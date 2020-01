Zwei Abgänge bei der Brauerei St.Johann: Geschäftsleiterin und Braumeister verlassen die Firma Im Sommer stehen bei der Brauerei St.Johann tiefgehende Veränderungen an. Mit Geschäftsleiterin Christine Meyer und Braumeister Christian Dierken verlassen die beiden Hauptfiguren das Unternehmen auf eigenen Wunsch, wie die Brauerei in einem Informationsschreiben mitteilt. Ruben Schönenberger 17.01.2020, 12.24 Uhr

Die Brauerei St.Johann ist in Neu St.Johann angesiedelt. Bild: PD

Wenn Meyer im Sommer die Brauerei verlässt, wird sie die Geschicke der Brauerei während fünfeinhalb Jahren geleitet haben. Sie kam Anfang 2015 eigens für diese Aufgabe in ihre Heimat zurück, nachdem sie zuvor in Bühler gelebt und in Teufen als Eventorganisatorin gearbeitet hatte. Für das Unternehmen wird das auch deshalb eine grosse Veränderung sein, weil Meyer das Unternehmen während deutlich mehr als der Hälfte seiner Existenz prägte. Das erste Fass in Neu St.Johann wurde im November 2012 angestochen. Braumeister Dierken hatte seine Stelle Anfang 2018 angetreten. Der Norddeutsche kam damals extra wegen dieses Jobs von Berlin ins Toggenburg.