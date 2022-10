Reportage: Mit dem Voralpen-Express durchs Toggenburg

Zugfahrt «Das Toggenburg widerspiegelt das, was einen Voralpen-Express ausmacht»: Reportage aus dem Führerstand eines der modernsten Züge der Schweiz In 52 Minuten ohne umsteigen durch die Linth-Ebene, via Toggenburg bis in die Gallusstadt. Ein Augenschein aus der Perspektive eines Lokführers des Voralpen-Express. Alec Nedic Jetzt kommentieren 21.10.2022, 05.00 Uhr

Für viele ist es das Alltäglichste der Welt – das Zugfahren. Zuständig für das Transportangebot auf den Toggenburger Gleisen ist die Südostbahn SOB. Was für Pendlerinnen und Pendler nach Alltag und Selbstverständlichkeit aussieht, ermöglichen rund 850 Mitarbeitende, die den Zugverkehr auf den insgesamt 111 Gleiskilometern für 17 Millionen jährliche Fahrgäste aufrechterhalten.

Ganz vorne mit dabei: Die Lokführerinnen und Lokführer, die frühmorgens bis in die späte Nacht im Einsatz stehen. Wir waren auf einer Fahrt im Führerstand des Voralpen-Express von Rapperswil nach St.Gallen mit dabei:

Fahren Sie in weniger als fünf Minuten von Rapperswil nach St.Gallen – bitte einsteigen! Video: PD

14:03 Uhr, Rapperswil, Gleis 2

Lokomotivführer Martin Zuppiger wirft einen kurzen Blick auf das Display auf seinem Schaltpult. Die Freigabe ist da, die Ampel auf Grün, mit der rechten Hand schiebt er einen Hebel nach vorne, der kupferfarbene Voralpen-Express rollt sanft an – nächster Halt Schmerikon. Unterwegs zu sein, das reizte Martin Zuppiger schon immer. Bevor er Lokführer wurde, war er Lastwagenfahrer. An seinem jetzigen Beruf gefalle ihm die grosse Selbstständigkeit, die man im Führerstand eines Zuges geniesst.

«Wir arbeiten im Schichtbetrieb», erklärt Zuppiger. Sei man für die Frühschicht eingeteilt, stehe man je nach Wohnort zwischen zwei und fünf Uhr auf. Die kürzesten Arbeitswege dauern 15 bis 30 Minuten, die längsten bis zu einer Stunde. An einem der sechs Depotstandorte der SOB angekommen, informiert ein elektronisches Tool, welche Leistung, also welche Strecke, der Lokführerin oder dem Lokführer für den jeweiligen Tag zugeteilt wurde.

«Das sind nicht immer die gleichen, die Arbeit soll ja nicht monoton sein», sagt Martin Zuppiger. Dann werden die Bremstüchtigkeit und alle Sicherheitselemente getestet, inklusive eines Rundgangs des Lokführers durch den Zug, zur Überprüfung des Fahrkomforts für die Gäste.

Lokomotivführer Martin Zuppiger im Führerstand des Voralpen-Express. Bild: Alec Nedic

14:10 Uhr, Schmerikon, Gleis 1

Zwischen Schmerikon und Uznach blinken orange Baustellenlampen, das Zugangebot zwischen Uznach und Rapperswil soll bis 2025 auf vier stündliche Zugspaare verdoppelt werden. Der Voralpen-Express wird durch den Wegfall des Halts Schmerikon beschleunigt, die Reisezeit zwischen Rapperswil und St.Gallen auf 47 Minuten verkürzt.

Damit strebt die SOB eine erweiterte Umsteigefreiheit an. Fahrgäste sollen künftig im Halbstundentakt, ohne umzusteigen, von St.Gallen nach Rapperswil reisen können.

14:23 Uhr, Rickentunnel

Elegant taucht die Spitze des Zuges in die Dunkelheit des Rickentunnels ein – ein Highlight der Strecke. Weit entfernt lässt sich ein schwaches Licht ausmachen: der Tunnelausgang in Wattwil. Die einspurige Tunnelröhre ist schnurgerade, 8600 Meter lang und weist eine konstante Steigung von fast 16 Prozent auf. Der Ricken ist nicht nur geografische Grenze zwischen der Linth-Ebene und dem Toggenburg, sondern führt auch den Voralpen-Express vom Schienennetz der SBB auf heimische Gleise.

