Zuzwil Steuereinnahmen blieben unter den Erwartungen Die Gemeinde Zuzwil nahm im vergangenen Jahr rund 340'000 Franken weniger an Steuern ein als im Vorjahr. Dies zeigt die Steuerabrechnung der Gemeinde für das abgelaufene Jahr. 22.01.2021, 14.11 Uhr

Die Gemeinde Zuzwil hat vorbildliche Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, trotzdem blieben die Einnahmen 2020 unter dem Budget. Bild: Urs Jaudas

(gk/sas) Die Steuerabrechnung 2020 präsentiert Einnahmen von gut 15,476 Millionen Franken. Diese teilen sich auf in Gemeindesteuern, Anteile an Kantonseinnahmen sowie in Sondersteuern. Im Vergleich zur effektiven Abrechnung 2019 sind knapp 340'000 Franken weniger eingegangen. Das schreibt die Gemeinde im aktuellen Mitteilungsblatt.