Zweitligist Wattwil Bunt muss sich nach zwei Siegen in Serie bim 1:3 in Sirnach wieder einmal geschlagen geben Zwei späte Gegentore besiegeln das Schicksal der Toggenburger – gleichzeitig werden sie in der Tabelle von Sirnach überholt. Raphael Dort 28.09.2020, 05.00 Uhr

Nach zwei Siegen in Folge gab es für das Trainerduo Porchet/Rüeger (von links) wieder einmal eine Niederlage. Bild: Beat Lanzendorfer

Nach zuletzt zwei Siegen hatte Wattwil Bunt am Cup-Wochenende spielfrei. Trotz der Pause fehlten am Sonntag in Sirnach gleich acht Spieler gesperrt oder verletzt. So waren Jan Rüeger und Patric Porchet gezwungen, eine sehr junge Mannschaft auf den Rasen zu schicken.