Toggenburg: Liebesgeschichten im Postauto.

Zweisamkeit Anreise im ÖV stärken: Toggenburger Liebesgeschichten gewinnen Wettbewerb Für ihr Engagement zur Inszenierung der Anreise im ÖV als Erlebnis gewinnt Toggenburg Tourismus einen von den SBB initiierten Wettbewerb. Herzstück des Erlebnisses sind Toggenburger Liebesgeschichten, die es exklusiv auf der Reise im Postauto als Podcast zu hören gibt. 12.01.2023, 18.00 Uhr

Im Postauto auf der Churfirsten-Linie in die Ferienregion Toggenburg reisen und herzerwärmenden Liebesgeschichten lauschen. Bild: PD

Die Ferienregion Toggenburg ist einfach zum Verlieben. Bereits auf der Reise dorthin wird dieses Gefühl vermittelt. Dank des Podcasts «Toggenburg – klingt gut», der auf der Fahrt im Postauto ausgewählte Liebesgeschichten aus der Region erzählt. Das noch junge Medium der Destination erhält grossen Zuspruch sowohl des ÖV-Unternehmens als auch aus dem Tourismus.

Wettbewerb für ÖV-Förderungsprojekte

Im Frühling 2022 lancierten die SBB zusammen mit Schweiz Tourismus, dem Schweizer Tourismusverband und Hotelleriesuisse einen Wettbewerb. Gesucht wurden Best-Practice-Beispiele rund um die ÖV-Anreise. Aus knapp einem Dutzend Projekten ging Toggenburg Tourismus mit den «Liebesgeschichten als Hörerlebnis» als Siegerin hervor.

Die Jury lobte die Kombination aus Erlebnisinszenierung und somit Aufwertung des öffentlichen Verkehrs und Integration der Region. Bei den «Toggenburger Liebesgeschichten» handelt es sich um fünf Hörgeschich-ten von Toggenburgerinnen und Toggenburgern, welche in einer rund 10-minütigen Episode von ihrer persönlichen Liebe in der oder zur Ferienregion Toggenburg erzählen.

Erlebnis über die Ohren

Dem Podcast voraus geht die Idee der Fokusgruppe «nachhaltige Mobilität», die Anreise in die Ferienregion Toggenburg verstärkt als Erlebnis zu inszenieren, um die Fahrt angenehmer und kurzweiliger zu gestalten. Gemeinsam mit der Agentur Gutundgut GmbH und in Zusammenarbeit mit der Postauto AG wurden in Anlehnung an das Destinationsthema Klang im Sommer 2022 schliesslich die Hörgeschichten lanciert. Aufgerufen werden sie über QR-Codes, die in den Fahrzeugen angebracht sind und so bequem auf dem Handy gehört werden können.

Produziert und ausgewählt nach dem Aufruf von Toggenburg Tourismus zum Einreichen der schönsten, schrägsten oder ergreifendsten Liebesgeschichte wurden die Episoden vom Podcast-Produzenten Pascal Nater. (pd)