die Chääswelt Toggenburg belegt in der «Krone» eingangs der Altstadt neue Räume. Gleich um die Ecke entsteht die Mini-Manufakturstadt. Bild: Christian Beutler/Keystone

Andererseits hält das kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit im räumlichen Tourismusentwicklungskonzept (RTEK) fest, dass im Toggenburg primär vier touristische Ansätze verfolgt werden: Klang in Wildhaus-Alt St.Johann, Naturerlebnis in und um Nesslau, Holz im Neckertal und Kulinarik rund um Lichtensteig. Konkret will der Kanton im Städtchen die bestehenden kulinarischen Angebote bündeln, die Sichtbarkeit verbessern sowie die Zugänglichkeit für Besuchende vereinfachen.

Indirekte Verbindung zu Heimatschutzpreis

«Die Vorbereitungen laufen schon länger, wegen des gewonnenen Wakkerpreises beschleunigen wir nun», erklärt Stadtpräsident Mathias Müller. Er vertritt die Gemeinde im fünfköpfigen Projektteam. Es gibt eine weitere Verbindung zwischen der Mini-Manufakturstadt und dem Preis für Heimatschutz. Die Jury prämierte Lichtensteig nämlich auch dafür, wie die Gemeinde mit ihrem Leerstand umgeht.

Lichtensteig setzt stark auf Umnutzungen. Im ehemaligen Feuerwehrdepot zum Beispiel findet sich heute eine Secondhand- und Second-Life-Boutique. Bild: Christian Beutler/Keystone

Um- und Zwischennutzungen sind ein grosses Thema im Ort, so auch bei der Mini-Manufakturstadt. Sie erhält ihre zentralen Verkaufsflächen in einem leerstehenden Möbelfachgeschäft. Aus Gemeindesicht sei es wichtig gewesen, im «Wakkerjahr», wie es Müller nennt, die leeren Räume an der Hauptgasse zu bespielen. Deshalb habe man kurzerhand das Projekt dort platziert.

Zurzeit werden die Schaufenster des Möbelhauses noch für Werbung und Information verwendet. Bild: Sascha Erni

Vorgesehen ist, dass diese Räumlichkeiten vom 30. März bis 31. Oktober für das Projekt genutzt werden. Neben dem Produktverkauf nennt das Konzept der Mini-Manufakturstadt auch Veranstaltungen und Workshops für Kundinnen und Kunden. Das Projektteam unterstützt interessierte Manufakturen beim Einholen von Bewilligungen, beim Kassensystem, oder bei der Kommunikation im Web und in den sozialen Medien. Es soll so einfach wie möglich sein, am Projekt teilzunehmen, sagt Mathias Müller.

Mehrwert auch für Bevölkerung und Gewerbe

Mathias Müller, Stadtpräsident und Mitglied des Projektteams. Bild: Andrea Tina Stalder

Die Manufakturstadt wolle tatsächlich, wie im RTEK vorgesehen, den Tourismus ansprechen, antwortet Mathias Müller. Die Bevölkerung und das lokale Gewerbe sollen aber ebenfalls profitieren. Ein breiteres Angebot sei für die Einheimischen interessant, es könnte so jedoch für das bestehende Gewerbe auch mehr Kundschaft gewonnen werden: «Es braucht eine gewisse Dichte an Angeboten, damit sich die Anreise für den Einkauf in Lichtensteig lohnt.»

Nicht zuletzt erhofft sich das Projektteam einen Vorteil für Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, die zurzeit Ladengeschäfte zu vergeben haben. Denn sollten die kulinarischen Start-ups und Produzierenden Gefallen an Lichtensteig finden, dürfte auch ein Interesse nach eigenen Räumen aufkommen. Und die Gemeinde so, wie von der Wakkerpreis-Jury honoriert, weiter gegen den Leerstand im Städtli vorgehen können.

