Landi Toggenburg vor der Auflösung

Zusammenführung Nach internen Querelen: Landi Toggenburg Genossenschaft vor der Auflösung Die finanziell angeschlagene Landi Toggenburg soll in die Landi Thur AG überführt werden. Noch diesen Monat befinden die Aktionäre an einer ausserordentlichen Versammlung darüber. Beat Lanzendorfer 06.10.2021, 12.34 Uhr

Der Neubau an der neuen Industriestrasse in Bazenheid bereitet den Verantwortlichen der Landi Toggenburg einiges Kopfzerbrechen. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Landi Toggenburg macht seit der Eröffnung des Neubaus an der neuen Industriestrasse in Bazenheid im Juni 2019 schwierige Zeiten durch. Vorläufiger Höhepunkt war die Trennung von ihrem Geschäftsführer im Juni dieses Jahres.

Nun möchte das Unternehmen in ruhigeres Fahrwasser gleiten und strebt eine Überführung in die Landi Thur AG an.

Die Genossenschafterinnen und Genossenschafter sind informiert

In einem Schreiben, welches der Redaktion vorliegt, lädt der Vorstand der Landi Toggenburg Genossenschaft die Mitgliederinnen und Mitglieder zu einer ausserordentlichen Hauptversammlung am Mittwoch, 20. Oktober, in den Kirchberger Toggenburgerhof ein.

An dieser gehe es um zukunftsweisende Entscheide. So sei im Juni in den Medien über einen bevorstehenden Zusammenschluss der Landi Wattwil AG sowie der Landi Thur AG informiert worden, der im Jahr 2022 vollzogen werden soll.

Dies hätte eine Signalwirkung für die geografisch dazwischen liegende Landi Toggenburg gehabt, zumal die Lösung mit dem jetzigen Geschäftsführer lediglich bis Ende Jahr befristet sei. Die Landi Toggenburg sei danach gefordert, einen neuen Geschäftsführer einzustellen.

Ein weiterer Punkt, welche die Landi Toggenburg zum Handeln zwinge, sei die schwierige finanzielle Situation. Die eingefahrenen Verluste hätten das Eigenkapital massiv schrumpfen lassen. Daraus lässt sich schliessen, dass der Geschäftsgang in den 28 Monaten seit der Eröffnung des Neubaus an der neuen Industriestrasse in Bazenheid hinter den Erwartungen geblieben ist.

Zusammenschluss wird beantragt

Die erwähnten Gründe hätten den Verwaltungsrat der Landi Toggenburg bewogen, das Gespräch mit den Verantwortlichen der Landi Thur AG zu suchen, weil der Trend zu grösseren Landi-Strukturen schweizweit ein Thema sei. Die Gespräche seien von Beginn weg positiv verlaufen. Beide Seiten hätten sich für einen Zusammenschluss ausgesprochen.

Deshalb beantrage der Genossenschaftsvorstand der Landi Toggenburg an der ausserordentlichen Hauptversammlung vom 20. Oktober die Geschäftstätigkeit der Landi Thur AG zu übergeben. Im Weiteren sei der Austritt aus der Fenaco-Genossenschaft zu bewilligen. Die Fenaco mit Sitz in Bern ist die Agrargenossenschaft, an der 174 landwirtschaftliche Genossenschaften, darunter die Landi Toggenburg, angeschlossen sind. Diese treten unter der Marke Landi auf.

Im Gegenzug würden die Genossenschaftsmitglieder der Landi Toggenburg zwei Aktien der Landi Thur AG erhalten. Sie seien dadurch Aktionärinnen und Aktionäre einer gut aufgestellten Landi mit Standorten in Wattwil, Bazenheid, Wil, Zuzwil und Niederglatt. Die Überführung biete eine grosse Chance für ein erfolgreiches Weiterführen der Geschäfte in Bazenheid (Landi) und Kirchberg (Volg). Dadurch könnten die Administrations- und Logistikkosten gesenkt sowie der Agrarbereich optimiert und ausgebaut werden, wird im Schreiben weiter dargelegt.

Auflösung der Genossenschaft wird beantragt

Weil mit den beantragten Schritten der statutarische Zweck der Landi Toggenburg nicht mehr gegeben sei, werde an der ausserordentlichen Hauptversammlung auch die Auflösung der Landi Toggenburg Genossenschaft beantragt. Für die Erstellung der dafür erforderlichen Dokumente und Bewertungsgrundlagen werde per 30. September 2021 ein Jahresabschluss erstellt.

Mit der Überführung in die Landi Thur AG wollen die Verantwortlichen einen Schlussstrich unter jene Schwierigkeiten ziehen, die nach dem Umzug der Landi Toggenburg von Kirchberg nach Bazenheid häufiger aufgetreten sind.

Nebst der Trennung des Geschäftsführers sowie des Leiters der Administration im vergangenen Juni hat sich die Landi Toggenburg in den vergangenen gut zwei Jahren von mindestens einer weiteren Mitarbeiterin getrennt. Aus gut informierten Quellen sollen es aber weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewesen sein, von denen sich das Unternehmen getrennt hat.

Für eine Stellungnahme war Franz Brändle, Präsident der Genossenschaft Landi Toggenburg, am Mittwoch nicht erreichbar.