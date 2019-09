Das neue Wasserreservoir in der Säge-Laad wurde am Samstag eröffnet und der Bevölkerung gezeigt.

Das neue Wasserreservoir in der Säge-Laad wurde am Samstag eröffnet und der Bevölkerung gezeigt.

Zwei Millionen für gutes Trinkwasser in Nesslau Das neue Wasserreservoir in der Säge-Laad wurde am Samstag eröffnet und der Bevölkerung gezeigt. Julia Engel

Gemeindepräsident Kilian Looser (Bildmitte, erhöht) informierte die Besucherinnen und Besucher über die erfolgten Arbeiten. (Bild: Julia Engel)

In der morgens noch beschatteten Säge-Laad direkt unter dem Goggeien fanden sich am Samstagmorgen einige interessierte Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Nesslau ein. Am Tag der offenen Tür «Wasser» wollten sie sich vor Ort ein Bild vom neuen Wasserreservoir machen.

Der Gemeindepräsident von Nesslau, Kilian Looser, begrüsste sie mit einer Rede. Zuerst sei man skeptisch gewesen, ob die Bewohner von Stein und Laad das Wasser des jeweils anderen Dorfes trinken wollen, scherzte Looser. Vor diesem Projekt seien sowohl der Weiler Laad als auch das Dorf Stein bezüglich Wasserversorgung autonom gewesen. Seit ein paar Jahren werden nun also die Bewohner beider Ortschaften mit dem gleichen Wasser versorgt und es habe noch niemandem geschadet, so Looser.

Über zwei Millionen Franken für Sanierung und Neubau

Das Stufenpumpwerk und Reservoir Säge-Laad wurden ganz neu erbaut, andere Reservoire wurden im gleichen Zuge saniert. Mit dem neuen Wasserreservoir schloss man die beiden Wasserversorgungen Laad und Stein technisch zusammen.

Das gesamte Projekt kostete über zwei Millionen Franken. Dank der Unterstützung von Bund und Kanton konnte man den Neubau und die Sanierung der Wasserversorgung finanzieren. Ausserdem habe die Schweizer Patenschaft für Berggemeinden rund 550'000 Franken gespendet.

Nicht selbstverständlicher Luxus

Einen wichtigen Gedanken brachte Kilian Looser dem Publikum am Schluss seiner Rede näher. Man solle stets in Erinnerung behalten, dass Wasser ein sehr kostbares Gut sei. Wir erhielten für relativ wenig Geld gutes Trinkwasser und spülten sogar unsere Toiletten damit, während Menschen in anderen Teilen der Welt gar kein Wasser bekämen, geschweige denn Trinkwasser. Er rief dazu auf, diesen Luxus nicht als selbstverständlich zu sehen.

Herbet Louis (Mitte). (Bild: Julia Engel)

In der Folge sprach Bauingenieur Kurt Haas das Thema Pestizidbelastung an, was beim Quellwasser kaum ein Problem sei. Die Anforderungen seien jedoch viel höher als beim Mineralwasser, so Haas weiter. Herbert Louis, Leiter der Wasserversorgung Nesslau, erklärte, die Qualität des Wassers unterscheide sich stark je nach Gebiet und Gestein in der Nähe der Quelle. Diese beiden Faktoren beeinflussten die Mineralisierung des Wassers und seien für die unterschiedlichen Härtegrade verantwortlich. «Je härter das Wasser, desto besser», meinte Louis.

Zukunftspläne zu weiteren Zusammenschlüssen

Im Anschluss an die Besichtigung des neuen Stufenpumpwerks Säge-Laad konnte die Besucherinnen und Besucher auch die Aufbereitungsanlage Quellwasser Riet und das Reservoir Altstofel besuchen.

Zum Schluss des Anlasses wurden die Anwesenden auf einen Zmittag eingeladen. Man dürfte gespannt sein, woher man in Zukunft mit Wasser versorgt wird, denn Herbert Louis sprach bereits einen möglichen Zusammenschluss mit dem Obertoggenburg an.