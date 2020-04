Zwei Millionen Franken Gewinn: Wildhaus-Alt St.Johann ist bereit für die Zeit nach dem Virus Wildhaus-Alt St.Johann erwirtschaftete über zwei Millionen Franken und stockt damit die Ausgleichsreserve auf. Sabine Camedda 08.04.2020, 05.00 Uhr

Das im vergangenen Jahr eingeweihte Schulhaus in Wildhaus findet Zuspruch und Lob bei Holzbauexperten. Bild: Sabine Camedda

Rolf Züllig, Gemeindepräsident von Wildhaus-Alt St.Johann, hat das Vorwort der Broschüre mit der Jahresrechnung der Gemeinde auf den letzten Drücker geschrieben. Dies erklärt es, dass er bereits einige Gedanken zur Coronapandemie einfliessen liess. «Die persönliche Gesundheit und die Angst vor Ansteckung tritt dominant in unser Bewusstsein», schreibt er unter anderem.

Inzwischen hat sich auch geklärt, dass die Bürgerversammlung nicht wie geplant am 7. April stattfinden kann. Die Abstimmung über die Rechnung und die Gewinnverwendung finden am 19. April an der Urne statt, die entsprechenden Unterlagen sind bereits verschickt.

Steuern sorgen für ein Plus in der Kasse

Die Gemeinde erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Einnahmenüberschuss von über zwei Millionen Franken. Das sei nicht normal, sagt Rolf Züllig. Dennoch freut er sich über das Resultat. Denn: «Wir müssen bereit sein für die Zeit nach dem Coronavirus.» Es sei ungewiss, wie sich die Welt und die Wirtschaft verändere und da sei es beruhigend, ein finanzielles Polster zu haben.

Für das gute Resultat der Gemeinde sorgte vor allem ein Mehrertrag bei den Steuern. In dieser Hinsicht weist Rolf Züllig auf eine Besonderheit der Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann hin. Von den rund 3600 Steuerpflichtigen haben gerade einmal 1540 den Erstwohnsitz in der Gemeinde. «Dies bedeutet wiederum, dass mehr als die Hälfte unserer Steuerzahler bei uns Grundstücke besitzen, aber ihren Erstwohnsitz andernorts haben», erklärt Rolf Züllig.

Schule erfüllt die Gemeinde mit Stolz

Als wichtigste Investition im vergangenen Jahr nennt der Gemeindepräsident das neue Schulhaus im Wildhauser Lisighaus. «Es ist eine gefreute Sache und erfüllt alle Beteiligten mit Stolz», sagt er. Das Schulhaus diene als gutes Beispiel für den Bau mit einheimischem Holz durch Fachpersonen aus der Region. «Es findet bei Holzbauexperten Zuspruch und Lob.»

Erfreulich seien auch die Mittagstische der Schule in Wildhaus und Alt St.Johann. Diese hätten sich etabliert und würden gut besucht, so der Gemeindepräsident.

Bauvorhaben am Dorfplatz wird konkreter

Eher im Hintergrund liefen diverse Vorarbeiten. So wurde zusammen mit den Verantwortlichen des Kantons St.Gallen intensiv am Dorfplatz in Wildhaus gearbeitet. In diesem Jahr könne das Bauvorhaben wohl detailliert gezeigt werden, sagt Rolf Züllig.

Die Vorarbeiten für die Revision der Orts- und Zonenplanung sind ebenfalls fortgeführt worden. Die von einer möglichen Auszonung betroffenen Grundeigentümer und die Bürger werden informiert, wenn das Mitwirkungsverfahren gestartet wird.

Ferner wurde nach der Erteilung des Baukredits durch die Bürgerschaft das Projekt für die Sanierung und Erweiterung des Gemeindehauses ausgearbeitet. Der Start für das Provisorium, in welches ein Teil der Verwaltung während der Bauphase ziehen wird, erfolgt in diesen Tagen.