Zwischen Freude und Ernüchterung: Die meisten Beizen in der Region Toggenburg und Fürstenland bewirten wieder Gäste – aber nicht allen ist der Start gleich gut geglückt Während bei den einen Beizern die Tische voll besetzt sind, warten die anderen noch darauf, dass die Gäste wiederkommen. Die Unsicherheit sei gross, so der Tenor. Fabio Giger, Tobias Söldi 23.05.2020, 05.00 Uhr

Seit zwölf Tagen brutzeln die Schnitzel, laufen die Bierhähne und dampfen die Kaffeemaschinen in vielen Schweizer Restaurants wieder. Trotzdem kann von Normalität noch keine Rede sein. Desinfektionsmittel, Gästelisten, Trennwände und Abstandsmarkierungen vor den Toiletten prägen das Bild in hiesigen Gasthäusern. Nirgends dürfen mehr als vier Personen zusammensitzen. Die Wirte müssen sich an ein siebenseitiges Schutzkonzept von Gastrosuisse und dem Bundesamt für Gesundheit halten. Verderben die Massnahmen die Lust zum Einkehren?

«Der Betrieb ist wieder gut angelaufen», lautet das Fazit von Peter Wohlgensinger, Wirt des «Köbelisberg» oberhalb von Lichtensteig. Letzte Woche sei wetterbedingt noch nicht viel gelaufen. Vor allem Stammgäste besuchten den nebelverhangenen «Köblisberg». «Aber jetzt, bei schönem Wetter, kehren auch die Tageswanderer ein», sagt Wohlgensinger.

Tatsächlich sind am Freitagmorgen bei einem kurzen Besuch alle Tische auf der Terrasse besetzt. An der Hauswand neben den Tischen hängt die Menukarte, reduziert auf ein A4-Papier. Eine klassische Karte müsste man immer wieder desinfizieren, ein grosser Aufwand für das Serviceteam.

«Die meisten Leute denken wirklich mit»

Wohlgensinger war sich lange nicht schlüssig, ob er sein Bergrestaurant überhaupt öffnen soll:

«Ich wusste nicht, wie wir die Massnahmen hier oben umsetzen könnten und ob sich die Leute auch daran halten. Vor allem an einem schönen Tag, wenn viele Leute unterwegs sind.»

Vergangenen Sonntag, bei perfektem Wanderwetter, wurde Wohlgensinger gar etwas nervös. «Gleich am Eingang hatte ich darum einen ‹Aufpasser› postiert, der die Leute an die Tische einwies und darauf achtete, dass nirgends mehr als vier Personen sassen.»

Entgegen der Befürchtungen des Wirtes wurde die «Vier-Personen-pro-Tisch»-Regel von fast allen Gästen diskussionslos eingehalten:

«Die meisten Leute denken wirklich mit.»

Einzig ein paar junge Schlitzohren hätten einmal versucht, zusammenzusitzen. Wohlgensinger: «Da muss man hart bleiben. Am Schluss hätte ich die Busse am Hals.» Laufe aber alles wie vorgesehen, rechne sich der zusätzliche Aufwand durchaus: «Wir machen bestimmt nicht ‹hine use›.»

An Mundschutzmasken festhalten

In der Bar der Brauerei St.Johann in Neu St.Johann trägt das Servicepersonal eine Mundschutzmaske. «Nicht nur zum Schutz unserer Angestellten und Gäste, sondern auch als Zeichen, dass noch immer Vorsicht geboten ist – auch nach ein paar Bier», sagt Christine Meyer, Geschäftsführerin der Toggenburger Brauerei.

Dass der Anblick gewöhnungsbedürftig sei, ist ihr bewusst. Einige Gäste hätten die Mundschutzmasken vielleicht auch von einem Besuch abgehalten. Trotzdem hält sie daran fest. Und sowieso: «Wir sind mit dem Gästeaufkommen der ersten Tage zufrieden.» Ob auch die wirtschaftliche Rechnung aufgeht? «Jede Flasche zählt», antwortet Meyer.

Nachdem Meyer das Schutzkonzept zum ersten Mal gelesen hatte, war auch ihre Reaktion: «Ich kann so niemals wiedereröffnen.» Sie befürchtete, lediglich drei Tische in ihr Lokal zu bringen. Gereicht hat es schlussendlich für fünf. Mit einem Lachen sagt Meyer:

«Es hat schon gewisse Tetris-Fähigkeiten abverlangt, die Tische im richtigen Abstand zu positionieren.»