Der Voralpen-Express der Südostbahn verkehrt nämlich bei weitem nicht nur auf eigenen Gleisen. In der Schweiz unterscheidet man zwischen Infrastrukturbetreiber und Eisenbahnverkehrsunternehmen. Der Grossteil der Schweizer Streckennetze sind im Besitz der Schweizerischen Bundesbahnen, so auch der Streckenabschnitt von Rapperswil bis zum Ende des Rickentunnels.

14:27 Uhr, Wattwil, Gleis 2

Wattwil ist der wichtigste Verkehrsknotenpunkt im Toggenburg und ermöglicht Verbindungen in vier Himmelsrichtungen: ins Toggenburg, nach Wil, St.Gallen und Rapperswil. Die Gemeinde widerspiegle auch das, was den Voralpen-Express ausmache, sagt Martin Zuppiger:

«Wattwil ist ein regionales Zentrum im Toggenburg mit vielen Arbeitsplätzen, Mittelschulen und Anschluss an verschiedene Freizeitdestinationen. Hier haben wir viele Fahrgastwechsel, das merken wir.»

Seit 2019 hat die Südostbahn den neuen Voralpen-Express in Betrieb, das Modell «Traverso» des Herstellers Stadler Rail. Der Zug ist eines der modernsten Fahrzeuge, das auf dem Schweizer Streckennetz verkehrt. Am neuen Rollmaterial hat Martin Zuppiger sichtlich Freude, nicht zuletzt da auch für ihn als Lokführer die Arbeit angenehmer wurde. «Wir sitzen bequem in der Mitte, sehen gut aus den Fenstern, haben eine klimatisierte Führerkabine und die Akustik wurde besser.»

Gleichzeitig sei aber auch etwas vom Eisenbahnerstolz verloren gegangen, fügt Zuppiger an:

«Durch die Digitalisierung bedienen wir viel weniger Knöpfe und Hebel als früher – das ist schade. Gleichzeitig wurde die Fahrt für Passagiere und Personal komfortabler und sicherer, was für uns sehr wichtig ist.»

In der Führerkabine des «Traverso» funktioniert vieles digital. Bild: Alec Nedic

14:32 Uhr, Wasserfluhtunnel

Mit 3557 Metern ist der Wasserfluhtunnel der längste der insgesamt 19 Tunnel auf dem SOB-Streckennetz. Zwar nicht genauso schnurgerade wie die Fahrt durch den Ricken, doch nicht weniger aufregend ist der kurvige Ritt durch die Dunkelheit der Wasserfluh. Die Gesamtlänge aller Tunnels auf den Südostschweizer Gleisen der Südostbahn zusammengerechnet beträgt 7054 Meter.

Für die Fahrgäste, an diesem Mittwochnachmittag grösstenteils Olma-Publikum, ist der Blick nach dem Tunnelausgang weitaus attraktiver. Nicht zuletzt auch dank der grossen Fenster lässt sich die Fahrt durch die Toggenburger Landschaft in vollen Zügen geniessen. Man werde oft auf den Komfort in den Zügen angesprochen, sagt Martin Zuppiger. Dazu hat die SOB im «Traverso» einige optische Kniffe angewendet:

Die Abteile sind geräumig und hell, sämtliche Sitze entsprechen Erste-Klasse-Standards und die Bergsilhouetten an den Wänden schaffen eine stimmige Atmosphäre.

14:50 Uhr, Sitterviadukt

Kurz vor Ankunft in der Gallusstadt bietet sich den Fahrgästen ein eindrücklicher Anblick. Das Sitterviadukt ist mit seinen 99 Metern Höhe und 365 Metern Länge die höchste und längste Brücke der Südostbahn. Die Gesamtlänge der 192 Brücken, Viadukte, Unter- und Überführungen auf dem Streckennetz der SOB umfasst eine Gesamtdistanz von 4700 Metern.

So sieht der Lokführer die Strecke vom Führerstand aus. Bild: Alec Nedic

14:55 Uhr, St.Gallen, Gleis 4

«St.Gallen – Endstation – wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen und verabschieden uns von Ihnen», ertönt eine Stimme aus den Zuglautsprechern. Am Perron stehen schon Dutzende Familien bereit, die sich nach einem Olma-Vormittag auf den Rückweg begeben.

Der Endhalt ist erreicht, Martin Zuppiger steht von seinem Sitz auf. Er bemerkt humorvoll:

«Jetzt sind es noch Familien, am Abend stehen dann feierfreudige Nachtschwärmer bereit – auch das bringt Abwechslung in den Beruf.»

