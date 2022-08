Zuzwil: Temporeduktion auf der St.Gallerstrasse

Schnellere Züge «Das ist stossend»: Das Geld für den Bahnausbau St.Gallen–Winterthur steht längst bereit – aber der Bundesrat will es streichen

Scheitert der Ausbau der SBB-Strecke St.Gallen–Winterthur an den Finanzen? Der Bundesrat will einen längst beschlossenen Kredit kürzen. Der St.Galler SP-Ständerat Paul Rechsteiner kündigt Widerstand an.