Sie ist dann auch froh, geöffnet zu haben: «Die Leute schätzen es, wieder in der Beiz ein Bier trinken zu können.» Der Platz reiche fast immer aus. «Nur einmal mussten wir Leute abweisen», berichtet Meyer. Das gute Wetter spielt ihr in die Karten: Dann ist die Gartenwirtschaft ebenfalls geöffnet.

Die Freude überwiegt

Auch bei Joseph Senn, Betriebsleiter des Restaurants und Hotels Wolfensberg in Degersheim, überwiegt die Freude – besonders an schönen Tagen, an denen Wanderer und Spaziergänger die Beiz aufsuchen. Man sei «sehr, sehr gut» gestartet, könne dank der ausladenden Platzverhältnisse auch die vorgeschriebenen Distanzregeln problemlos einhalten.

«Dass wir wieder arbeiten und Gäste empfangen dürfen, steht bei uns über allem», sagt er – auch über dem reduzierten Angebot auf der Speisekarte, den Banketten, die nicht mehr stattfinden dürfen, dem aufwendigen Desinfizieren der Speisekarten, der Sorge um die Finanzen. Alles tiefschürfende Eingriffe, wie Senn findet. Er ist aber überzeugt, dass nur das Einhalten dieser Vorgaben zur Normalität führen kann.

Das Leben in den Beizen geht verloren

Einige Kilometer weiter unten, im Restaurant Rössli in Flawil, ist die Stimmung angesichts der neuen Realität etwas anders. Pächterin Irene Baumann sagt:

«Das entspricht nicht meiner Vorstellung von Gastronomie.»

Die Stimmung sei verhalten, die Lust der Leute, wieder ins Restaurant zu gehen, halte sich in Grenzen. Logisch, findet Baumann, höre man doch allerorts die Aufforderung, zu Hause zu bleiben.

«Man kann jetzt niemanden dazu zwingen, wieder ins Restaurant zu gehen. Die Leute müssen selber kommen. Aber dieser Schritt scheint mehr zu brauchen, als man meint.» Doch sie wolle nicht jammern, betont Baumann. Es sei nun mal so, wie es ist und wie sie es erwarte habe. Der Motivation tut das auf jeden Fall keinen Abbruch: «Wir sind da, und wir haben Freude an jedem Gast, der zu uns kommt.» Und:

«Man darf nicht vergessen, dass wir noch vor einem Monat ganz geschlossen hatten.»

Abgesagte Bankette als grösse Sorgen

Ähnliche Worte sind aus Zuzwil zu vernehmen. Patrick Züger vom Restaurant Kreuz sagt:

«Das Leben in der Beiz geht mit den Massnahmen etwas verloren.»

Sein Fazit nach den ersten Wochen fällt denn auch wenig euphorisch aus: «Verhalten und durchzogen». Während die Stammgäste schnell wieder an den auseinandergerückten und durch zwei Wände getrennten Tischen sassen, tun sich andere schwer, in die Gaststube zurückzukehren. Züger vermisst Znünigäste, Vertreter oder Bankangestellte, die mit ihren Kunden essen gehen. «Die Verunsicherung ist gross», erklärt sich auch Züger die Zurückhaltung.

Seine grösste Sorge aber sind die Bankette für grössere Gemeinschaften, etwa Familienfeiern, Geburtstage oder Hochzeiten. Letztere seien zum Beispiel bis im September alle abgesagt worden. «Das ist ein wichtiger Teil unseres Umsatzes», so Züger.

Der erste Andrang ist durch

Etwas weiter westlich, im Restaurant Hof zu Wil, ist die Stimmung besser. Wirtin Nadine Buff sagt:

«Wir waren positiv überrascht von der ersten Woche.»

Zwar sei der Andrang an den Mittagen noch etwas zaghaft gewesen, an den Abenden hingegen seien zeitweise bis zu drei Viertel der Tische besetzt gewesen. Dennoch: «Wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen», sagt Buff.

Besser lief es am vergangenen Wochenende, als das Restaurant vollbesetzt war. «Wir mussten einen zusätzlichen Saal öffnen, um niemanden abzuweisen», so Buff. Zum Normalfall könne dies aber nicht werden, zu gross sei der logistische Aufwand. Eher schleppend war dann die darauffolgenden zweite Woche gewesen, das Bedürfnis, auswärts zu essen, hat sich wieder etwas gelegt. «Der erste Andrang scheint durch zu sein», so Buff.