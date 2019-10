Zum ersten Mal wurden in der Region die Kleine Zangenlibelle und die Grosse Schiefkopfschrecke entdeckt. Zudem ist die Anzahl der Gelbbauchunken markant gestiegen.

Zwei gefährdete Tierarten im Toggenburg erstmals entdeckt Zum ersten Mal wurden in der Region die Kleine Zangenlibelle und die Grosse Schiefkopfschrecke entdeckt. Zudem ist die Anzahl der Gelbbauchunken markant gestiegen. Cecilia Hess-Lombriser

Die Kleine Zangenlibelle gehört zu den potenziell gefährdeten Arten. Beide Gattungen sind in diesem Jahr im Toggenburg zum ersten Mal nachgewiesen worden. (Bild: PD)

Auf zehn Kilometern rechts und links entlang der Thur und deren Zuflüsse erstreckt sich das Untersuchungsgebiet des Projektes «Natur pur an Necker und Thur». Zum achten Mal wurde ein Monitoring dazu durchgeführt. Am Montagabend stellten Reto Zingg und Lukas Lischer der Ökoberatungen Reto Zingg GmbH, Ebnat-Kappel, den Bericht in Dietfurt vor. Anwesend waren die Gemeindebehörden der drei angeschlossenen Gemeinden Kirchberg, Lütisburg und Bütschwil-Ganterschwil, Vertreter der Regionalwerk Toggenburg AG (Rwt) und freiwillige Aufsichtspersonen. Zu den positiven Ergebnissen gehören Erstnachweise von verschiedenen Insekten.

Karl Brändle, Gemeindepräsident von Bütschwil-Ganterschwil. (Bild: PD)

Seit dem Jahr 2012 ist Bemerkenswertes passiert. «Es sind neue Lebensräume geschaffen worden», freute sich Karl Brändle, Gemeindepräsident von Bütschwil-Ganterschwil, in der Begrüssung in Dietfurt. «Biodiversität ist heute in aller Munde und hier haben wir seit Jahren Projekte realisiert», stellte er fest. Ökologisch wertvolle Landschaftsteile seien entstanden, die zu Naturerlebnissen beitrügen, zu den auch Sorge getragen werden müsse.

Insekten und Amphibien systematisch erfasst

Der Auslöser für das laufende Projekt «Natur pur an Necker und Thur» war der Ausbau des Kraftwerks Mühlau, der mit ökologischen Auflagen verbunden gewesen war. Nach und nach sind weitere Gebiete dazu gekommen. Das Monitoring 2019 legte den Schwerpunkt auf die Amphibien, Heuschrecken, Libellen und Tagfaltern. Bei Tag und Nacht wurden die Tiere zwei- bis dreimal systematisch erfasst. Der Biologe Lukas Lischer stellte die Ergebnisse des Projekts vor.

Lukas Lischer, Biologe Ökoberatungen GmbH. (Bild: PD)

Die Geburtshelferkröte, die 2012 im Gebiet Letzi in Lütisburg festgestellt worden war, ist in drei weiteren Gebieten gehört worden; insgesamt ist die Population aber immer noch klein. Markant zugenommen hat jedoch die Anzahl Gelbbauchunken. Die Aufwertung der Teiche in den Gebieten Bräägg, Bazenheid, und Letzi sowie das Ausheben von kleineren Teichen und Auslichtungsschlägen gegen die Beschattung der Teiche, haben sich positiv ausgewirkt.

Rund 300 Gelbbauchunken sind dieses Jahr festgestellt worden. Im gesamten Projektgebiet sind acht Amphibienarten, 14 Heuschreckenarten, 24 Libellenarten, 31 Tagfalterarten und sechs Nachtfalterarten nachgewiesen worden. Gleichzeitig gab es interessante Funde von Käfer- und Pflanzenarten. An verschiedenen Orten stehen wieder Aufwertungs- und Pflegemassnahmen an, um den geförderten Arten weiterhin Raum und Lebensgrundlagen zu geben.

Freiwillige Aufsichtspersonen sollen sensibilisieren

Reto Zingg, Leiter Ökoberatungen GmbH. (Bild: PD)

Um die Menschen dafür zu sensibilisieren, dass sie diese Lebensgrundlagen respektieren und sich entsprechend verhalten, gibt es freiwillige Aufsichtspersonen, die in den Gebieten Mühlau-Stutz, Bräägg/Hörach, Letzi, Hagenau, Grämigerweiher, Lochermoos/Sägenbach, Müliwis, Zuckenmattenweiher, Michelau und Taaweiher unterwegs sind und auch Abfälle einsammeln, die gedankenlos fortgeworfen werden. Invasive Neophyten sind ein weiteres Thema des Projektes. «Es wird immer wichtiger», betonte Lukas Lischer. «Wir müssen den Menschen bei unserem Projekt miteinbeziehen», meinte Reto Zingg. Das Nebeneinander klappe dank Information gut.

Die Grosse Schiefkopfschrecke scheint vom Klimawandel zu profitieren. (Bild: PD)

Für Lukas Lischer gab es beim diesjährigen Monitoring einige Höhepunkte. Im Gebiet Bräägg bei Bazenheid wies er acht Exemplare der Grossen Schiefkopfschrecke nach. Diese gefährdete Art ist zum ersten Mal im Toggenburg entdeckt worden. «Sie scheint vom Klimawandel zu profitieren; eine Verbuschung im Gebiet muss jedoch verhindert werden», meinte er.

Drei Neuentdeckungen bei den Tagfaltern

Die Kleine Zangenlibelle ist eine weitere gefährdete Art und wurde ebenfalls zum ersten Mal im Toggenburg nachgewiesen. Gar drei Neuentdeckungen gab es bei den Tagfaltern: der Kurzschwänzige Bläuling, der Malven-Dickkopffalter und der Sechsfleck-Widderchen. Auch bei den Pflanzen gab es seltene Funde, wie etwa das gefährdete Schabenkraut, der Wiesen-Storchschnabel oder der Zwerg-Rohrkolben. Alle Pflege- und Aufwertungsmassnahmen und die Erhaltung von Feuchtgebieten scheinen sich auszuzahlen.

Weniger erfreulich ist das Sterben von Bachforellen in der Thur, wie Christoph Mehr, kantonaler Fischereiaufseher für die Thur, Necker und die Sitter, ausführte. Trotz verschiedener Untersuchungen bleibe die Ursache für das Fischsterben derzeit ungeklärt.